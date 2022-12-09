Başkan Erdoğan Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile bir araya geldi. Başkan Erdoğan ve Rumen Radev, ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
Kıymetli mevkidaşımla son olarak Prag'da düzenlenen zirvede bir araya gelmiştik. Hem Balkanların hem de küresel sistemin büyük meydan okumalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçiyoruz.
İkili, bölgesel ve küresel ölçekte ilişkilerimizi daha ileriye taşımak konusunda müşterek iradeye sahip olduğumuzu bir kez daha teyit ettik. Hedefimiz geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara ulaştı.
Bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak. Enerjideki talepleri nasıl karşılarız adımlar atılacak.
Ortak kültürel mirasımıza beraberce sahip çıkmaya özen gösteriyoruz. Balat'taki Demir Kilise'yi 2018'de ihya ederek yeniden açılışını gerçekleştirmiştik. Razgat'taki caminin restore edilerek kısa sürede ibadete açılması samimi temennimizdir.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in açıklamalarından satır başları;
Sayın Türkiye Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmek istiyorum misafirperverlik ve önemli konuları görüşme fırsatı verdiği için. Ukrayna'daki savaş çok yakınımızda. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki iş birliği bölgenin güvenliği için önemli. Önemli ticari partnerliğimiz söz konusu. Kapıkule Sınır Kapısı'nın dünyada ikinci sırada yer alması yani ticari hacim olarak. Çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Türkiye, Bulgaristan'da yatırım yapan bir ülke. Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sadece bizi sınamıyor, aynı zamanda ekonomik ve sosyal sistemlerimizi de sınıyor. Bazı konuları tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. Global çapta değişimler çok hızlı oluyor.
Birçok krizle baş etmemiz gerekiyor. Ülkelerimizin ortak bir sorumluluğu var. Karşılıklı menfaatler doğrultusunda beklentilerimiz her iki ülkede enerji sistemlerinin daha da gelişeceğidir.
Burada Erdoğan'a teşekkür etmek istiyorum. Ülkemiz için çok zor dönemde bize hızır gibi yetişip sıvılaştırılmış gaz konusunda destek sağladılar. Bugünkü görüşmemiz de oldukça faydalıydı. Ukrayna'daki savaş artık küresel çaptaki tedarik zincirlerini etkiliyor.
VAHDETTİN KÖŞKÜ'NDE GERÇEKLEŞTİ
Görüşme, İstanbul'da Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşti.