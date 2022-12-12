Türkiye'de de kirli algı ve operasyonlar için kullanılan bot hesaplar tarihe karışacak! Elon Musk'tan çarpıcı paylaşım

BOTLARI SÜRPRİZ BEKLİYOR
Büyük bir bot operasyonunun sinyalini veren Musk, paylaşımında, "Botları yarın bir sürpriz bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.
(Elon Musk'ın çarpıcı paylaşımı)
BOTLARI MEZARA GÖMEN PAYLAŞIM
Yaşanan bu gelişmelerin Elon Musk, Twitter hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda mezar taşının üstünde 'BOTS' yazdığı görüldü.
TÜRKİYE'DE BOTLAR ÜZERİNDEN KİRLİ OPERASYON
Tüm bu olayların ışığında Türkiye'de sosyal medya üzerinde bot hesaplarla yapılan kirli operasyonlar akıllara geldi.