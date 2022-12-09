Başkan Erdoğan'dan gaz merkezi için kritik temas! Gazprom CEO'su Miller'ı kabul etti





Türkiye'deki gaz merkezinin artık ete kemiğe büründüğünü belirten Doğaner, "Çok fazla bilgi yok. Önemli bir görüşme. Rus enerji şirketinin başkanı demek, Türkiye'de kurulacak enerji merkezinin ete kemiğe büründüğü anlamına geliyor. Putin-Erdoğan görüşmesi önceki dönemde, Türkiye'nin enerji üssü olması üzerinden önemli bir yol çizmişti. Nasıl adımlar atılacağı konuşulacak en önemli konular. Enerji anlaşmaları da var, bundan sonraki dönemdeki seyri ile fiyatı üzerinden de görüşmeler devam ediyor. Bu noktadan da çok önemli, bir yandan da özellikle Avrupa ile ilişkiler konusunda da, biliyorsunuz ciddi bir krizin içindeler kış geldikçe. Günlük hayatlarını da etkilemeye başladı, daha fazla ihtiyaçları var. Türkiye'deki enerji üssü, tabloyu farklı bir noktaya taşıyacak. Bundan sonraki dönemde Türkiye ile Rusya'nın yaklaşımı farklı bir tablo ortaya koyacak." şeklinde konuştu.