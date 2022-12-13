FETÖ’nün Bakanlık yapılanmasına operasyon! TUS sorularını çalan 5 şüpheliye gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün yuvalandığı kurum ve sivil yapılanmalarına yönelik operasyon düzenlendi. Kamu mahrem yapılanması soruşturmasında, örgütün mahrem imamlarıyla operasyonel hat irtibatı bulunan ve haklarında tanık beyanı, ankesör araması gibi deliller bulunan 9'u görevde, 8'i ihraç, 2 istifa olmak üzere toplam 19 şüphelinin yakalanması için Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Sınav usulsüzlüklerine ilişkin 2009, 2011, 2012, 2013 ve 2015 yıllarında yapılan Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) soruşturması kapsamında ise örgüt üyeleri tarafından sınav öncesi sorulara erişilerek dağıtıldığının tespiti üzerine soru alan 3 eski askeri öğrenci ile soru veren 4 sivil şahıs hakkında Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı verildi.

TUS SORULARINI ALIP FETÖCÜLERE VERMİŞLER

FETÖ'nün Sağlık Bakanlığı yapılanmasına yönelik yapılan soruşturmada, 5 şüphelinin TUS sorularında usulsüz yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin, örgütte çeşitli düzeylerde görev üstlendikleri, haklarında TUS sınav sorularını dağıttıkları yönünde ifadeler bulunduğu, ayrıca örgütün gizli haberleşme yöntemi olan Bylock, ankesör ardışık arama gibi yöntemleri kullanarak örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Örgütün esnaf sivil yapılanmasına yönelik soruşturmada Bylock kullanıcısı oldukları tespit edilen 6 şüpheli ile kamu mahrem yapılanması içinde çeşitli örgütsel faaliyetlerde bulundukları belirlenen 2 akademisyen hakkında da gözaltı kararı verildi.

SİVİL İMAMLARLA GÖRÜŞEN ASKERLERE GÖZALTI

Kara Kuvvetleri Komutanlığı içerisinde yuvalanan ve mahrem hizmetler olarak adlandırılan yapılanmaya ilişkin, Ankara'da bulunan büfe, bakkal, market gibi umuma açık işyerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak sivil imamlar ile iletişim sağladıkları tespit edilen daha önce ilişikleri kesilmiş 2'si astsubay, 1'i uzman çavuş, 2'si askeri öğrenci 5 şüpheli ile başkalarının adına kayıtlı GSM hatları üzerinden Bylock kullanan 2'si görevde, 5'i ihraç edilmiş öğretmen olan 7 şüpheli olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında Ankara merkezli gözaltı kararı verildi.