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    • Güncel
    • 13.12.2022 00:40
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    • 13.12.2022 00:40
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    Türkiye'de de kirli algı ve operasyonlar için kullanılan bot hesaplar tarihe karışacak! Elon Musk'tan çarpıcı paylaşım

    Türkiye’de de sosyal medya üzerinden kirli algı ve operasyonlar gerçekleştirmek için kullanılan bot hesaplar tarihe karışmaya artık çok yakın. Geçtiğimiz günlerde büyük bir bot operasyonunun sinyalini veren Elon Musk sosyal medya hesabından çok çarpıcı bir paylaşama imza attı. İşte o paylaşım…

    takvim.com.tr
    Twitter botlarını mezara gömen paylaşım

    Geçtiğimiz gün Twitter'da 1.5 milyar hesabın isim alanının boşaltılmaya başlanacağını duyuran Twitter CEO'su Elon Musk, bot hesaplara ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yapmıştı.



    BOTLARI SÜRPRİZ BEKLİYOR
    Büyük bir bot operasyonunun sinyalini veren Musk, paylaşımında, "Botları yarın bir sürpriz bekliyor" ifadelerini kullanmıştı.


    (Elon Musk'ın çarpıcı paylaşımı)

    BOTLARI MEZARA GÖMEN PAYLAŞIM
    Yaşanan bu gelişmelerin Elon Musk, Twitter hesabında yeni bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda mezar taşının üstünde 'BOTS' yazdığı görüldü.

    TÜRKİYE'DE BOTLAR ÜZERİNDEN KİRLİ OPERASYON
    Tüm bu olayların ışığında Türkiye'de sosyal medya üzerinde bot hesaplarla yapılan kirli operasyonlar akıllara geldi.



        4 TWEETTEN 1'İ BOT HESAP
        Türkiye'de Mayıs ayında 12 milyon 479 bin hesap üzerinden tam 145 milyon tweet atıldı. Her 4 tweetten 1'inin bot hesaptan atıldığı ortaya çıkmıştı.

        Konuyla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü bir çalışma yaptı. Peki bot hesaplarla gündemi nasıl belirliyorlar? Sosyal medyada manipülasyon nasıl yapılıyor? En çok hangi hashtaglerde bot hesap açıldı? En çok hangi hashtaglerde bot hesap açıldı? A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır detayları canlı yayında tek tek anlatımıştı.

        İşte o açıklamalardan satır başları ve çarpıcı veriler;

        Oldukça çarpıcı rakamlar ortaya çıkmış. 145 milyon tweet ile ilgili olarak yüzde 23'ü bu tweetlerin bot hesaplardan oluşuyor. Oldukça büyük bir rakam. 4'te 1'ine tekabül eden bir rakam.



        ONLAR DEVREYE GİRİYOR
        Sosyal medya günümüzde artık teknolojinin gelişmesiyle olumlu ve gerçek manada kullanıldığında bütün işlerimizi kolaylaştırıcı haberleşme ağlarının en önünde gelen bir sistem aslında sosyal medya platformları. Gerek eleştirilerini gerek ise şikayetlerini dillendirebildikleri bir ortam ancak burada devreye giren farklı amaçları negatif bir ortam hazırlamak isteyenlerin devreye girdiği bir sistem var o da bot hesaplar.



        ÇARPICI VERİLER
        Türkiye'deki Twitter gündeminde hashtag olan birkaç başlığı çıkardık derledik. Çok çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. "#Suriyeli" hashtagiyle açılan bir tweet üzerinden aslında gerçek isimli kişilerin yapmış olduğu paylaşımlarla bot hesapları kıyaslayalım.

        SURİYELİLER
        Tweet/Retweet Sayısı: 66.092
        Paylaşılan Hesap Sayısı: 32.718
        Bot Hesap: % 52,24

        Gerçek kişi olmayan yarıdan fazlası. Bot hesap derken neyi anlamamız gerekiyor? Gerçek kişi gibi görünen ancak algoritmalar üzerinden tweet atılması sağlanan bir sistem. Bilgisayar ortamında binlerce hatta yüz binlerce bot hesapla aynı anda tweet atması sağlanabiliyor.

        Gerçek kişi olsun kamu kurum kuruluşları olsun çok rahat bir şekilde bu bot hesaplar yüzünden linç kültürüne maruz kalabiliyor.



            SESSİZ İSTİLA
            Tweet/Retweet Sayısı: 294.943
            Paylaşılan Hesap Sayısı: 120.125
            Bot Hesap: % 56,14



            "#sessizistila" hashtagi gündemde oldukça yer edinmişti toplumda kutuplaşmalara neden olabilecek ve olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir ortama sürüklenmeye başlanılan bir konuydu. Paylaşılanların 70 bine yakını bot hesap.

            ENFLASYON
            Tweet/Retweet Sayısı: 46.675
            Paylaşılan Hesap Sayısı: 22.957
            Bot Hesap: % 54,52

            Yaklaşık 12-13 bin kişi sahte hesaptan yapıldığı görülüyor.



            DOLAR
            Tweet/Retweet Sayısı: 134.856
            Paylaşılan Hesap Sayısı: 45.865
            Bot Hesap: % 47,8

            Dikkatimizi çeken nokta da şu oldu vatandaşlarımızın kesinlikle öncelikli gördüğü konularda sinir uçlarına daha negatif hale getirebilecek konularda bot hesapların çok devreye girdiğini görüyoruz.



                BENZİN
                Tweet/Retweet Sayısı: 28.142
                Paylaşılan Hesap Sayısı: 12.284
                Bot Hesap: % 51,38

                6-7 bine yakın kişinin bot hesap olarak görüldüğü söyleniyor.



                ADANA EMNİYETİ
                Tweet/Retweet Sayısı: 201.555
                Paylaşılan Hesap Sayısı: 11.352
                Bot Hesap: % 49,39

                "Çoğunluk biziz aslında çoğunluk böyle düşünüyor algısı da yaratılıyor. Sanki diğer taraf azınlıkmışçasına bir yalan haber yayılıyor. Bot hesaplarla şişiriliyor" ifadelerini kullanmıştı.

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                Haberler Güncel Türkiye'de de kirli algı ve operasyonlar için kullanılan bot hesaplar tarihe karışacak! Elon Musk'tan çarpıcı paylaşım
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