6'lı masa Vatikan'ın DEVA'sı oldu! Ali Babacan'dan 'beyaz duman'lı aday belirleme formülü





PAPA SEÇİMLERİNİ ÖRNEK VERDİ

Ali Babacan'ın kullandığı ifadeler arasında yer alan 'Beyaz Duman' tanımı ise tüm dikkatleri üzerine topladı.



Bilindiği üzere Beyaz Duman, Vatikan'daki Papa seçimlerinde belirleyici bir unsur. Papa seçimi sürecinde bir araya gelen kardinaller, adaylar için oylama yapıyor. Oylama sonucu ise dünyaya duman işareti ile ilan ediliyor.







Fotoğrafta: Vatikan'da icra edilen Papa seçimlerinin sonucunu ilan eden beyaz duman



BEYAZ VE SİYAH DUMAN NE ANLAMA GELİYOR?

Sobadan beyaz duman çıkarsa ve çanlar çalınırsa bu papanın seçildiği, siyah duman çıkarsa sonuç alınamadığı anlamına geliyor.



Geçmişte bacadan yükselen dumanın siyah mı yoksa beyaz mı olduğu yolundaki karışıklık üzerine Sistine Chapel'e 2 ayrı soba kurduruldu. Kimyasallar sayesinde bir sobadan siyah, bir sobadan da beyaz duman çıkacak.