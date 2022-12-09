Arnavutluk Başbakanı Rama'dan Türkiye'nin küresel güvenliğe katkısına övgüler: Erdoğan olmasaydı Avrupa'nın duvarları ayakta duramazdı





"Kırım'ın istilası, hem Avrupa Birliği hem NATO için tartışmaya kapalı bir kırmızı çizgi olmuş olmalıydı" diyen Rama, ancak bunun yerine "böyle bir sınır ihlalinin yalnızca ihtilaflara yol açacağı, Batı'nın güvenliği açısından gerçek olmayan ve yakında olmayacak sonuçları olabileceğine" dair bir yanılgıya düştüklerini söyledi.



TÜRKİYE'NİN KÜRESEL GÜVENLİĞE KATKILARI

Türkiye'nin esnek ve pragmatik yaklaşımıyla, Avrupa'ya ve küresel güvenliğe katkıda bulunan bir ülke olduğunu vurgulayan Rama, Türkiye'nin güçlü ve iyi ortaklıklar geliştirmek için girişimlerde bulunduğuna dikkati çekti.