Rusya'dan kritik ziyaret! Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi istişareler İstanbul'da yapılacak: Masada Suriye var

Fotoğrafta: Aleksandr Lavrentyev

TOPLANTIDA BİRÇOK KONU ELE ALINACAK

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki istişareler Verşinin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetler arasında bugün ve yarın yapılacak.

MASADA HANGİ KONULAR VAR?

İstanbul'da yapılacak toplantı kapsamında Birleşmiş Milletler ile ilgili Tahıl Anlaşmasının uygulanması gibi hususların yanı sıra Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.

ZİYARET NE ANLAMA GELİYOR?

Peki Rusya'dan gelen temsilci ne anlama geliyor? ABD'nin F-16 kararı ne ifade ediyor? Bölgede bundan sonra ne olacak? Türkiye'nin hedefi ne? 3 bölgede istenen ne? Türkiye-Suriye arasında bir diyalog gerçekleşecek mi?