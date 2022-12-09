Başkan Erdoğan'dan gaz merkezi için kritik temas! Gazprom CEO'su Miller'ı kabul etti

Gazprom, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Gazprom CEO'su Miller'in Başkan Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geldiğini duyurdu.
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GÖRÜŞMEDE RUS GAZININ TÜRKİYE'YE ARZI KONUŞULDU
Görüşmede Rus gazının Türkiye'ye arzı ile ilgili konuların yanı sıra Türkiye'de gaz merkezi oluşturma olasılıkları ele alındı.
MILLER, BAKAN DÖNMEZ'LE DE GÖRÜŞTÜ
Ziyaret kapsamında Miller ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de bir araya geldi.
TÜRKİYE'NİN GAZ MERKEZİ OLMASI İÇİN KRİTİK TEMAS
Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında konuşan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Avrupa'nın doğal gaza çok fazla ihtiyacının olduğunu belirterek, "Türkiye'deki enerji üssü, tabloyu farklı bir noktaya taşıyacak." dedi.