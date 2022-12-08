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    • 08.12.2022 11:15
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    Başkan Erdoğan Turkuvaz Medya'daki Türkiye'nin 2023 vizyonu zirvesine video mesaj gönderdi: "Enflasyonun boynunu kıracağız"

    Son dakika haberi! Turkuvaz Medya Türkiye'nin 2023 vizyonunu dört bakanın katılımıyla masaya yatırıyor. Savunmadan enerjiye, gıdadan ulaştırmaya ve finansa kadar her sektör hedeflerini paylaşacak. Program Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesajı ile başladı. Enflasyon meselesini adım adım çözüme kavuşturduklarını belirten Başkan Erdoğan, "Yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız." açıklamasında bulundu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Enflasyonun boynunu kıracağız!

    Turkuvaz Medya Grubu çatısı altında Sabah gazetesi ve ekonomi kanalı A Para tarafından düzenlenen 'Türkiye 2023 Zirvesi & A Para Sohbetleri' bugün Turkuvaz Medya Center'da yapılıyor.

    "YILBAŞINDAN İTİBAREN ENFLASYONUN BOYNUNU KIRMIŞ OLACAĞIZ"
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız." dedi.


    Erdoğan, Turkuvaz Medya tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri'ne video mesaj gönderdi.

    Zirvenin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Turkuvaz Medya Grubu'nu pek çok saygın ismin katılımıyla gerçekleştirdiği bu etkinlik dolayısıyla kutladı ve fikirleri, sunumları, değerlendirmeleriyle programın içeriğini zenginleştiren tüm katılımcılara teşekkür etti.

    Dünyanın son 3 yıldır salgınla başlayan, ardından sıcak çatışmalar ve bölgesel gerilimlerle daha da çetrefilleşen sancılı bir süreçten geçtiğini belirten Erdoğan, son yılların en yüksek rakamlarına ulaşan enerji, gıda ve ham madde fiyatlarıyla buna bağlı olarak ortaya çıkan enflasyon sorununun hiçbir ayrım gözetmeden tüm ekonomileri zorladığını söyledi.

    Öte yandan faizleri artırarak enflasyonu düşürme üzerine kurulu klasik yöntemlerin şimdiye kadar beklentileri karşılamadığının görüldüğünü aktaran Erdoğan, bu tarz politikalarla enflasyonu dizginlemeye çalışan pek çok ekonominin bugün hayat pahalılığı yanında istihdam kayıplarıyla da mücadele ettiğini dile getirdi.

    Türkiye'nin son 20 yılda hayata geçirdiği sağlam altyapıyla birlikte üretimi, istihdamı, ihracatı ve cari fazla yoluyla büyümeyi esas alan ekonomi modeli sayesinde bu sıkıntılı dönemi nispeten rahat geçiren ülkelerden olduğunu vurgulayan Erdoğan, "İhracatımız her ay rekor kırarak 300 milyar dolar eşiğine yaklaşıyor. Organize sanayi bölgelerimiz, fabrikalarımız, imalat tesislerimiz harıl harıl çalışıyor. Yollarımız ve otobanlarımız ülkemizden Avrupa, Asya ve Ortadoğu'ya yük taşıyan tırlar ve kamyonlarla dolu." diye konuştu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, salgının en çok vurduğu turizm sektöründe zararları telafi etmenin ötesine geçerek farklı bir ivme yakaladığını, istihdamda ilk kez 31 milyon sınırını aşma başarısı gösterdiğini de kaydetti.

    Yerli ve milli elektrikli otomobil Togg'un üretim tesisi açılışının Cumhuriyet'in 99. yılında büyük bir gururla gerçekleştirildiğini belirten Erdoğan, dünyanın en büyük 5. barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin açılışıyla enerji hamlesini bir adım öteye taşıdıklarını bildirdi.

