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    • 10.12.2022 23:43
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    Kifayetsiz masa kaostan geçilmiyor! Kılıçdaroğlu'ndan sonra Uysal'dan da krizi açığa çıkartan sözler: Ortak aday yoksa tabi aday seçilmeli

    Adaylık krizinin baş gösterdiği 6'lı masada yaşanan kaos, genel başkanların söylemlerine yansıdı. Her fırsatta aday olmak istediğini dile getiren, 3 Aralık'ta da aleni bir şekilde 'adayım' mesajı veren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Daha hükümet programı üzerinde anlaşamadık" diyerek yaşanan krizi dile getirdi. Bu açıklamanın etkileri sürerken masanın küçük ortağı Demokrat Parti'den de dikkat çeken bir çıkış geldi. Partinin Genel Başkanı Gültekin Uysal, siyasi liderler, parti liderleri arasından bir ortak aday çıkmazsa tabi adayın belirlenmesi gerektiğini söyledi. Takvim.com.tr detayları sizler için ele aldı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kifayetsiz masa kaostan geçilmiyor!

    2023 yolunda kritik bir virajdan geçen Türkiye, seçim atmosferine girdi. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belli olmuş değil.

    Bir yandan da yazı fontu belirlemekten öteye gidemeyen, 9 kez bir araya gelmesine rağmen hala herhangi bir isim açıklamayan CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği yuvarlak masada sular durulmuyor.

    KILIÇDAROĞLU ALENİ BİR ŞEKİLDE ADAYLIĞINI İLAN ETTİ
    ABD ve Londra'da icazet yoklayan ve 3 Aralık'ta "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya. Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" ifadelerini kullanan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aleni bir şekilde adaylığını ilan etse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.


    AKŞENER, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I İŞARET EDİYOR
    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener her seferinde 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ediyor.

    Akşener, geride bıraktığımız günlerde katıldığı TV programında iki belediye başkanının ismi masaya gelirse onaylayacaklarını söyledi.

        Bilindiği üzere Meral Akşener ve İYİ Parti tabanı, 'Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz' endişesine sahip. Partililer aynı zamanda da genel başkanları Meral Akşener'i aday olarak görmek istiyor.

        KILIÇDAROĞLU'NUN AĞZINDAN MASADAKİ KAOS: "DAHA HÜKÜMET PROGRAMI ÜZERİNDE ANLAŞMADIK"
        Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geride bıraktığımız günlerde masadaki kaosu gözler önüne seren bir açıklama geldi.

        Aday profili çizerek masaya ısrarla kendini işaret eden Kılıçdaroğlu, "Daha hükümet programı üzerinde anlaşamadık" diyerek yaşanan krizi özetledi.

        CHP lideri, "Daha hükümet programı üzerinde anlaşmamışız. Bir parti lideri ayrı açıklama yapacak, aday ayrı açıklama yapacak. Vatandaş demez mi ki, bunlar daha aralarında anlaşmamış. Önce biz kendi programımızı oluşturacağız. Hepimiz aynı şeyi söylemeliyiz ki söylem birliği oluşsun" dedi.



        Tüm bu gelişmelerin çerçevesinde kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği masanın küçük ortağı Demokrat Parti'den manidar bir çıkış geldi.

        MASADAKİ İSİMLERDEN BİRİ ADAY OLMALI
        Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, masadaki siyasi parti liderlerinden birinin aday olması gerektiğini söyleyerek, "Hepimizin ortak kanaati seçimlere ortak bir cumhurbaşkanı adayıyla gidilmesidir" ifadelerini kullandı.

        ORTAK ADAY YOKSA TABİ ADAY
        Masadaki adaylık krizi söylemlerine yansıyan Uysal, siyasi liderler, parti liderleri arasından bir ortak aday çıkmazsa tabi adayın belirlenmesi gerektiğini söyledi.



        'MECLİS'TE ÇOĞUNLUĞU ELDE EDEMEYİZ' ENDİŞESİ
        Gültekin Uysal'ın bir diğer endişesi ise Meclis'te çoğunluğa sahip olamayacakları yönünde. Uysal konuya ilişkin, "Parlamentodan artık hükümet çıkmıyor. Partilerin varlığı da yürütmeye talip olmaktır. O açıdan siyasi partiler yürütmeye talip olmalıdır" dedi.
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