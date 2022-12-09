Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den bomba: "6'lı masada bir lider "128 milyar dolar" yalanı sürerken yüksek miktarda döviz alımı yaptı!"

"O koruma müdürü dövizi alıyor ve o genel başkana götürüyor. Bunlar devlete soruyor ya 128 milyar nerede diye, o döviz nereden alınmış? O genel başkan kim? O genel başkan kendisi söylerse kim olduğunu ben de söyleyeceğim. Oradaki meblağ sana bana göre çok yüksek." dedi.