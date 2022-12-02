Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 02.12.2022 13:26
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 02.12.2022 13:36
    ABONE OL

    Son dakika: HDP'li Garo Paylan'dan İYİ Parti ile kavganın ateşini körükleyecek sözler: Haz etmiyoruz

    Son dakika haberleri... 6'lı masaya altından dahil olan HDP, CHP'nin karşılıksız desteğine rağmen seçmeninden ürken İYİ Parti'ye kendini kabul ettiremedi. Akşener, her defasında yan yana gelmekten korktuğu HDP ile ilgili yorumlardan kaçınırken, HDP açıktan Akşener'i hedef almaktan çekinmiyor. Buna son örnek ise Garo Paylan'dan. Paylan katıldığı bir programda, “Altılı masanın bir iradesi varsa, bir cumhurbaşkanı adayı belirleyecekse HDP'nin önerilerini müzakere etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Kapsayıcı bir cumhurbaşkanı adayı olması gerekiyor” şeklinde konuştu.

    takvim.com.tr
    Son dakika: HDP’li Garo Paylan’dan İYİ Parti ile kavganın ateşini körükleyecek sözler: Haz etmiyoruz

    2023 seçimleri yaklaşırken hala aday belirleyemeyen birbirine benzemez 6 partinin oluşturduğu ittifakta adaylık kavgaları bir yana dursun İYİ Parti ve masa altındaki HDP arasında da gözle görülür bir çekişme yaşanıyor.

    6'lı masa kurulduğu günden bu yana tüm haberlerimizde masadaki partilerin HDP tarafından yönetildiğini ifade etmiştik. Söz konusu haberlerimizi doğrulayan açıklamalar gelmeye devam ediyor.

    Buna son örnek ise Garo Paylan'dan. Paylan katıldığı bir programda, "Altılı masanın bir iradesi varsa, bir cumhurbaşkanı adayı belirleyecekse HDP'nin önerilerini müzakere etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Kapsayıcı bir cumhurbaşkanı adayı olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

    ANAYASA TEKLİFİNDE HDP'NİN ÖNERİLERİNİ EKSİK VERMİŞLER
    6'lı masanın üyeleri her ne kadar HDP ile ittifakın olmadığını söylese de HDP'li isimlerin açıklamaları bunun tam tersi olduğunu gösteriyor. 6'lı masanın açıkladığı anayasa teklifi büyük tepki çekmiş, "Sanki HDP ağzıyla yazılmış" yorumları üst üste gelmişti. Ancak Paylan, HDP'nin ağzından yazılmış gibi hissettiren anayasa teklifini de beğenmemiş. Paylan, "Altılı masanın anayasa teklifini eksik buldum. Siyaset yıpranmış durumda. HDP'nin önerilerini neredeyse çok azını gören bir anayasa teklifi ortada var" dedi.

    "İYİ PARTİ'DEN HAZ ETMİYORUZ"
    Öte yandan HDP ve İYİ Parti arasındaki kavganın giderek derinleştiği anlaşılıyor. HDP kanadından İYİ Parti tarafına sallanan sopalara bir yenisi daha eklendi. HDP'li Garo Paylan, katıldığı bir televizyon programında "Biz bağrımıza binlerce taş basıyoruz. İYİ Partililerden hiç hazzetmiyoruz. Bağrımıza taş basıyoruz, yutkunuyoruz" ifadelerini kullandı.

        EBRU GÜNAY VE PERVİN BULDAN DA AKŞENER'İ HEDEF ALMIŞTI
        AK Parti, Anayasa değişiklik teklifini görüşmek maksadıyla muhalefet partilerine bir takım ziyaretler gerçekleştirmişti. Gelişmeden siyaset devşiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Uzun bekleyiş artık sona erdi. Karşınızda; 'Açılımcılar kumpanyası', yeniden seyircisiyle buluşuyor" ifadelerini kullanıp, ittifak ortakları HDP'yi AK Parti ile iş birliği yapmakla suçlamıştı..AK Parti, Anayasa değişiklik teklifini görüşmek maksadıyla muhalefet partilerine bir takım ziyaretler gerçekleştirmişti. Gelişmeden siyaset devşiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Uzun bekleyiş artık sona erdi. Karşınızda; 'Açılımcılar kumpanyası', yeniden seyircisiyle buluşuyor" ifadelerini kullanıp, ittifak ortakları HDP'yi AK Parti ile iş birliği yapmakla suçlamıştı.



