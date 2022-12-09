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    • 09.12.2022 15:08
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    • 09.12.2022 15:24
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    6'lı masada adaylık kavgasında ikinci balıkçı vakası! Kemal Kılıçdaroğlu'nu alt etmek isteyen Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'li isimlerle sır görüşme

    Son dakika haberi | Muhalefette adaylık kavgası kızışırken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hamleleri karşısında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan da yeni adımlar geliyor. Adaylığı Kılıçdaroğlu'na bırakmak istemeyen İmamoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'den açık destek almasının ardından geçtiğimiz günlerde Mansur Yavaş'la bir araya gelirken; şimdi de 2 HDP'li vekille sır bir görüşme yaptığı iddia edildi. Bir balıkçıda gizli şekilde yapılan görüşmede İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimleri için HDP'den destek talep ettiği belirtildi.

    takvim.com.tr
    İmamoğlu’ndan HDP’li isimlerle sır görüşme

    Muhalefette adaylık ile ilgili bilmece devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve adaylık için diğer adı geçenlerden peş peşe hamleler geliyor. Kılıçdaroğlu, icazet turu sonrası ithal danışmanlarla 3 Aralık'ta adaylık için gövde gösterisi yaparken; HDP'nin de desteğini alabilmek için PKK sempatizanı eski Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi'yi de danışman olarak atadı. Akşener'in desteğini arkasına alan Ekrem İmamoğlu ise Mansur Yavaş'la görüşürken, geçtiğimiz ay HDP'li 2 isimle de sır bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

    KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞI ZORLUYOR AKŞENER ÖNÜNDE DURUYOR
    2023'te yapılacak seçimlere sayılı gün kalırken, 6'lı masada aday krizi devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday olmak için her yolu deniyor. 6'lı masanın desteğini kazanamayan Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda ABD ve İngiltere'ye "icazet ziyaretleri" düzenleyerek yurt içinde bulamadığı desteği yurt dışında aramıştı. Ardından 3 Aralık'ta yaptığı "İkinci Yüzyıla Çağrı" isimli toplantıda ithal danışmanlarıyla boy gösteren Kılıçdaroğlu, "Ey dünya sana meydan okuyorum" diyerek adeta adaylığını ilan etti.

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Kılıçdaroğlu'nun adaylık talebinin önüne kurduğu barajı savunmaya devam ediyor. Akşener, dün gazetecilere yaptığı açıklamada "kazanacak aday" vurgusunu bir kez daha yaptı. Daha önce de "Masaya Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş isimleri gelirse destekleriz" diyen Akşener, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı duruyor.

        ADAYLIK SATRANCI
        Akşener'den destek alan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise CHP içerisinde başta İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu olmak üzere bazı isimlerle sorun yaşarken, adaylık için de çalışmalarına devam ediyor.

        Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde "belediyecilik" maskesi altında Mansur Yavaş'la bir araya geldi. Toplantıda "ortak çalışma" vurgusu yapan ikilinin sır görüşmesinde hangi pazarlıkların yapıldığı merak konusu oldu.

        İMAMOĞLU'NDAN HDP'Lİ 2 VEKİLLE SIR GÖRÜŞME
        Bu gelişmelerin ardından İmamoğlu'nun kasım ayının son haftasında HDP'li 2 milletvekili ile buluştuğu iddia edildi. Yemekte İmamoğlu'nun "İbre aralıkta benim lehime dönecek. Benim için olumsuz konuşmayın." dediği öğrenildi. Görüşmede 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin masaya yatırıldığı iddia edilirken, Milliyet Gazetesi yazarı Zafer Şahin bugün köşesinde yazdığı yazıda "sır görüşme"ye ilişkin bazı detaylara yer verdi.

            İşte Şahin'in yazısından o bölüm:
            Kasım ayının son haftası...

            Yeşilköy'de bir balık lokantası.

            İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve iki HDP Milletvekili baş başa yemek yiyor.

            Gündem tabii ki 2023'teki Cumhurbaşkanlığı seçimi ve İmamoğlu'nun adaylık meselesi.

            İmamoğlu için HDP'nin desteğinin neden çok önemli olduğunu uzun uzun anlatmaya gerek yok. 2019'da İstanbul'u HDP seçmeninin desteğiyle aldı.

            Olası Cumhurbaşkanlığı adaylığında da o desteği yanında istiyor. Ancak bunun açıktan, göstere göstere verilmesi de işine gelmiyor.

            Çünkü tüm yumurtaları aynı sepete koymaması gerektiğinin farkında. Daha açık yazalım, altılı masada kendisinin adaylık yolunu açacağına inandığı Meral Akşener'i ve partisini ürkütmek istemiyor.

            Akşener'in kendi ismini eninde sonunda masaya getireceğine inanıyor. Hem İyi Parti'yi hem de HDP'yi idare etmeye çalışma sebebi tam olarak bu.

            Kulis bilgisine göre, HDP'lilere "Aralık ayında ibre bana dönecek. Siz bu süreçte sadece kim aday olursa destek vermeyeceğinizi açıklayın. (Mansur Yavaş ile olmaz vurgusu.) Benimle ilgili olumsuz konuşmayın. Kemal Bey ya da benim aday olmam durumunda destekleyeceğinizi ilan etmeniz yeter. Gerisini bana bırakın. Ben Genel Başkanı ikna ederim" diyor.

            HDP'nin desteğine karşılık İmamoğlu'nun ne vereceği meçhul. Aralık ayında ibrenin kendisine döneceğinden emin olan biri herhalde bu ayrıntıyı da hesap etmiştir.

            Ancak ortada şöyle bir sorun var. HDP'nin eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın İmamoğlu'nu 'Güvenilmez' bulduğu söyleniyor.

            Demirtaş, eylül ayında, "Kılıçdaroğlu, ülkenin tüm temel ve tartışmalı sorunlarına ilişkin görüşlerini açıklamış durumda ve farklı toplumsal kesimlerde önemli desteği olduğu görülüyor" demiş ve bu açıklama Kılıçdaroğlu'na destek olarak yorumlanmıştı.

            İmamoğlu muhtemelen o günden beri HDP'yi yanına çekmek için çabalıyor. Yeşilköy'deki balıkçıda yenilen yemekten önce de başka temaslar olduğuna dair bilgiler var.

            Belediye imkânları ve yönettiği devasa bütçe düşünüldüğünde elinin kuvvetli olduğu bir gerçek. Ama bütün bunlar HDP'nin desteğini almaya yetmeyebilir.

            Bu süreçte asıl belirleyicilerden biri İmamoğlu'nun karlı bir İstanbul akşamında Balıkçı Kahraman'da buluştuğu uluslararası karar vericiler olacak. HDP'nin desteğinin kimden yana olacağını HDP üst yönetimiyle beraber onlar belirleyecek.

            İnanmayan CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a sorsun.

            Aralık ayı masa için uzun bir ay olacak.

            İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA GELDİ
            HDP'li 2 isimle sır buluşma iddialarının ardından bir açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, buluşmayı inkar etti. İmamoğlu, "Yazıda bahsedilen buluşma yalan, yazılan konuşmalar yalan, tepeden tırnağa uydurma" ifadelerini kullandı.
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            Haberler Güncel 6'lı masada adaylık kavgasında ikinci balıkçı vakası! Kemal Kılıçdaroğlu'nu alt etmek isteyen Ekrem İmamoğlu'ndan HDP'li isimlerle sır görüşme
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