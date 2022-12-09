Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den bomba: "6'lı masada bir lider "128 milyar dolar" yalanı sürerken yüksek miktarda döviz alımı yaptı!"

Seçime çok kısa bir süre kalmasına rağmen adayını belirleyemeyen 6'lı masada her gün yeni bir kriz ve skandal patlak veriyor.
6'LI MASADA KİM YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ALDI? VİDEO İZLE
Eski devlet bakanı ve eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen, 6'lı masada yer alan bir genel başkanın CHP'nin yalan ve iftiralarla dolu "128 milyar nerede?" söylemi devam ederken yüklü miktarda dolar aldığını açıkladı.
6'LI MASADAN KİM DOLAR ALDI?
O dönem 6.80 olan dolar kurundan bir iş adamı vasıtasıyla masanın bir üyesinin yüklü miktarda ABD doları aldığını açıklayan Sevigen, "Ben buradan 6'ı masaya bir soru soracağım. 6'lı masada bulunan liderlerden hangisi, "128 milyar dolar nerede" sürecinde, bir iş adamına, koruma müdürü vasıtasıyla döviz aldırdı."
"O koruma müdürü dövizi alıyor ve o genel başkana götürüyor. Bunlar devlete soruyor ya 128 milyar nerede diye, o döviz nereden alınmış? O genel başkan kim? O genel başkan kendisi söylerse kim olduğunu ben de söyleyeceğim. Oradaki meblağ sana bana göre çok yüksek." dedi.