Masa kaostan kırılıyor! Ahmet Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na aba altından sopa: Ya kabul edersin ya da tek başına seçime girersin

Türkiye seçimlere giderayak Millet İttifakı bileşenlerinin adaylık çekişmesi, kavga ve kaosuna sahne oluyor.
Yazı fontu belirlemekten öteye gidemeyen, 9 kez bir araya gelmesine rağmen hala herhangi bir isim açıklamayan CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği yuvarlak masada sular durulmuyor.
KILIÇDAROĞLU'NDAN ADAYLIK İLANI: "SANA RAKİP OLMAYA GELİYORUM EY DÜNYA"
ABD ve Londra'da icazet yoklayan ve 3 Aralık'ta "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya. Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" ifadelerini kullanan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aleni bir şekilde adaylığını ilan etse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.
Bilindiği üzere Meral Akşener ve İYİ Parti tabanı, 'Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz' endişesine sahip. Partililer aynı zamanda da genel başkanları Meral Akşener'i aday olarak görmek istiyor.
Meral Akşener de 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ediyor. Akşener, geride bıraktığımız günlerde katıldığı TV programında iki belediye başkanının ismi masaya gelirse onaylayacaklarını söyledi.
Masadaki derin fikir ayrılıkları genel başkanların da söylemlerine yansımış vaziyette.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride bıraktığımız günlerde "Daha hükümet programı üzerinde anlaşamadık" diyerek yaşanan krizi özetledi. Kılıçdaroğlu, "Daha hükümet programı üzerinde anlaşmamışız. Bir parti lideri ayrı açıklama yapacak, aday ayrı açıklama yapacak. Vatandaş demez mi ki, bunlar daha aralarında anlaşmamış. Önce biz kendi programımızı oluşturacağız. Hepimiz aynı şeyi söylemeliyiz ki söylem birliği oluşsun" dedi.