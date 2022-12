Son dakika: "Geleceği Şekillendirmek Forumu" ! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AHaber CANLI YAYIN

Son dakika haberi... Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Geleceği Şekillendirmek Forumu'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

-Bölgemiz, ülkemiz ve tüm dünya için TRT World Forumu'n başarı çıtasını her geçen yıl daha da yukarı taşıdığına inanıyorum. Medya, siyaset insanlarımıza şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Forumu'n hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

- Önce insan ilkesinden hareketle, gerçekleştirdiği projelerle yok görünenleri gösteren TRT misyonunu başarı ile yerine getirmektedir.

- Amacımız ülkemizle birlikte tüm dünyada iyinin, doğrunun ve hakikatin sözcülüğünü yapmaktır.

- Son yıllarda her alanda olduğu gibi yayıncılık alanında da çok ciddi mesafe aldık.

- Her yıl ülkemizi ziyaret eden 50 milyon insanın önemli bir bölümünü Türk dizilerinden etkilenenler oluşturuyor.

- Küresel krizlerin istikrarsızlıkların yüzde 60'ına yakınının Türkiyre çevresinde cereyan ettiğini görüyoruz.

- Savaşın başından beri yoğun diplomasi trafiği yürüttük.

- Bir buğday tanesi binlerce buğdayı üretiyor.

- Pazar günü Vladimir Putin ve Zelenskiy ile görüşeceğim. Tahıl anlaşmasındaki kararın uzatılmasını sağlayalım. Az gelişmiş ülkelere tahılı gönderelim.