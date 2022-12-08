6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! AK Parti'den tepki açıklamaları: ''Susarsak insanlığımız yara alır''

Türkiye'yi sarsan olay! 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesine AK Parti'den de art arda tepki sesleri yükseldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Çocukların istismarını lanetliyoruz” diyerek sert tepki gösterirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "Lanetliyoruz.'Ama'sız, 'fakat'sız mağdurun yanında, suçlunun karşısındayız" dedi. Sarsıcı iddianın ardından "Bu tür alçaklıklara müsamaha göstermeyiz” diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, “Susarsak insanlığımız yara alır" diyerek tepki gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini belirtti.