6'lı masa Vatikan'ın DEVA'sı oldu! Ali Babacan'dan 'beyaz duman'lı aday belirleme formülü

Seçimlere sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı hala belli olmuş değil.
ABD ve Londra'da icazet yoklayan ve 3 Aralık'ta da aleni bir şekilde adaylığını ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ve diğer ittifak ortaklarının vetosu ile karşı karşıya.
Meral Akşener, her seferinde 'kazanacak bir aday' söylemine sığınıyor, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ediyyor. İP tabanı da Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını zaman zaman dile getiriyor.
Bir yandan da masanın küçük ortakları aday ile ilgili görüş bildirmeye devam ediyor.
"BEYAZ DUMAN TÜTTÜĞÜNDE HAYIRLI OLSUN DİYECEĞİZ"
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP yandaşı Fox TV'de yayınlanan İlker Karagöz ile "Çalar Saat" programına konuk oldu.
Aday için bir isim listesi belirleyeceklerini belirten Babacan, "Uygun gördüğümüz isimleri liderlerle istişareye başlayacağız. En sonunda o 6'lı masada bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun" şeklinde konuştu.