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    • Güncel
    • 06.12.2022 00:04
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    • 06.12.2022 00:25
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    6'lı masa Vatikan'ın DEVA'sı oldu! Ali Babacan'dan 'beyaz duman'lı aday belirleme formülü

    6 benzemezin bir araya geldiği kifayetsiz masanın küçük ortağı Ali Babacan, aday belirleme sürecinin 'beyaz duman' ile sonuçlanacağını söyledi. Babacan, "En sonunda o 6'lı masada bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun" dedi. DEVA Partisi Genel Başkanı'nın yaptığı 'beyaz duman' tanımı tüm dikkatleri üzerine topladı. Bilindiği üzere Beyaz Duman, Vatikan'daki Papa seçimlerinde belirleyici bir unsur. Bu gelişme, "Aday mı seçiyorsunuz papa mı seçiyorsunuz?" yorumlarını da beraberinde getirdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Babacan’dan ’Vatikan’lı aday belirleme formülü

    Seçimlere sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı hala belli olmuş değil.


    ABD ve Londra'da icazet yoklayan ve 3 Aralık'ta da aleni bir şekilde adaylığını ilan eden Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ve diğer ittifak ortaklarının vetosu ile karşı karşıya.



    Meral Akşener, her seferinde 'kazanacak bir aday' söylemine sığınıyor, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ediyyor. İP tabanı da Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını zaman zaman dile getiriyor.

    Bir yandan da masanın küçük ortakları aday ile ilgili görüş bildirmeye devam ediyor.



    "BEYAZ DUMAN TÜTTÜĞÜNDE HAYIRLI OLSUN DİYECEĞİZ"
    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, CHP yandaşı Fox TV'de yayınlanan İlker Karagöz ile "Çalar Saat" programına konuk oldu.

    Aday için bir isim listesi belirleyeceklerini belirten Babacan, "Uygun gördüğümüz isimleri liderlerle istişareye başlayacağız. En sonunda o 6'lı masada bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun" şeklinde konuştu.



        PAPA SEÇİMLERİNİ ÖRNEK VERDİ
        Ali Babacan'ın kullandığı ifadeler arasında yer alan 'Beyaz Duman' tanımı ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

        Bilindiği üzere Beyaz Duman, Vatikan'daki Papa seçimlerinde belirleyici bir unsur. Papa seçimi sürecinde bir araya gelen kardinaller, adaylar için oylama yapıyor. Oylama sonucu ise dünyaya duman işareti ile ilan ediliyor.



        Fotoğrafta: Vatikan'da icra edilen Papa seçimlerinin sonucunu ilan eden beyaz duman

        BEYAZ VE SİYAH DUMAN NE ANLAMA GELİYOR?
        Sobadan beyaz duman çıkarsa ve çanlar çalınırsa bu papanın seçildiği, siyah duman çıkarsa sonuç alınamadığı anlamına geliyor.

        Geçmişte bacadan yükselen dumanın siyah mı yoksa beyaz mı olduğu yolundaki karışıklık üzerine Sistine Chapel'e 2 ayrı soba kurduruldu. Kimyasallar sayesinde bir sobadan siyah, bir sobadan da beyaz duman çıkacak.

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        Haberler Güncel 6'lı masa Vatikan'ın DEVA'sı oldu! Ali Babacan'dan 'beyaz duman'lı aday belirleme formülü
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