Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 11.12.2022 18:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.12.2022 18:23
    ABONE OL

    Masa kaostan kırılıyor! Ahmet Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na aba altından sopa: Ya kabul edersin ya da tek başına seçime girersin

    Daha aday belirleyemeyen kifayetsiz masada yaşanan derin kaos, parti liderlerinin söylemlerine de yansımış vaziyette. 3 Aralık'ta adaylığını ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha hükümet proramı üzerinde anlaşamadık" ifadeleriyle yaşanan krizi dile getirdi. Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal da "Ortak aday yoksa tabi aday seçilmeli" açıklamasıyla aday belirsizliğine dikkat çekti. Masanın diğer bir küçük ortağı Gelecek Partisi'nden de dikkat çeken bir çıkış geldi. Ahmet Davutoğlu, "Göstereceğimiz ortak aday, ilkelerimizi kabul etmeli" diyerek kukla siyasetini açık etti. Kılıçdaroğlu'na aba altından sopa gösteren Davutoğlu, "Geçiş sürecinin yönetimini tek kişinin eline bırakamayız..." diyerek 'Ya kabul edersin ya da tek başına seçime girersin' mesajı verdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Davutoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na aba altından sopa

    Türkiye seçimlere giderayak Millet İttifakı bileşenlerinin adaylık çekişmesi, kavga ve kaosuna sahne oluyor.

    Yazı fontu belirlemekten öteye gidemeyen, 9 kez bir araya gelmesine rağmen hala herhangi bir isim açıklamayan CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği yuvarlak masada sular durulmuyor.


    KILIÇDAROĞLU'NDAN ADAYLIK İLANI: "SANA RAKİP OLMAYA GELİYORUM EY DÜNYA"
    ABD ve Londra'da icazet yoklayan ve 3 Aralık'ta "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya. Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" ifadelerini kullanan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aleni bir şekilde adaylığını ilan etse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.

    Bilindiği üzere Meral Akşener ve İYİ Parti tabanı, 'Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz' endişesine sahip. Partililer aynı zamanda da genel başkanları Meral Akşener'i aday olarak görmek istiyor.

    Meral Akşener de 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ediyor. Akşener, geride bıraktığımız günlerde katıldığı TV programında iki belediye başkanının ismi masaya gelirse onaylayacaklarını söyledi.

    Masadaki derin fikir ayrılıkları genel başkanların da söylemlerine yansımış vaziyette.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geride bıraktığımız günlerde "Daha hükümet programı üzerinde anlaşamadık" diyerek yaşanan krizi özetledi. Kılıçdaroğlu, "Daha hükümet programı üzerinde anlaşmamışız. Bir parti lideri ayrı açıklama yapacak, aday ayrı açıklama yapacak. Vatandaş demez mi ki, bunlar daha aralarında anlaşmamış. Önce biz kendi programımızı oluşturacağız. Hepimiz aynı şeyi söylemeliyiz ki söylem birliği oluşsun" dedi.



        Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da masadaki siyasi parti liderlerinden birinin aday olması gerektiğini söyleyerek, "Hepimizin ortak kanaati seçimlere ortak bir cumhurbaşkanı adayıyla gidilmesidir" ifadelerini kullandı.

        ORTAK ADAY YOKSA TABİ ADAY
        Masadaki adaylık krizi söylemlerine yansıyan Uysal, siyasi liderler, parti liderleri arasından bir ortak aday çıkmazsa tabi adayın belirlenmesi gerektiğini söyledi.



        KUKLA SİYASETİ DEŞİFRE OLDU
        Tüm bu gelişmelerin ışığında masanın diğer bir küçük ortağı Gelecek Partisi'nden ses getirecek bir çıkış geldi.

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Göstereceğimiz ortak aday, ilkelerimizi kabul etmeli" diyerek kukla siyasetini açık etti.



        KILIÇDAROĞLU'NA ABA ALTINDAN SOPA: GEÇİŞ SÜRECİNİ TEK KİŞİNİN ELİNE BIRAKAMAYIZ
        Her seferinde 'aday ben olacağım' sinyali veren, 3 Aralık'ta da aleni bir şekilde bu tutumunu ilan eden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na aba altından sopa gösteren Davutoğlu, "Geçiş sürecinin yönetimini tek kişinin eline bırakamayız... Biz bir yönetim değil, yönetişim sistemi kuruyoruz; kişilere değil, ilkelere bağlı" dedi.

        YA KABUL EDERSİN YA DA TEK BAŞINA SEÇİME GİRERSİN...
        Bu sözlerinin devamında "Üzerinde mutabık kalacağımız aday bunları kabul etmeli; etmezse tek başına seçime girebilir tabi" diyerejk açık açık rest çeken Ahmet Davutoğlu, belirledikleri adayla ortak zeminde buluşmaları gerektiğini ifade etti.

        "ADAY 7. PARTİ GİBİ DAVRANMAYACAK, ORTAK AKLIMIZIN SİYASİ İRADESİ OLACAK"
        Söz konusun mutabaktın ise sadece Cumhurbaşkanı adayı değil, tek tek altı lideri bağlayacağı açık açık dile getiren Gelecek Partisi Genel Başkanı, "Cumhurbaşkanı bir 7'inci Parti gibi de davranmayacak; onunla birlikte oluşturduğumuz ortak aklımızın siyasi iradesi olacak" açıklamasını yaptı.

            EŞGÜDÜM MASKELİ KUKLA SİYASETİ
            Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geride bıraktığımız günlerde altılı masanın cumhurbaşkanı adayının, seçimden önce kamuoyuna, anayasa değişikliğine kadar Türkiye'yi masada yer alan siyasi partilerin genel başkanları ile "istişare ile yöneteceği" taahhüdünde bulunacağını açıklamıştı.

            FONDAŞTA İSYAN BAYRAĞI AÇTIRDI
            'Cumhurbaşkanı Türkiye'yi genel başkanlardan oluşan Eşgüdüm Kurulu ile yönetecek' diyen altılı masaya tepkiler gecikmedi.

            Yandaş gazeteci İsmail Saymaz, "Cumhurbaşkanı en az yüzde 50+1 oy alacak, yüzde 0.1 oy almış siyasi parti lideri Cumhurbaşkanından daha üstün olacak. Buna kim oy verir ya? Ben oy vermem. Kimse vermez" dedi.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            CHP’li Özkan meclis çekmecelerine zarar verdi
            Haberler Güncel Masa kaostan kırılıyor! Ahmet Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na aba altından sopa: Ya kabul edersin ya da tek başına seçime girersin
                SON DAKİKA