Başkan Erdoğan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti





Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Kıymetli mevkidaşımla son olarak Prag'da düzenlenen zirvede bir araya gelmiştik. Hem Balkanların hem de küresel sistemin büyük meydan okumalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçiyoruz.

İkili, bölgesel ve küresel ölçekte ilişkilerimizi daha ileriye taşımak konusunda müşterek iradeye sahip olduğumuzu bir kez daha teyit ettik. Hedefimiz geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı.

Bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak. Enerjideki talepleri nasıl karşılarız adımlar atılacak.

Ortak kültürel mirasımıza beraberce sahip çıkmaya özen gösteriyoruz. Balat'taki Demir Kilise'yi 2018'de ihya ederek yeniden açılışını gerçekleştirmiştik. Razgat'taki caminin restore edilerek kısa sürede ibadete açılması samimi temennimizdir.