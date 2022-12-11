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    • Güncel
    • 11.12.2022 23:19
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    • 11.12.2022 23:34
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    İmamoğlu’nun üstünü çizdi! Mangır Merdan Yanardağ, HDP ile ittifağı itiraf edip Kılıçdaroğlu’nu destekledi! Alternatif iki adayı açıkladı

    CHP tarafından fonlanan Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Almanya’daki bir etkinlikte HDP ile ittifakı itiraf etti. CHP'nin de aralarında olduğu bir takım kuruluş tarafından organize edilen etkinlikte Yanardağ, "Eğer HDP’nin desteği olmasaydı, Adana Mersin ve Ankara’da seçimi alamazlardı." dedi, HDP'nin 6'lı masaya 'resmen' dahil edilmesi gerektiğini savunan Yanardağ, 2023 adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini söyledi. Ekrem İmamoğlu için ise "Ben merkezci biridir, sol bir grubu örgütü yok, bir dönem daha İstanbul'u yönetmeli." ifadesini kullanan Yanardağ, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumunda ise adaylık için iki isim önerdi.

    İmamoğlu’nun üstünü çizdi! Mangır Merdan Yanardağ, HDP ile ittifağı itiraf edip Kılıçdaroğlu’nu destekledi! Alternatif iki adayı açıkladı

    Mangır Merdan Yanardağ, CHP ve bir takım kuruluş tarafından Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen "Seçime Giderken Türkiye" konulu etkinlikte Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklerken, İmamoğlu'nun ise belediye başkanı olarak devam etmesi gerektiğini söyledi.

    20 yıllık iktidarı döneminde, AK Parti'nin hiçbir zaman güçlü bir parti olmadığını iddia eden Yanardağ, "Gücünü muhalefetin güçsüzlüğünden aldı." dedi.



    HDP İLE İTTİFAKI İTİRAF ETTİ
    Konuşmasının devamında CHP ve İYİ Parti'nin HDP ile ittifakı itiraf eden Yanardağ, "Eğer HDP'nin desteği olmasaydı, Adana Mersin ve Ankara'da seçimi alamazlardı." diye konuştu.



    Yanardağ, HDP'nin 6'lı masaya 'resmen' dahil edilmesi gerektiğini savunup, "Bu mücadele HDP'nin rolü çok önemlidir, CHP'de bir lokomotif gibi olmalıdır. Bu ittifakı genişletmek ayakta tutmak gerekiyor." dedi.



        İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINA VETO
        2023 adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini söyleyen Yanardağ, Ekrem İmamoğlu için ise "Ben merkezci biridir, sol bir grubu örgütü yok, bir dönem daha İstanbul'u yönetmeli." dedi.

        KILIÇDAROĞLU'NUN ALTERNATİFLERİNİ AÇIKLADI
        CHP yandaşı, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumunda ise Mansur Yavaş ya da Mehmet Haberal'dan birisinin aday olması gerektiğini söyledi.



        İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A ADAY OLMAYIN ÇAĞRISI
        Mangır Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında ise, "İmamoğlu ve Mansur, Cumhurbaşkanı adayı olmadıklarını ilan etsin" çağrısında bulunmuştu.



        Yanardağ şunları söylemişti:
        "Genel Başkanın ve parti yönetiminin takdiriyle geldi hakkınıda verdi, iyi bir mücadele yürüttü ve bu seçim kazanıldı.

        "KENDİ LAFINDA BONCUK ARAMASIN"
        Ama seçimi kimse tek başına kazandığını zannetmesin. Kendi lafında kimse boncuk aramasın. Örneğin Tele 1 gibi bağımsız medya kuruluşları olmasaydı. Seçim kazanılabilir miydi? Hayır."

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