Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Küresel meselelerde Türkiye’siz çözüm olmaz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da TRT World Forum 2022'ye katıldı ve önemli açıklamalar yaptı:

Ege'de ve Akdeniz'de Yunanistan'ı hesapsızca destekleyerek bu ülkenin mütecaviz ve provokatif girişimlerine cesaret verenlerin eyvallah etmedik, etmeyeceğiz. NATO'da beraberiz. Güzel. NATO'da beraberiz ama geliyorsun Yunanistan'ın adalarını silahlarla, uçaklarla donatıyorsun. Biz hala bir F-16 meselesini sizlerle çözemedik. Parasını verdiğimiz halde çözemedik. Türk Devletleri Teşkilatı'yla Avrupa'dan Asya'nın derinliklerine giderek daha da derinleşen bir dostluk ve kardeşlik köprüsü kuruyoruz. Körfez ülkelerinin bazılarıyla bir dönem soğuyan ilişkilerimizi yeniden hızla güçlendiriyoruz. Afrika'da uzunca bir süredir yürüttüğümüz, tamamı da birlikte kazanma yaklaşımı üzerine kurulu siyasi, ekonomik, insani programlarımızın meyvelerini almaya başladık. Güney Amerika ülkeleriyle de benzer sıkı ilişkiler kurma irademizi yavaş yavaş somut adımlara dönüştürüyoruz. Bölgesel ve küresel meselelerde Türkiye'siz bir çözüm olmadığını ve Türkiye'nin dostluğunun sağlayacağı faydaları artık herkes anlıyor, görüyor.