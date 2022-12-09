Yunanistan nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Çağatay Erciyes atandı

1988 Senesinde Dışişleri Bakanlığına girerek Yunanistan Dairesinde Aday Meslek Memuru olmuş ardından çeşitli görevlerde bulunmuştur. Denizcilik-Havacılık Genel Müdür yardımcısı olmuş, 1 Eylül 2012 Tarihinde merkezi Montreal'de bulunan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilci olmuş, 15 Eylül 2015 tarihi itibarıyla Beyrut Büyükelçisi olarak göreve başlamıştır. 8 Nisan 2018 tarihine kadar Beyrut Büyükelçiliği görevini yürütmüştür.

2004 BM Kıbrıs müzakereleri ile Yunanistan ile Ege sorunları konusunda yürütülen istikşafi görüşmelerde Türk heyeti üyesi olarak görev yapmıştır. Aralık 2018 itibarıyla Kıbrıs-Yunanistan, Denizcilik-Havacılık ve Hudut Genel Müdürüdür.

Evli ve 1 çocuk babası olan Erciyes, son olarak 6 Ekim 2022'de Atina Büyükelçisi olarak atanmıştır.