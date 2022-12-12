Antalya'da BUGÜN okullar TATİL Mİ son dakika? 12 Aralık Pazartesi Antalya'da okullar tatil olacak mı? Antalya Valiliği son dakika açıklamalar!

Antalya'da yaşanan olumsuz hava şartları devam ediyor. Antalya'da sel riski bulunduğu açıklanmıştı. Bu kapsamda okulların durumu merak edildi. Peki, Antalya'da okullar TATİL Mİ son dakika? 12 Aralık Pazartesi Antalya'da okullar tatil olacak mı? İşte merak edilenler!
ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?
Kumluca'da dün öğleden sonra başlayan ve aralıklı bir şekilde devam eden sağanak yağış sonrası dereler taştı.
Sular ilçenin merkezine geldi ve sele yol açtı.
Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili Tekin Erdenir, sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Diğer yandan Kumluca Kaymakamlığı'nda kriz masası kurulurken bölgeye ulaşan AFAD ekipleri de çalışmalara başladı.