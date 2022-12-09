6'lı masada adaylık kavgasında ikinci balıkçı vakası! Kemal Kılıçdaroğlu'nu alt etmek isteyen Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'li isimlerle sır görüşme

Muhalefette adaylık ile ilgili bilmece devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve adaylık için diğer adı geçenlerden peş peşe hamleler geliyor. Kılıçdaroğlu, icazet turu sonrası ithal danışmanlarla 3 Aralık'ta adaylık için gövde gösterisi yaparken; HDP'nin de desteğini alabilmek için PKK sempatizanı eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi'yi de danışman olarak atadı. Akşener'in desteğini arkasına alan Ekrem İmamoğlu ise Mansur Yavaş'la görüşürken, geçtiğimiz ay HDP'li 2 isimle de sır bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.
KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞI ZORLUYOR AKŞENER ÖNÜNDE DURUYOR
2023'te yapılacak seçimlere sayılı gün kalırken, 6'lı masada aday krizi devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmak için her yolu deniyor. 6'lı masanın desteğini kazanamayan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda ABD ve İngiltere'ye "icazet ziyaretleri" düzenleyerek yurt içinde bulamadığı desteği yurt dışında aramıştı. Ardından 3 Aralık'ta yaptığı "İkinci Yüzyıla Çağrı" isimli toplantıda ithal danışmanlarıyla boy gösteren Kılıçdaroğlu, "Ey dünya sana meydan okuyorum" diyerek adeta adaylığını ilan etti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebinin önüne kurduğu barajı savunmaya devam ediyor. Akşener, dün gazetecilere yaptığı açıklamada "kazanacak aday" vurgusunu bir kez daha yaptı. Daha önce de "Masaya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri gelirse destekleriz" diyen Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı duruyor.