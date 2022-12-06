Necip Hablemitoğlu suikastının bir numaralı ismi Levent Göktaş’ın sırdaşı her şeyi anlattı: Nuri Bozkır’ın babasının ilişkilerini kullandı

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastına ilişkin iddianamede, MİT Müsteşarı olmak isteyen Levent Göktaş'ın, bu görev için kendisine engel olarak gördüğü Necip Hablemitoğlu'nu, aynı zamanda FETÖ/PDY ile ilgili çalışmalarından rahatsız olan Mustafa Özcan ve Enver Altaylı'nın azmettirmesi neticesinde öldürme kararı aldığı öne sürülüyor. Göktaş'ın bu kararı Özel Kuvvetler Komutanlığı içerisinde kendisi ile birlikte hareket eden ve legal alandan çıkan Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek ve Nuri Gökhan Bozkır ile birlikte eyleme döktüğü iddia ediliyor. Şüpheli Ahmet Tarkan Mumcuoğlu'nun, 17 Kasım 2002'de Kazakistan'a gönderildiği, eylemi gerçekleştirmek için verilen talimat üzere olay tarihinden önce ülkeye geldiği, Hablemitoğlu'nu ele geçirilemeyen 9 milimetre çaplı mermi atan tabanca ile öldürmüş olduğu öne sürülüyor.