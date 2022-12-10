Kifayetsiz masa kaostan geçilmiyor! Kılıçdaroğlu'ndan sonra Uysal'dan da krizi açığa çıkartan sözler: Ortak aday yoksa tabi aday seçilmeli

Bilindiği üzere Meral Akşener ve İYİ Parti tabanı, 'Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa kazanamaz' endişesine sahip. Partililer aynı zamanda da genel başkanları Meral Akşener'i aday olarak görmek istiyor.



KILIÇDAROĞLU'NUN AĞZINDAN MASADAKİ KAOS: "DAHA HÜKÜMET PROGRAMI ÜZERİNDE ANLAŞMADIK"

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geride bıraktığımız günlerde masadaki kaosu gözler önüne seren bir açıklama geldi.



Aday profili çizerek masaya ısrarla kendini işaret eden Kılıçdaroğlu, "Daha hükümet programı üzerinde anlaşamadık" diyerek yaşanan krizi özetledi.



CHP lideri, "Daha hükümet programı üzerinde anlaşmamışız. Bir parti lideri ayrı açıklama yapacak, aday ayrı açıklama yapacak. Vatandaş demez mi ki, bunlar daha aralarında anlaşmamış. Önce biz kendi programımızı oluşturacağız. Hepimiz aynı şeyi söylemeliyiz ki söylem birliği oluşsun" dedi.