Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 10.12.2022 00:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.12.2022 00:13
    ABONE OL

    Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den bomba: "6'lı masada bir lider "128 milyar dolar" yalanı sürerken yüksek miktarda döviz alımı yaptı!"

    Son dakika haberi! Seçime çok kısa bir süre kalmasına rağmen adayını belirleyemeyen 6'lı masada her gün yeni bir kriz ve skandal patlak veriyor. Eski devlet bakanı ve eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen masanın bir üyesinin CHP'nin yalan ve iftiralarla dolu "128 milyar nerede?" söylemi devam ederken yüklü miktarda dolar aldığını açıkladı. Sevigen, "O genel başkan kendisi söylerse kim olduğunu ben de söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    6’lı masada kim yüklü miktarda döviz aldı?

    Seçime çok kısa bir süre kalmasına rağmen adayını belirleyemeyen 6'lı masada her gün yeni bir kriz ve skandal patlak veriyor.

    6'LI MASADA KİM YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ALDI? VİDEO İZLE

    Eski devlet bakanı ve eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen, 6'lı masada yer alan bir genel başkanın CHP'nin yalan ve iftiralarla dolu "128 milyar nerede?" söylemi devam ederken yüklü miktarda dolar aldığını açıkladı.



    6'LI MASADAN KİM DOLAR ALDI?
    O dönem 6.80 olan dolar kurundan bir iş adamı vasıtasıyla masanın bir üyesinin yüklü miktarda ABD doları aldığını açıklayan Sevigen, "Ben buradan 6'ı masaya bir soru soracağım. 6'lı masada bulunan liderlerden hangisi, "128 milyar dolar nerede" sürecinde, bir iş adamına, koruma müdürü vasıtasıyla döviz aldırdı."

    "O koruma müdürü dövizi alıyor ve o genel başkana götürüyor. Bunlar devlete soruyor ya 128 milyar nerede diye, o döviz nereden alınmış? O genel başkan kim? O genel başkan kendisi söylerse kim olduğunu ben de söyleyeceğim. Oradaki meblağ sana bana göre çok yüksek." dedi.



        ASGARİ ÜCRET TEKLİFİ DE İFTİRANIN PARÇASI! AYAKLARINA DOLANDI


        CHP'nin asgari ücret teklifiyle ilgili de açıklamalar yapan Sevigen, "Bu CHP'nin asgari ücret teklifi 10 bin 128 lira. Oradaki 128'i fantazi olarak, onu hatırlatmak için sormuşlar o ayaklarına dolandı." dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Akar’dan TBMM’de terörle mücadele açıklaması
        Haberler Güncel Eski CHP'li Mehmet Sevigen'den bomba: "6'lı masada bir lider "128 milyar dolar" yalanı sürerken yüksek miktarda döviz alımı yaptı!"
            SON DAKİKA