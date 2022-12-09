MİT tırları kumpasını organize eden FETÖ üyelerinden 6'sına daha hapis cezası

Nurettin Oruç, savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Hakkımdaki, 'MİT tırlarının durdurulmasını Diyarbakır'dan organize etti' şeklindeki iddia asılsızdır. Gizli tanığın beyanlarını kabul etmiyorum. MİT tırlarının durdurulması için karar kurulu üyesi sıfatıyla faaliyet göstermedim. Örgütsel gizli bir toplantıya katılmadım. Mütalaayı kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da FETÖ üyesi olmadıklarını, Adana ve Hatay'da MİT tırlarının durdurulması ve aranmasını organize etmediklerini savunarak beraat talebinde bulundu.

SANIKLARDAN 6'SINA CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Nurettin Oruç'u "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etmek" suçundan 8 yıl, "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklamak" suçundan 10 yıl olmak üzere toplamda 18 yıl, sanık Halil Alp'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay, "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etmek" suçundan 6 yıl olmak üzere toplamda 16 yıl 6 ay, sanık Abdurrahman Özdemir'i "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri temin etmek" suçundan 5 yıl, "Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklamak" suçundan ise 5 yıl 10 ay olmak üzere toplamda 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Berkant Aydın'ı 10 yıl 6 ay, Hasan Ülker ve Arif Danacı'yı da 8 yıl 9'ar ay hapis cezasına mahkum etti.

Sanık Kaan Kürşat Karaahmetoğlu'nun ise üzerine atılı suçları işlediğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatine, sanıklar Soner Yıldırım ve Yasin Yalçınkaya hakkında ise "mükerrer yargılama" olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verildi.

Mahkeme heyeti ayrıca, sanık Berkant Aydın hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına da hükmetti.