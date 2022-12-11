İmamoğlu’nun üstünü çizdi! Mangır Merdan Yanardağ, HDP ile ittifağı itiraf edip Kılıçdaroğlu’nu destekledi! Alternatif iki adayı açıkladı





İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞINA VETO

2023 adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini söyleyen Yanardağ, Ekrem İmamoğlu için ise "Ben merkezci biridir, sol bir grubu örgütü yok, bir dönem daha İstanbul'u yönetmeli." dedi.



KILIÇDAROĞLU'NUN ALTERNATİFLERİNİ AÇIKLADI

CHP yandaşı, Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması durumunda ise Mansur Yavaş ya da Mehmet Haberal'dan birisinin aday olması gerektiğini söyledi.