İmamoğlu’nun üstünü çizdi! Mangır Merdan Yanardağ, HDP ile ittifağı itiraf edip Kılıçdaroğlu’nu destekledi! Alternatif iki adayı açıkladı

Mangır Merdan Yanardağ, CHP ve bir takım kuruluş tarafından Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen "Seçime Giderken Türkiye" konulu etkinlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklerken, İmamoğlu'nun ise belediye başkanı olarak devam etmesi gerektiğini söyledi.
20 yıllık iktidarı döneminde, AK Parti'nin hiçbir zaman güçlü bir parti olmadığını iddia eden Yanardağ, "Gücünü muhalefetin güçsüzlüğünden aldı." dedi.
HDP İLE İTTİFAKI İTİRAF ETTİ
Konuşmasının devamında CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile ittifakı itiraf eden Yanardağ, "Eğer HDP'nin desteği olmasaydı, Adana Mersin ve Ankara'da seçimi alamazlardı." diye konuştu.
Yanardağ, HDP'nin 6'lı masaya 'resmen' dahil edilmesi gerektiğini savunup, "Bu mücadele HDP'nin rolü çok önemlidir, CHP'de bir lokomotif gibi olmalıdır. Bu ittifakı genişletmek ayakta tutmak gerekiyor." dedi.