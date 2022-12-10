Terörün siyasi ayağı HDP'den TBMM'de provokasyon! "Gizli" belgeleri açıklamaya kalktı Bakan Soylu dersini verdi: "Açıklayamazsın, hainsin"

Aradan sonra söz alan İçişleri Bakanı Soylu, kendisini Kürt düşmanlığıyla suçlayan HDP'li Beştaş'ın, "ne dediğini bilmediğini; konuşmasının terör örgütü PKK tarafından tasvip edilebileceği düşüncesiyle hareket ettiğini" söyledi.

"Daha sıkıntılı sözler söylemem lazım ama kendimi tutuyorum. Bir hakaret ve iftira silsilesiyle karşı karşıya kaldık." diyen Soylu, "Kürt düşmanı, 10 yaşındaki çocuğa kalaşnikof veren PKK ve HDP'dir." ifadesini kullandı.

Soylu, Beştaş'a, "Hiç masum gibi bakma. Kimin kaçırdığını, kimin dağa gönderdiğini, annelerin sana nasıl bela okuduğunu ve nefret ettiğini herkes biliyor." dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun'un, Milli Savunma Bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmeleri sırasında "barış talebiyle beyaz tülbentini yere attığını" hatırlatan Soylu, "Burada tülbent atan Remziye Tosun, PKK'nın kadro elemanıdır; devletin bütün kayıtlarında da böyledir." diye konuştu.

Son 5 yılda 1230'un üzerinde PKK'lı teröristin teslim olduğunu belirten Soylu, "Geldiler ve 'Bizi HDP dağa gönderdi' dediler. Esas hesabı siz vereceksiniz." değerlendirmesinde bulundu.