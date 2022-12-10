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    • 10.12.2022 17:02
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    • 10.12.2022 17:08
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    Terörün siyasi ayağı HDP'den TBMM'de provokasyon! "Gizli" belgeleri açıklamaya kalktı Bakan Soylu dersini verdi: "Açıklayamazsın, hainsin"

    Son dakika haberi! TBMM'deki bütçe görüşmelerini sabote etmeye çalışan terörün siyasi ayağı HDP ise yeni bir provokasyona imza attı. TBMM'nin Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi olan HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, "gizli" bilgileri bütçe genel kurulunda açıklamak istedi. Turan'a müdahale eden Soylu, "açıklayamazsın, hainsin" dedi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Bakan Soylu dersini verdi: Açıklayamazsın, hainsin

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülmeye devam ediyor. Görüşmeleri sabote etmek isteyen terörün siyasi ayağı HDP görüşmeleri sabote etmek ve provoke etmek için her yola başvuruyor.

    BAKAN SOYLU DERSİNİ VERDİ: "AÇIKLAYAMAZSIN, HAİNSİN" | VİDEO İZLE

    HDP'Lİ TURAN DEVLETİN "GİZLİ" BELGELERİNİ AÇIKLAMAYA KALKTI
    TBMM'nin Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Üyesi olan HDP Mersin Milletvekili Rıdvan Turan, "gizli" bilgileri bütçe genel kurulunda açıklamak istedi.



    Turan'ın Türkiye'nin güvenlikle ilgili istihbari bilgileri paylaşmasına müsaade etmeyen Bakan Soylu, "açıklayamazsın, hainsin" dedi.

        5 DAKİKA ARA VERİLDİ
        Yaşanan bugü gelişmeler sonrası TBMM Meclis Grup Başkanvekili oturuma 5 dakika ara verdi.

        "PARLAMENTOMUZDA TERÖR ÖRGÜTÜNÜN UZANTILARI VAR"
        Başkan Erdoğan, bugün Samsun'da yaptığı konuşmada, "Parlamentomuzda terör örgütünün uzantıları var. Bu uzantıları da 2023 temizlemeye hazır mısınız? 2023'te parlamentomuz artık ihya olcak." demişti.

        "KÜRT DÜŞMANI, 10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA KALAŞNİKOF VEREN PKK VE HDP'DİR"
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kürt düşmanının "10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP" olduğunu söyledi. Soylu, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerinde sataşmadan söz aldı.

        HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın, HDP'li belediyelere atanan kayyumların, "Kürt düşmanlığı ve halk iradesinin gasbı" olduğunu öne sürmesi üzerine ayağa kalkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beştaş'a, "Kürt düşmanı sizsiniz. Hepiniz Kürt düşmanısınız, siz insanlık düşmanısınız. PKK'nın çocukları." karşılığını verdi.

        Soylu, PKK'lı bir teröristle fotoğrafları basına yansıyan ve dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, tanınmamak için peruk ve gözlük taktığına atıf yaparak, "Peruksuz gelmişsiniz bugün, peruklarınızı takın. PKK'nın çocuklarısınız." ifadesini kullandı.

        Tartışma sırasında HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un ayağa kalkması üzerine Soylu, "Otur aşağıya, terörist bozuntusu." diye bağırdı.

        TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, karşılıklı laf atmalar üzerine birleşime ara verdi.

            Aradan sonra söz alan İçişleri Bakanı Soylu, kendisini Kürt düşmanlığıyla suçlayan HDP'li Beştaş'ın, "ne dediğini bilmediğini; konuşmasının terör örgütü PKK tarafından tasvip edilebileceği düşüncesiyle hareket ettiğini" söyledi.

            "Daha sıkıntılı sözler söylemem lazım ama kendimi tutuyorum. Bir hakaret ve iftira silsilesiyle karşı karşıya kaldık." diyen Soylu, "Kürt düşmanı, 10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir." ifadesini kullandı.

            Soylu, Beştaş'a, "Hiç masum gibi bakma. Kimin kaçırdığını, kimin dağa gönderdiğini, annelerin sana nasıl bela okuduğunu ve nefret ettiğini herkes biliyor." dedi.

            HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmeleri sırasında "barış talebiyle beyaz tülbentini yere attığını" hatırlatan Soylu, "Burada tülbent atan Remziye Tosun, PKK'nın kadro elemanıdır; devletin bütün kayıtlarında da böyledir." diye konuştu.

            Son 5 yılda 1230'un üzerinde PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirten Soylu, "Geldiler ve 'Bizi HDP dağa gönderdi' dediler. Esas hesabı siz vereceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.

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            Bakan Soylu’dan HDPKK’ya anladığı dilden cevap
            Haberler Güncel Terörün siyasi ayağı HDP'den TBMM'de provokasyon! "Gizli" belgeleri açıklamaya kalktı Bakan Soylu dersini verdi: "Açıklayamazsın, hainsin"
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