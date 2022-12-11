Masa kaostan kırılıyor! Ahmet Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na aba altından sopa: Ya kabul edersin ya da tek başına seçime girersin





KILIÇDAROĞLU'NA ABA ALTINDAN SOPA: GEÇİŞ SÜRECİNİ TEK KİŞİNİN ELİNE BIRAKAMAYIZ

Her seferinde 'aday ben olacağım' sinyali veren, 3 Aralık'ta da aleni bir şekilde bu tutumunu ilan eden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na aba altından sopa gösteren Davutoğlu, "Geçiş sürecinin yönetimini tek kişinin eline bırakamayız... Biz bir yönetim değil, yönetişim sistemi kuruyoruz; kişilere değil, ilkelere bağlı" dedi.



YA KABUL EDERSİN YA DA TEK BAŞINA SEÇİME GİRERSİN...

Bu sözlerinin devamında "Üzerinde mutabık kalacağımız aday bunları kabul etmeli; etmezse tek başına seçime girebilir tabi" diyerejk açık açık rest çeken Ahmet Davutoğlu, belirledikleri adayla ortak zeminde buluşmaları gerektiğini ifade etti.



"ADAY 7. PARTİ GİBİ DAVRANMAYACAK, ORTAK AKLIMIZIN SİYASİ İRADESİ OLACAK"

Söz konusun mutabaktın ise sadece Cumhurbaşkanı adayı değil, tek tek altı lideri bağlayacağı açık açık dile getiren Gelecek Partisi Genel Başkanı, "Cumhurbaşkanı bir 7'inci Parti gibi de davranmayacak; onunla birlikte oluşturduğumuz ortak aklımızın siyasi iradesi olacak" açıklamasını yaptı.