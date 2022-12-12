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    • 12.12.2022 11:19
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    • 12.12.2022 11:46
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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan '6 yaşındaki çocuğa istismar' provokasyonu... Yandaşları bile itiraf etmişken Adalet Bakanlığı'na yürüdü

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilmek için yaptığı provokasyonlara bir yenisini daha ekledi. Yanına millet vekillerini toplayan CHP Genel Başkanı, devletin 6 yaşında evlendirilen ve cinsel istismara maruz kalan çocuk için sessiz kaldığını iddia ederek, "2 yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da 2 yıldır ne yaptınız Allah aşkına siz! Sistematik bir tecavüz var iki yıldır biliyorsunuz ve gıkınız bile çıkmıyor. " dedi. Kılıçdaroğlu'nun algı oyununa giriştiği ise yandaşlarının itiraflarıyla açıkça ortada... CHP yandaşı Gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan geçtiğimiz günlerde CHP'nin kanalı Halk TV'de devletin olaya müdahil olduğuna ve gerekli desteği verdiğine dikkat çekmişti. Ağırel, "İddianame yazılmadan bakanlık müdahale etmiş. Barınmasını sağlamış. Çocuğa eğitim sağlamış. Mesleki eğitim kurslarına gönderilmiş, İngilizceyi anadili gibi öğrenmiş" ifadelerini kullanmıştı.

    takvim.com.tr
    Bay Kemal yine ’istismar’ peşinde!

    Türkiye günlerdir 6 yaşındayken Kadir İstekli isimli şahıs ile evlendirilen ve yıllarca cinsel istismara maruz kalan H.K.G.'yi konuşuyor...

    Bakanlıklar olaya ilişkin açıklamalar yaparken bu durumun 'kabul edilemez' olduğunu ve konunun takipçisi olunduğu bildirildi.

    KEMAL KILIÇDAROĞLU ALGIYA GİRİŞTİ
    Daha önce devlete 'uyuşturucu iftirası' atan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise istismar meselesini de siyaset malzemesi yaparak 2023 adaylığı için kollarını sıvadı!

    "2 YILDIR YE YAPTINIZ"
    Yanına millet vekillerini toplayan CHP Genel Başkanı, devletin 6 yaşında evlendirilen ve cinsel istismara maruz kalan çocuk için sessiz kaldığını iddia ederek, "2 yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da 2 yıldır ne yaptınız Allah aşkına siz! Sistematik bir tecavüz var iki yıldır biliyorsunuz ve gıkınız bile çıkmıyor. " dedi.

    Kılıçdaroğlu şunları iddia etti;

    "Gerçekten çok öfkeliyim. Böyle bir haksızlığı, adaletsizliği kimsenin duymasını ve yaşamasını istemem. 6 yaşındaki bir çocuğa sistematik tecavüz edildi bu ülkede, günlerdir bekliyorum acaba bir ses verecek mi diye siyasal iktidar. 2 yıldır biz bu meseleyi biliyoruz diye bakan.

    "GAZETECİLER VAR BU ÜLKEDE, ONLAR HABER YAPTI VE DUYDUK"
    2 yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da 2 yıldır ne yaptınız Allah aşkına siz! Sistematik bir tecavüz var iki yıldır biliyorsunuz ve gıkınız bile çıkmıyor. Bereket versin gazeteciler var bu ülkede, onlar haber yaptı ve duyduk."

    KILIÇDAROĞLU'NUN 'VAR' DEDİĞİ GAZETECİLER DEVLETİN NE YAPTIĞINI ANLATMIŞTI
    Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları giriştiği kara propagandayı gözler önüne serdi.

    CHP Genel Başkanı'nın "Gazeteciler var" diyerek işaret ettiği CHP yandaşı Murat Ağırel ve Timur Soykan CHP'nin kanalı Halk TV'de devletin olaya nasıl müdahale ettiğini ve mağdura verilen desteği tek tek anlatmıştı.

    Çocuk istismarı ile ilgili konuyu yazan ve gündeme taşıyan gazeteci Timur Soykan ile Murat Ağırel geçtiğimiz gün CHP'nin kanalı Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu.

        TİMUR SOYKAN: DEVLETİMİZ İLGİLENİYOR TEBRİK ETMEK GEREKİYOR
        Devletin mağdur ile nasıl ilgilendiğini, henüz iddianame hazırlanmadan Aile Bakanlığı'nın kadını korumaya aldığını, eğitim de dahil olmak üzere tüm ihtiyaçlarını nasıl karşıladığını anlatan Timur Soykan, "Devletimiz ilgileniyor, devletimizin koruması altında. Buradan Aile Bakanlığımızı ve yetkililerini tebrik etmek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        MAĞDUR MESLEKİ EĞİTİM ALMIŞ, İNGİLİZCEYİ ANA DİLİ GİBİ ÖĞRENMİŞ
        Bakanlığın mağdur her türlü imkanı sağladığına dikkat çeken Murat Ağırel ise, "Aile Bakanlığı bu konuyla ilgili daha iddianame yazılmadan müdahale etmiş, o olduğu ilde hem barınmasını sağlamış, hem çocuğa bununla ilgili okul eğitimi kreş eğitimi her şeyini sağlamış. Hatta meslek edindirme kursuna da göndermiş mağdur mesleki eğitim almış, İngilizceyi ana dili gibi öğrenmiş, bunların hepsini yapmış mağdur." dedi.

        ADALET BAKANI BOZDAĞ YANIT VERDİ
        Adalet Bakanı Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki milletvekillerinin 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldığı iddialarıyla ilgili TBMM'den Adalet Bakanlığı'na yürümesine ilişkin açıklama yaptı.

        Bozdağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bu sabah da Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Sayın Kılıçdaroğlu Adalet Bakanlığı'ndan randevu istemedi. Eğer randevu istemiş olsaydı kendisine randevu verirdim. Randevusuz geldiği halde görüşmek isteseydi, kendisiyle yine görüşürdüm. Sayın Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı ile görüşme yerine basın açıklaması ile yetindi. Canı sağ olsun. Biz, memleketimizin her meselesini Türkiye'nin ikinci büyük partisinin genel başkanıyla her daim görüşmeye ve konuşmaya hazırız" dedi.

        "KILIÇDAROĞLU DOĞRU BİLGİLENDİRİLMİYOR"
        Adalet Bakanlığı'nın olan biten hakkında sessiz kalmadığını vurgulayan Bozdağ, "Ama belli ki Sayın Kılıçdaroğlu'na doğru bilgi aktarılmıyor. O yüzden yaptığım açıklamayı bir de buradan yazayım; çocuğun cinsel istismarı; din, ahlak, hukuk ve kültür dahil ne kadar mukaddes değerimiz varsa hepsini çiğnemektir. Çocuğun cinsel istismarı, bir insanlık suçudur. Mağdure Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunmuş, Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma açmış, gerekli tahkikatı yapmış, iddianame hazırlamış ve mahkemeye sunmuş, mahkeme iddianameyi kabul etmiş ve yargılama sürecini başlatmıştır. Yargılama süreci, kanunlarımızın öngördüğü usulde devam ediyor. Yargılama sonunda maddi hakikat, ortaya çıkacaktır. Yargıya güvenelim, yargılama sonucunu bekleyelim. Yargılama sonucunda hak da adalet de yerini bulacaktır" ifadelerini kullandı.

        İDDİANAME TAMAM: HAPİS İSTENİYOR
        Öte yandan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Kadir İsteklinin "nitelikli cinsel saldırı" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından 30 yıldan az olmamak üzere, diğer sanıklar Yusuf Ziya G. ve Fatıma G'nin de "çocuğun nitelikli cinsel istismara iştirak" suçunu işledikleri gerekçesiyle 18 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılması gerektiği belirtildi.

        Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında 3 sanığın yargılanmasına 22 Mayıs 2023'te başlanacak.

        BAKAN YANIK TEK TEK YANIT VERMİŞTİ
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin görüş ve eleştirilerine yanıt vermişti.

        6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğradığına yönelik iddialarla ilgili Bakan Yanık, "Mağdur 30 Kasım 2020'de cumhuriyet savcılığına müracaat etmiş. Savcılıktan konu bize intikal etmiş. 4 Aralık 2020'de Şiddet Önleme İzleme Merkezimizin ilk kabul birimine almışız, 8 Aralık 2020'de de mağduru kadın konuk evimize almışız." bilgisini verdi.

            Bakan Yanık'ın konuşması sırasında CHP milletvekilleri "Çocuk susmadı, siz sustunuz, biz susmayacağız", "Çocuk susar, sen susma", "Çocuk bedenime dokunma" yazılı pankartlar çıkararak, "istifa" sloganları attı.

            Gürültü ve bağrışların artması üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, oturuma ara verdi.

            Verilen aranın ardından konuya ilişkin bilgi vermeye devam eden Yanık, "Bu süre içerisinde mağdurun psikososyal desteği, sağlık desteği, okuma yazması yok, eğitimi yok, ilkokul diploması alınıyor, çocuğu var beraberinde, mağdura meslek eğitimi veriyoruz, aşçılık eğitimi alıyor, İngilizce öğreniyor ve hayatını kendisi kendi başına idame ettirecek şekilde yetişiyor." dedi.

            "KENDİSİNİN VE ÇOCUĞUNUN CAN GÜVENLİĞİNİ RİSKE ETMEMEK İÇİN BEKLEDİK"
            Mağdurun uzun süre gizliliğini sağlamak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Yanık, "Bu konudan kamuoyunun haberinin olduğu tarih, davanın açıldığı tarih. Dava bize 2 Aralık 2022'de ihbar edildi. Biz, aynı tarihte, 2 Aralık 2022'de davaya müdahil olduk. Açıklamamızı geç yaptığımız için arkadaşlar eleştiriyorlar. Evet 3 gün sonra yaptık açıklamayı, neden? Çünkü kamuoyuna mağdurla alakalı ne kadar bilgi yansıdığını bilmiyorduk. Dolayısıyla kendisinin ve çocuğunun can güvenliğini riske etmemek, açık kaynaklara ne kadar bilgi yansıdığını tam olarak öğrenebilmek için bir süre bekledik." diye konuştu.

            Bakan Derya Yanık, aralıksız biçimde mağdurun ihtiyacı olan her türlü desteği sağladıklarını kaydetti.

            Halk TV'de yayınlanan bir haberde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının en başından beri mağdurla ilgili gerekli desteği sağladığının açıklandığını anlatan Yanık, "Bize inanmıyorsa arkadaşlarımız, Halk TV'yi izlesinler." dedi.

            "MAĞDURUN KİMLİĞİNE, KİM OLDUĞUNA, YAŞINA, CİNSİYETİNE BAKMADIK"
            "Bizim için korunacak bir tek değer vardır, çocuktur, kadındır, mağdurdur. Mağdurun kimliğine, kim olduğuna, yaşına, cinsiyetine bakmadık." diyen Yanık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

            "Gerekli hukuki süreç neyse hepsini aralıksız yaptık. Biz bunu yaptık ama bugün bizi itham edenler, kendi teşkilatlarının içerisinde onlarca tacize, istismara sessiz kaldı. Bizi sessiz kalmakla suçlayanlar, kendi sicillerini bugün bu bağırışla örtemeyecekler. Lafa geldiği zaman; kadınlar, çocuklar... Töre ve namus cinayeti kavramını bu milletin hafızasından çıkaran AK Parti'dir. Tamam iktidar olamadınız, bu millet sizi iktidar yapmadı ama iktidar ortağı oldunuz. İktidar ortağı olduğunuz zaman niye değiştirmediniz o yasayı? O yasayı kim değiştirdi? Töre ve namus cinayeti kavramını bu milletin hafızasından kim çıkardı, AK Parti çıkardı."

            AK Parti'nin kadın ve çocukla alakalı bütün paradigmayı değiştirdiğini söyleyen Yanık, basına yansıyan açık bilgiye rağmen muhalefet milletvekillerinin manipülasyon yaptığını dile getirdi.

            Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Size kadınların bedenini çiğnetmeyeceğiz. Sizi o çocukların bedeni üzerinde tepindirmeyeceğiz. Bu Bakanlık size bu fırsatı vermeyecek. Ne yaparsanız yapın, ne kadar manipüle ederseniz edin, ne kadar provoke ederseniz edin, ne kadar yalan söylerseniz söyleyin o çocukları, o kadınları sizin elinize bırakmayacağız. Siz önce dönün sessiz kaldığınız kendi içinizdeki tacizlere, tecavüzlere bakın. Sizin söyleyecek tek cümleniz yok. Kandil baronlarının el ele, göz göze oturduğu 10 yaşında, 12 yaşında kız çocuklarına ses çıkarmayanlar, gelip burada bana ahlak dersi vermesin." değerlendirmesinde bulundu.

            "Ne CHP'nin ne HDP'nin ne herhangi bir başka partinin, bize bu konuda ders verecek yetkinliği yok." diyen Yanık, "Sizin siciliniz çok kötü. Sizin siciliniz çok karanlık. Sizin siciliniz, başörtüsünde karanlık, insan haklarında karanlık. Siz, karanlığın ta kendisisiniz. Siz, karanlığınızı yansıtacak yer arıyorsunuz. Ne kadar uğraşsanız o çocukların bedenlerini istismar edemeyeceksiniz. Dönün kendi ayıplarınızla, suçlarınızla bir yüzleşin. Ondan sonra gelin konuşalım." ifadelerini kullandı.

            CHP KENDİ İÇİNDEKİ TACİZLERİ ÖRTMEYE ÇALIŞIYOR
            CHP milletvekillerinin "istifa" sloganları arasında konuşmasını sürdüren Yanık, şöyle devam etti:

            "Bakın bugün neyi örtmeye çalışıyorlar: Kırklareli'nin Kıyıköy beldesinin CHP'li belediye başkanı 4 çalışanı taciz ediyor. CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı, daha önce birlikte çalıştığı bir kızı taciz ediyor. Bu arkadaş, il yöneticilerinin de çok makbul adamlarından birisi, kadınları ağzından düşürmeyen CHP'li İstanbul il yöneticilerinin makbul adamlarından birisi. Adana Büyükşehir Belediyesi ASKİ'de cinsel taciz. CHP'li yerel yönetimlerde taciz tecavüz olayları; Ümraniye Gençlik Kolları, Erzurum İl Başkanı, CHP Avcılar Eski İlçe Yönetim Kurulu Üyesi 'Ben de taciz mağduru oldum' diyor. Kuşadası'ndan Ankara'ya giden partilileri taşıyan bir otobüste cinsel istismara maruz kalan 13 yaşında erkek çocuğu, CHP Sivas Akıncılar İlçe Başkanı, Bağcılar İlçe Başkanlığının pikniğinde... Sayalım mı daha? Hadi bu karanlığı örtün bakalım."

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            Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'ndan '6 yaşındaki çocuğa istismar' provokasyonu... Yandaşları bile itiraf etmişken Adalet Bakanlığı'na yürüdü
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