Kifayetsiz masa kaostan geçilmiyor! Kılıçdaroğlu'ndan sonra Uysal'dan da krizi açığa çıkartan sözler: Ortak aday yoksa tabi aday seçilmeli

2023 yolunda kritik bir virajdan geçen Türkiye, seçim atmosferine girdi. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belli olmuş değil.
Bir yandan da yazı fontu belirlemekten öteye gidemeyen, 9 kez bir araya gelmesine rağmen hala herhangi bir isim açıklamayan CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği yuvarlak masada sular durulmuyor.
KILIÇDAROĞLU ALENİ BİR ŞEKİLDE ADAYLIĞINI İLAN ETTİ
ABD ve Londra'da icazet yoklayan ve 3 Aralık'ta "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya. Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" ifadelerini kullanan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aleni bir şekilde adaylığını ilan etse de bu durum ittifak ortaklarınca pek de karşılık görmüyor.
AKŞENER, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I İŞARET EDİYOR
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener her seferinde 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ediyor.
Akşener, geride bıraktığımız günlerde katıldığı TV programında iki belediye başkanının ismi masaya gelirse onaylayacaklarını söyledi.