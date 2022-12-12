Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başörtüsü ile ilgili kanun teklifine 'hodri meydan' diyerek çıtayı yükselten Başkan Recep Tayyip Erdoğan, anayasa değişikliği çağrısında bulunmuştu. Başkan Erdoğan'ın çağrısı sonrası AK Parti'nin kolları sıvayarak hazır hale getirdiği başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif geçtiğimiz Cuma günü Meclis'e sunuldu.
Başörtüsüne anayasa güvence getiren teklifin Meclis'e sunulmasının ardından Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, muhalefetin fondaş kanalı KRT'de teklife ilişkin açıklamalarda bulundu.
MUHALEFETE DE 'HAYIR' ÇAĞRISI YAPTI
Partisi TİP'in bu teklife 'hayır' diyeceğini belirten Kadıgil, muhalefet partilerine de teklife karşı çıkmaları konusunda çağrı yaptı. Kadıgil, teklif için referanduma gidilmesini ise 'tehlikeli' olarak niteledi.
BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİNE DİN İSTİSMARI YAFTASI
AK Parti'nin hazırladığı başörtüsü teklifini nefret söylemi ve din istismarı olarak gören Kadıgil, ayrıca teklifin bir seçim kampanya olduğunu öne sürerek şunları söyledi: "Hem hukuken hem siyaseten kabul edilemez bu girişime karşı TİP'in tutumu açık ve nettir."
CHP'NİN BAŞÖRTÜSÜ TEKLİFİNE TEPKİ
Başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif geçtiğimiz Cuma günü Meclis'e sunulmuştu. AK Parti, MHP ve BBP'den 336 milletvekilinin imzasıyla geçtiğimiz Cuma günü TBMM Başkanlığı'na sunulan başörtüsüne anayasal güvence getiren teklif öncesinde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, yaptığı açıklamada "Milletimizin önüne gidip yüzde 50+1 oy almak zaruriyeti olmasaydı böyle bir şey yapmayı düşünürler miydi sizce? Ben kendi vicdanımda cevabını veriyorum. Sadece kendi mahallelerinde siyaset yapmak yetmiyor. Tereciye tere satıyorlar" diyerek CHP'nin başörtüsü için verdiği kanun teklifine tepki göstermişti.
CHP'NİN 'RET' OYU VERDİĞİ ANAYASA TEKLİFİNE İYİ PARTİ'DEN DESTEK
Öte yandan başörtüsüne anayasal güvence teklfine ilişkin İYİ Parti'den ses getirecek bir çıkış geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, AK Parti'nin Anayasa değişikiliği teklifine olumlu baktıklarını söyledi.
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, AK Parti'nin başörtüsü düzenlemesinin de yer aldığı Anayasa değişikiliği teklifine olumlu baktıklarını söyledi. Zorlu, "Genel İdare Kurulu'nda çoğunluğun eğilimi, olumlu bir kanaat içerisinde olduğumuz ve evet yönündedir" dedi.
Bilindiği üzere 6'lı masada şu sıralar viddi bir kaos havası hakim. Bu durum genel başkanların söylemlerine de yansımış vaziyette.
CHP'NİN TEPKİSİ MERAK KONUSU OLDU
Bu bağlamda İYİ Parti'nin AK Parti'nin başörtüsü konusundaki Anayasa teklifine olumlu bakmasına CHP kanadının ne tepki vereceği merak konusu oldu. Kaostan kırılan masa, yeni bir kriz ile karşı karşıya.
ÇOĞUNLUK DESTEK VERDİ
Öte yandan İYİ Parti'nin Genel İdare Kurulu'nda çoğunluk, TBMM'ye sunulan başörtüsü ile ilgili Anayasa değişiklik teklifine destek verdi.