        Bu sözler üzerine HDP Sözcüsü Ebru Günay, yaptığı açıklamada, "Akşener'e buradan soruyoruz: Türkiye'nin 3. büyük partisi olarak bizi ziyarete gelen AK Parti heyeti, 5 dakika sonra Meclis'in 5. partisini yani sizi ziyaret etti. HDP'ye dil uzatacağına sizler ne konuştunuz onu söyleyin? Sen HDP'yi bırak, Sedat Bucak'la ne konuştun onu açıkla. 17 bin faili meçhul cinayetin hesabını ver ve haddini bil. Kararnlıklarla büyüyen, karanlıktan beslenen ve ülkeye karanlıktan başka bir şey vaat etmeyenlerin hiçbir şey vaat edemeyeciğini biliyoruz." dedi.



        KÜRT DÜŞMANI KADIN BAŞKANI
        HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan da Akşener'e sert sözlerle yüklendi.



            Kürt düşmanlığı ile suçlayan HDP'li Buldan, İyi Parti liderine kaybedeceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
            6'lı masanın içerisinde bulunan o kadın başkan, her gün HDP ve Kürtlere hakaret etmeyi kendisine bir görev edinmiş. Kürt, belki gün yüzü görür diye nefret tohumları saçmaktan geri durmayan bir kadın başkan var. 6'lı masadaki bu kadın başkanın son grup toplantısında yapmış olduğu açıklamalar, bir kez daha Kürt düşmanlığını ortaya koyduğunu bizlere açık açık göstermiştir. Bize kumpanya kuruyor diye iftira attılar. Oysa HDP'liler kumpanya bilmezler.



            SUSURLUK, 28 ŞUBAT GÖNDERMESİ
            HDP'lilerin kumpanya bilmediğini cezaevlerinin HDP'liler ile dolu olduğunu göstererek ona ispat ederiz. Ancak onlar kumpanyanın ne demek olduğunu Susurluk'tan 28 Şubat'tan bilirler. Buradan ona vereceğimiz cevap şimdilik bununla sınırlı kalsın. Kürt düşmanlığı yaparak birbirleri ile yarışanlar şunu iyi bilsinler ki kaybedecekler, kaybedecekler, kaybedecekler.



            6'lı masaya altından dahil olan HDP, CHP'nin karşılıksız desteğine rağmen seçmeninden ürken İYİ Parti'ye kendini kabul ettiremedi. Akşener, her defasında yan yana gelmekten korktuğu HDP ile ilgili yorumlardan kaçınırken, HDP açıktan Akşener'i hedef almaktan çekinmedi. ifadelerini kullanmıştı.



                İYİ PARTİ'DEN GİZLİ ORTAĞI HDP'YE 'GÖLGE OYUNU' SUÇLAMASI
                Buldan'ın açıklamaları İYİ Parti kanadını bir hayli kızdırdı. Partinin resmi hesabından yapılan açıklamada, gizli ortak HDP 'siyaset adı altında ilkesiz, seviyesiz yapılan bu gölge oyunu' oynamakla suçlandı.



                İYİ Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
                "Bugün bir siyasi partinin Eş Genel Başkanı, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in 9 Kasım 2022 tarihli Grup Toplantımızdaki konuşmasında dile getirdiği eleştiriler karşısında; bir parti Genel Başkanı'na yakışmayacak çirkinlikte, terbiye sınırlarını aşan ve kutuplaştırıcı bir nefret dilini benimseyerek; asılsız suçlamalar ve hakaretlere başvurma yolunu tercih etmiştir.



                Partimizin ve Genel Başkanımızın söz konusu konuşmasındaki tespit ve uyarıları son derece açık ve nettir. Kürtler bu ülkenin, bu vatanın asli ve şerefli vatandaşlarıdır. Bu çerçevede, her türlü ayrımcılığı reddediyoruz. Ayrıca; yürüttükleri siyasetteki tutarsızlıkları örtmek için yalan ve hamasete başvuranların son dönemde düştükleri zor durumu anlamakla birlikte, her sıkışan parti liderinin partimize ve Genel Başkanımıza saldırmasını asla kabul etmiyoruz.



                    Siyaset adı altında ilkesiz, seviyesiz yapılan bu gölge oyununu milletimizin takdirine havale ediyoruz. İYİ Parti olarak; milletimizin her bir ferdinin hak ettiği mutlu, huzurlu, müreffeh ve özgür bir Türkiye'yi inşa edebilme hedefi için ilk günkü azmimizle çalışmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz."

                    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                    Son dakika: HDP’li Garo Paylan’dan İYİ Parti ile kavganın ateşini körükleyecek sözler: Haz etmiyoruz
                    Haberler Güncel Son dakika: HDP'li Garo Paylan'dan İYİ Parti ile kavganın ateşini körükleyecek sözler: Haz etmiyoruz
                        SON DAKİKA