Antalya'da BUGÜN okullar TATİL Mİ son dakika? 12 Aralık Pazartesi Antalya'da okullar tatil olacak mı? Antalya Valiliği son dakika açıklamalar!

Kumluca Belediye Başkanı sosyal medya üzerinden Merkezdeki bütün köprülerin yıkılmasından dolayı yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz, tüm Kumlucamıza geçmiş olsun." Açıklamalarında bulundu.