    "ADIM ADIM ÇÖZÜME KAVUŞTURUYORUZ"

    Karadeniz'de keşfedilen 540 milyar metreküplük doğal gazı vatandaşların emrine verme çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, "Avrupa ve Amerika dahil herkesin gündemini meşgul eden hayat pahalılığı ve enflasyon meselesini de adım adım çözüme kavuşturuyoruz. Aldığımız tedbirlerin etkisiyle inşallah önümüzdeki yılbaşından itibaren enflasyonun boynunu kırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

    Türkiye'nin savunma sanayisi alanında kısa sürede ulaştığı seviyenin, milletin gurur kaynaklarından biri haline geldiğini ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "2002 yılında sadece 248 milyon dolar savunma sanayisi ihracatı varken, geçen sene 3 milyar 224 milyon dolar ile rekor kırdık. Bu yıl 4 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamı bekliyoruz. Silah ve mühimmatlardan füzelere, insansız hava, kara, deniz araçlarından helikopterlere ve gemilere kadar çok geniş bir yelpazede ihtiyacımız olan sistemleri yerli ve milli olarak tasarlıyor, üretiyor ve geliştiriyoruz. 2023 senesini ekonomi ve enerjide olduğu gibi savunma sanayisinde de pek çok ilkin yaşandığı bir milat yapmakta kararlıyız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu tüm unsurlarıyla hayata geçirene kadar durmayacak, mücadelemizi kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz. Bu kritik süreçte ne terör örgütlerinin ne küresel ayak oyunlarının ne de mandacı ekonomistlerin, bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz. Turkuvaz Medya tarafından düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nin bizlere bu çabalarımızda katkı sunacağına inanıyorum."

    ZİRVEYE KATILACAKLAR
    Zirvede Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum özel oturumlarda önemli açıklamalarda bulunacak.

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    Zirveye Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan da katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının ardından, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci bir konuşma yapacak.

        BAKANLAR KATILACAK
        Turkuvaz Medya Center'da düzenlenecek olan Zirve'de Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum özel oturumlarda önemli açıklamalarda bulunacak.

        Zirveye T.C. Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sermaye Piyasa Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı ve sektörün önde gelen birçok ismi katılacak.

        Özel oturumlarla başlayacak Zirve'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışta yayımlanacak video mesajının ardından, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci bir konuşma yapacak.

        Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in video konuşmasına yer verilecek "Türkiye Yüzyılının Savunma Projeleri" panelinde Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Başkanı Prof. Dr. Temel Kotil, HAVELSAN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sedat Karakaş ve STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'ü konuk edecek.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise "Enerjide Tam Bağımsız Türkiye" panelinin açılış konuşmasını Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Köşe Yazarı Okan Müderrisoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirecek.

        Panel Sabah Köşe Yazarı Feride Cem moderatörlüğünde devam edecek. Türkiye'nin enerji sektöründeki gelişmeleri Kalyon Enerji CEO'su Murtaza Ata, Eti Maden Genel Müdürü Serkan Keleşer tarafından masaya yatırılacak.

        Öğleden sonra düzenlenecek ilk oturumun özel konuğu ise T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu olacak. Inbusiness Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler ile gerçekleştirilecek özel oturum sonrası "Türkiye'nin Vizyon Projeleri" paneli düzenlenecek.

            Hülya Güler panelde Kuzey Marmara Otoyolu Genel Müdürü Aynur Uluğtekin, IC Holding İcra Kurulu Başkanı ve CEO'su Murat Bayar ve Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir'i ağırlayacak.

            "Finans Sektörünün 2023 Vizyonu" paneli ise T.C. Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu'nun açılış oturumu Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe yazarı Dilek Güngör'ün moderatörlüğünde gerçekleşecek.

            Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli'nin keynote konuşması sonrasında yapılacak panelde Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Sermaye Piyasa Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Finansal Kurumlar Birliği Başkanı Ali Emre Ballı finans sektörüyle ilgili önemli açıklamalarda bulunacak.

            "Gayrimenkul Sektörünün 2023 Stratejileri" paneli ise A Para Dış Haberler Müdürü Bora Balar moderatörlüğünde gerçekleşecek. Panele; Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz ve Ege Yapı Group Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı katılacak.

            Panellerin ardından gerçekleşecek "A Para Sohbetleri"nin açılış konuşmaları ise A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılacak. Zirve, Bakan Murat Kurum'un kapalı oturumu ile son bulacak.

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