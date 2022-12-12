Kemal Kılıçdaroğlu'ndan '6 yaşındaki çocuğa istismar' provokasyonu... Yandaşları bile itiraf etmişken Adalet Bakanlığı'na yürüdü

Türkiye günlerdir 6 yaşındayken Kadir İstekli isimli şahıs ile evlendirilen ve yıllarca cinsel istismara maruz kalan H.K.G.'yi konuşuyor...
Bakanlıklar olaya ilişkin açıklamalar yaparken bu durumun 'kabul edilemez' olduğunu ve konunun takipçisi olunduğu bildirildi.
KEMAL KILIÇDAROĞLU ALGIYA GİRİŞTİ
Daha önce devlete 'uyuşturucu iftirası' atan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise istismar meselesini de siyaset malzemesi yaparak 2023 adaylığı için kollarını sıvadı!
"2 YILDIR YE YAPTINIZ"
Yanına millet vekillerini toplayan CHP Genel Başkanı, devletin 6 yaşında evlendirilen ve cinsel istismara maruz kalan çocuk için sessiz kaldığını iddia ederek, "2 yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da 2 yıldır ne yaptınız Allah aşkına siz! Sistematik bir tecavüz var iki yıldır biliyorsunuz ve gıkınız bile çıkmıyor. " dedi.
Kılıçdaroğlu şunları iddia etti;
"Gerçekten çok öfkeliyim. Böyle bir haksızlığı, adaletsizliği kimsenin duymasını ve yaşamasını istemem. 6 yaşındaki bir çocuğa sistematik tecavüz edildi bu ülkede, günlerdir bekliyorum acaba bir ses verecek mi diye siyasal iktidar. 2 yıldır biz bu meseleyi biliyoruz diye bakan.
"GAZETECİLER VAR BU ÜLKEDE, ONLAR HABER YAPTI VE DUYDUK"
2 yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da 2 yıldır ne yaptınız Allah aşkına siz! Sistematik bir tecavüz var iki yıldır biliyorsunuz ve gıkınız bile çıkmıyor. Bereket versin gazeteciler var bu ülkede, onlar haber yaptı ve duyduk."
KILIÇDAROĞLU'NUN 'VAR' DEDİĞİ GAZETECİLER DEVLETİN NE YAPTIĞINI ANLATMIŞTI
Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları giriştiği kara propagandayı gözler önüne serdi.
CHP Genel Başkanı'nın "Gazeteciler var" diyerek işaret ettiği CHP yandaşı Murat Ağırel ve Timur Soykan CHP'nin kanalı Halk TV'de devletin olaya nasıl müdahale ettiğini ve mağdura verilen desteği tek tek anlatmıştı.
Çocuk istismarı ile ilgili konuyu yazan ve gündeme taşıyan gazeteci Timur Soykan ile Murat Ağırel geçtiğimiz gün CHP'nin kanalı Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu.