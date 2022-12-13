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    • 13.12.2022 08:58
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    Adana'da 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

    Son dakika haberleri...  Adana’da 54 düzensiz göçmeni sınırdan yasadışı yollardan getirdiği öne sürülen 3 kişi tutuklandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Adana’da 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri D-400 karayolundan Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin geçeceği bilgisini alarak önlem aldı. Bir süre sonra polis gelen iki aracı durdurdu.

    Araçta yapılan aramada 54 Suriye uyruklu düzensiz göçmen bulundu. Polis göçmenleri sınırdan yasadışı yollardan para karşılığı geçirdiği öne sürülen 3 kişiyi de gözaltına aldı.

    Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Zanlılar ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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