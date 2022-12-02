Son dakika: HDP’li Garo Paylan’dan İYİ Parti ile kavganın ateşini körükleyecek sözler: Haz etmiyoruz

2023 seçimleri yaklaşırken hala aday belirleyemeyen birbirine benzemez 6 partinin oluşturduğu ittifakta adaylık kavgaları bir yana dursun İYİ Parti ve masa altındaki HDP arasında da gözle görülür bir çekişme yaşanıyor.
6'lı masa kurulduğu günden bu yana tüm haberlerimizde masadaki partilerin HDP tarafından yönetildiğini ifade etmiştik. Söz konusu haberlerimizi doğrulayan açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Buna son örnek ise Garo Paylan'dan. Paylan katıldığı bir programda, "Altılı masanın bir iradesi varsa, bir cumhurbaşkanı adayı belirleyecekse HDP'nin önerilerini müzakere etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Kapsayıcı bir cumhurbaşkanı adayı olması gerekiyor" şeklinde konuştu.
ANAYASA TEKLİFİNDE HDP'NİN ÖNERİLERİNİ EKSİK VERMİŞLER
6'lı masanın üyeleri her ne kadar HDP ile ittifakın olmadığını söylese de HDP'li isimlerin açıklamaları bunun tam tersi olduğunu gösteriyor. 6'lı masanın açıkladığı anayasa teklifi büyük tepki çekmiş, "Sanki HDP ağzıyla yazılmış" yorumları üst üste gelmişti. Ancak Paylan, HDP'nin ağzından yazılmış gibi hissettiren anayasa teklifini de beğenmemiş. Paylan, "Altılı masanın anayasa teklifini eksik buldum. Siyaset yıpranmış durumda. HDP'nin önerilerini neredeyse çok azını gören bir anayasa teklifi ortada var" dedi.
"İYİ PARTİ'DEN HAZ ETMİYORUZ"
Öte yandan HDP ve İYİ Parti arasındaki kavganın giderek derinleştiği anlaşılıyor. HDP kanadından İYİ Parti tarafına sallanan sopalara bir yenisi daha eklendi. HDP'li Garo Paylan, katıldığı bir televizyon programında "Biz bağrımıza binlerce taş basıyoruz. İYİ Partililerden hiç hazzetmiyoruz. Bağrımıza taş basıyoruz, yutkunuyoruz" ifadelerini kullandı.