Rusya'dan kritik ziyaret! Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi istişareler İstanbul'da yapılacak: Masada Suriye var

Fotoğrafta: Aleksandr Lavrentyev
TOPLANTIDA BİRÇOK KONU ELE ALINACAK
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki istişareler Verşinin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyetler arasında bugün ve yarın yapılacak.
MASADA HANGİ KONULAR VAR?
İstanbul'da yapılacak toplantı kapsamında Birleşmiş Milletler ile ilgili Tahıl Anlaşmasının uygulanması gibi hususların yanı sıra Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.
ZİYARET NE ANLAMA GELİYOR?
Peki Rusya'dan gelen temsilci ne anlama geliyor? ABD'nin F-16 kararı ne ifade ediyor? Bölgede bundan sonra ne olacak? Türkiye'nin hedefi ne? 3 bölgede istenen ne? Türkiye-Suriye arasında bir diyalog gerçekleşecek mi?
Abdullah Ağar'ın öne çıkan değerlendirmeleri:
"Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu o kudretli hava akınları terör örgütü PKK/YPG üzerinde büyük bir etki ortaya koydu. Özellikle terör örgütünün Esad rejimine ve Türkiye'ye kullanmaya çalıştığı altyapı büyük şekilde tahrip oldu. ABD'nin himayesindeki bir görüntüyle birlikte bir inisiyatif oluşturmaya çalışıyorlardı. Şimdi Türkiye'nin her etkisinde olduğu gibi bir takım değişiklikler kendisini gösterdi. Teröristler 'Suriye rejiminin askeri parçayız' gibi söylemlere yöneldi.