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    • 09.12.2022 18:39
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    • 09.12.2022 19:14
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    Başkan Erdoğan'dan gaz merkezi için kritik temas! Gazprom CEO'su Miller'ı kabul etti

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller'ı İstanbul'da kabul etti. Görüşmede Rus gazının Türkiye'ye arzı ile ilgili konuların yanı sıra Türkiye'de gaz merkezi oluşturma olasılıkları ele alındı. Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Avrupa'nın doğal gaza çok fazla ihtiyacının olduğunu belirterek, "Türkiye'deki enerji üssü, tabloyu farklı bir noktaya taşıyacak." dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan, Gazprom Başkanı’nı kabul etti

    Gazprom, Telegram'dan yaptığı açıklamada, Gazprom CEO'su Miller'in Başkan Erdoğan ile İstanbul'da bir araya geldiğini duyurdu.

    BAŞKAN ERDOĞAN, GAZPROM BAŞKANI'NI KABUL ETTİ! PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI | VİDEO İZLE



    GÖRÜŞMEDE RUS GAZININ TÜRKİYE'YE ARZI KONUŞULDU
    Görüşmede Rus gazının Türkiye'ye arzı ile ilgili konuların yanı sıra Türkiye'de gaz merkezi oluşturma olasılıkları ele alındı.



    MILLER, BAKAN DÖNMEZ'LE DE GÖRÜŞTÜ
    Ziyaret kapsamında Miller ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de bir araya geldi.

    TÜRKİYE'NİN GAZ MERKEZİ OLMASI İÇİN KRİTİK TEMAS
    Konuyla ilgili A Haber canlı yayınında konuşan A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner, Avrupa'nın doğal gaza çok fazla ihtiyacının olduğunu belirterek, "Türkiye'deki enerji üssü, tabloyu farklı bir noktaya taşıyacak." dedi.



        Türkiye'deki gaz merkezinin artık ete kemiğe büründüğünü belirten Doğaner, "Çok fazla bilgi yok. Önemli bir görüşme. Rus enerji şirketinin başkanı demek, Türkiye'de kurulacak enerji merkezinin ete kemiğe büründüğü anlamına geliyor. Putin-Erdoğan görüşmesi önceki dönemde, Türkiye'nin enerji üssü olması üzerinden önemli bir yol çizmişti. Nasıl adımlar atılacağı konuşulacak en önemli konular. Enerji anlaşmaları da var, bundan sonraki dönemdeki seyri ile fiyatı üzerinden de görüşmeler devam ediyor. Bu noktadan da çok önemli, bir yandan da özellikle Avrupa ile ilişkiler konusunda da, biliyorsunuz ciddi bir krizin içindeler kış geldikçe. Günlük hayatlarını da etkilemeye başladı, daha fazla ihtiyaçları var. Türkiye'deki enerji üssü, tabloyu farklı bir noktaya taşıyacak. Bundan sonraki dönemde Türkiye ile Rusya'nın yaklaşımı farklı bir tablo ortaya koyacak." şeklinde konuştu.



        ASTANA'DA KRİTİK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞMİŞTİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Astana'da CICA Zirvesi kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüştü.

        Kritik zirve öncesi her iki lider de önemli açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'ya gaz tedariği konusunda en güvenli güzergahın Türkiye olduğu görüşünü yineledi. Başkan Erdoğan ise Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

        Rus lider Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekildeydi:
        Türkiye üzerinden Avrupa'ya enerji kaynakları göndermeyi planlıyoruz Gaz sevkiyat üssü herkes için faydalı olacak. Gaz tedarikinde Türkiye güvenli güzergah. Diğer alanlarda ise etkin olarak çalışmalarımız sürüyor. Ticaret hacmimiz hızla artıyor. Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapmak istiyoruz. Tahılın hala küçük bir kısmı en fakir ülkelere gidiyor. İstanbul anlaşması kapsamında Ukrayna tahılını alan ülkeler, Erdoğan'a minnettar olmalı.

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