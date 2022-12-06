Son dakika: Başkan Erdoğan'dan enflasyon ve asgari ücret mesajı

Çalışma hayatını tüm taraflarıyla dinledik, adalet ve hakkaniyeti elden bırakmadan orta yolu bulmaya gayret gösterdik. TİSK temsil ettiği işverenlerin katkılarıyla bu tabloda kritik bir konuma sahiptir. Son dönemde asgari ücret tespitinden vergi dilimlerine kadar işverenlerimizle yakın mesai yaptık, anlayış birliği içinde hareket ettik. Sadece rapor yayımlayan birileri gibi, demeç veren kuruluş olmanın ötesine geçerek ülkenin ve milletin sıkıntılarının çözümünde fiilen görev alması bunun sebebidir. Asgari ücrette işverenlerle anlayış içinde hareket ettik.

Niyet halis olduğunda yapıcı bir yaklaşım benimsendiğinde çalışma hayatında çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığını gördük, yaşadık. Önümüzdeki dönemde de aynı anlayışla beraberce ülkemize daha büyük hizmetler kazandırmayı sürdüreceğiz. Türkiye'nin ekonominin tüm alanlarında ölçeği küresel rekabet gücünün bir ifadesi olarak fevkalade büyümüştür. Makroekonomik göstergeleri ülkemizin hangi alanlarında 3-5-10 kat büyüdüğünü yakından takip ediyorsunuz. Türkiye'nin bilhassa son 10 yılda maruz kaldığı siyasi ve ekonomik engellemelere rağmen bölgesel ve küresel liderlik seviyesine ulaşmasıdır. Asıl hedeflerimiz için daha büyük atılımlar yapmak istediğimiz dönemde ardı ardına yaşanan hadiselerde ülkemizi belli bir çizginin altında tutma niyeti vardır. Bu senaryo milletimizle birlikte verdiğimiz kararlı mücadele ile ilk defa işe yaramamıştır.