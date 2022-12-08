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6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! AK Parti'den tepki açıklamaları: ''Susarsak insanlığımız yara alır''

6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! AK Parti'den tepki açıklamaları: ''Susarsak insanlığımız yara alır''
08.12.2022 13:40

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Türkiye'yi sarsan olay! 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesine AK Parti'den de art arda tepki sesleri yükseldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Çocukların istismarını lanetliyoruz” diyerek sert tepki gösterirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "Lanetliyoruz.'Ama'sız, 'fakat'sız mağdurun yanında, suçlunun karşısındayız" dedi. Sarsıcı iddianın ardından "Bu tür alçaklıklara müsamaha göstermeyiz” diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, “Susarsak insanlığımız yara alır" diyerek tepki gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini belirtti.

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Türkiye'yi sarsan olay! 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesine AK Parti'den peş peşe tepkiler

'6 yaşında bir kız çocuğunun imam nikahıyla evlendirip cinsel istismara maruz bırakıldığı' iddiası Türkiye'yi ayağa kaldırırken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, skandal olayla ilgili açılan davaya müdahil oldu. AK Parti'den de olayla ilgili art arda tepki sesleri yükseldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Çocukların istismarını lanetliyoruz" diyerek sert tepki gösterirken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "Lanetliyoruz.'Ama'sız, 'fakat'sız mağdurun yanında, suçlunun karşısındayız" dedi. Sarsıcı iddianın ardından "Bu tür alçaklıklara müsamaha göstermeyiz" diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, "Susarsak insanlığımız yara alır" diyerek tepki gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy da olayla ilgili müfettiş görevlendirildiğini belirtti.

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