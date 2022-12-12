MUHALEFETE DE 'HAYIR' ÇAĞRISI YAPTI

Partisi TİP'in bu teklife 'hayır' diyeceğini belirten Kadıgil, muhalefet partilerine de teklife karşı çıkmaları konusunda çağrı yaptı. Kadıgil, teklif için referanduma gidilmesini ise 'tehlikeli' olarak niteledi.

BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİNE DİN İSTİSMARI YAFTASI

AK Parti'nin hazırladığı başörtüsü teklifini nefret söylemi ve din istismarı olarak gören Kadıgil, ayrıca teklifin bir seçim kampanya olduğunu öne sürerek şunları söyledi: "Hem hukuken hem siyaseten kabul edilemez bu girişime karşı TİP'in tutumu açık ve nettir."

CHP'NİN BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİNE TEPKİ

Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif geçtiğimiz Cuma günü Meclis'e sunulmuştu. AK Parti, MHP ve BBP'den 336 milletvekilinin imzasıyla geçtiğimiz Cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunulan başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif öncesinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yaptığı açıklamada "Milletimizin önüne gidip yüzde 50+1 oy almak zaruriyeti olmasaydı böyle bir şey yapmayı düşünürler miydi sizce? Ben kendi vicdanımda cevabını veriyorum. Sadece kendi mahallelerinde siyaset yapmak yetmiyor. Tereciye tere satıyorlar" diyerek CHP'nin başörtüsü için verdiği kanun teklifine tepki göstermişti.