Son dakika: Başkan Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret mesajı

Başkan Erdoğan "Sebeplerini bildiğimiz sıkıntıların sonuçlarını hafifletmek, ardından da tamamen ortadan kaldırmak için yoğun çalışma içindeyiz. Kasım ayı enflasyon verileri iyileşmenin sürdüğünü gösteriyor. Yılbaşıyla birlikte iyileşme hızlanacak, şubat ayı itibarıyla daha makul yere gelecektir" dedi.
Başkan Erdoğan, işçi ve işverenler arasındaki mutabakatın önemine dikkat çekerek "Asgari ücrette işverenlerle anlayış içinde hareket ettik. Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi dilimlerinin belirlenmesine kadar işverenlerimizle iş birliği yaptık. İşçi-işveren arasındaki diyalog güçlü olmadığı zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır." dedi.
Başkan Erdoğan "Ekonomide şu anda Avrupa'nın haline bakın. Türkiye olarak bizim raflarımız boş değil ama Avrupa'da raflar boş." dedi.
Başkan Erdoğan "Terörü Suriye'nin kuzeyinde bitiriyoruz. İdlib'de, Kobani'de gereken tedbirleri aldık. O terörist dostlarınıza söyleyin; burası artık onlar için boğulacakları bir yerdir." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
TİSK'in 28'inci genel kurulunun ülkemiz, çalışma hayatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Hepimizin malumu olduğu üzere işçi işveren kesimi arasındaki diyalog güçlü olmadığı, ilişkiler sağlıklı yürümediği zaman sosyal huzursuzluk yaşanması kaçınılmazdır. Çünkü çalışma hayatının bir tarafında işçiler, diğer tarafında işverenler bulunmakta, devlet de her iki tarafın beklentilerini ve çıkarlarını gözeten bir konumla bu denklemde yerini almaktadır.
İktidara geldiğimiz günden beri tüm kesimlerin hassasiyetini dikkate alan politika izlemeye dikkat ettik.