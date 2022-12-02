Son dakika: HDP’li Garo Paylan’dan İYİ Parti ile kavganın ateşini körükleyecek sözler: Haz etmiyoruz

Buna son örnek ise Garo Paylan'dan. Paylan katıldığı bir programda, "Altılı masanın bir iradesi varsa, bir cumhurbaşkanı adayı belirleyecekse HDP'nin önerilerini müzakere etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Kapsayıcı bir cumhurbaşkanı adayı olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

ANAYASA TEKLİFİNDE HDP'NİN ÖNERİLERİNİ EKSİK VERMİŞLER

6'lı masanın üyeleri her ne kadar HDP ile ittifakın olmadığını söylese de HDP'li isimlerin açıklamaları bunun tam tersi olduğunu gösteriyor. 6'lı masanın açıkladığı anayasa teklifi büyük tepki çekmiş, "Sanki HDP ağzıyla yazılmış" yorumları üst üste gelmişti. Ancak Paylan, HDP'nin ağzından yazılmış gibi hissettiren anayasa teklifini de beğenmemiş. Paylan, "Altılı masanın anayasa teklifini eksik buldum. Siyaset yıpranmış durumda. HDP'nin önerilerini neredeyse çok azını gören bir anayasa teklifi ortada var" dedi.