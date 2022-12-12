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    Antalya'da BUGÜN okullar TATİL Mİ son dakika? 12 Aralık Pazartesi Antalya'da okullar tatil olacak mı? Antalya Valiliği son dakika açıklamalar!

    Antalya'da okullar tatil mi? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya'da okulların tatil olup olmayacağı merak edildi. Peki, 12 Aralık Pazartesi Antalya'da okullar tatil olacak mı? Antalya Valiliği son dakika açıklamalar!

    takvim.com.tr
    Antalya’da YARIN okullar TATİL Mİ son dakika?

    Antalya'da yaşanan olumsuz hava şartları devam ediyor. Antalya'da sel riski bulunduğu açıklanmıştı. Bu kapsamda okulların durumu merak edildi. Peki, Antalya'da okullar TATİL Mİ son dakika? 12 Aralık Pazartesi Antalya'da okullar tatil olacak mı? İşte merak edilenler!

    ANTALYA'DA OKULLAR TATİL Mİ SON DAKİKA?

    Kumluca'da dün öğleden sonra başlayan ve aralıklı bir şekilde devam eden sağanak yağış sonrası dereler taştı.

    Sular ilçenin merkezine geldi ve sele yol açtı.

    Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili Tekin Erdenir, sel sebebiyle Kumluca ve Finike'de ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

    Diğer yandan Kumluca Kaymakamlığı'nda kriz masası kurulurken bölgeye ulaşan AFAD ekipleri de çalışmalara başladı.

        Kumluca Belediye Başkanı sosyal medya üzerinden Merkezdeki bütün köprülerin yıkılmasından dolayı yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz, tüm Kumlucamıza geçmiş olsun." Açıklamalarında bulundu.

        KUMLUCA'DA BELEDİYE ANONS YAPTI

        Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarla, vatandaşlara evlerinden çıkmamaları, güvenli yerlerde kalmaları uyarısında bulunuldu. İlçe merkezinde sel nedeniyle bazı araçlar sürüklendi, araçlarda mahsur kalanlar iş makinelerinin yardımıyla kurtarıldı.

        İlçede yağış etkisini sürdürüyor.
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        Haberler Güncel Antalya'da BUGÜN okullar TATİL Mİ son dakika? 12 Aralık Pazartesi Antalya'da okullar tatil olacak mı? Antalya Valiliği son dakika açıklamalar!
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