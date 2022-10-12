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    • 12.10.2022 15:54
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    Putin'in doğalgazda "Türkiye" çözümü muhalefette "gaz" yaptı! Nevşin Mengü ve Bahadır Erdem'den skandal paylaşımlar peş peşe geldi

    Son dakika haberi | Ukrayna - Rusya savaşının ardından Avrupa devletlerinin birbiri ardına yaptırım uyguladığı Rusya, doğalgaz vanasını kısarak Avrupa'yı "enerji krizi"ne sokmuştu. Yaşananların ardından Putin bugün yaptığı açıklama ile "Türkiye'de Avrupa için doğal gaz merkezi kurabiliriz" diyerek çözüm sinyali verdi. Türkiye'deki muhalefet ise durumdan rahatsız oldu.

    takvim.com.tr
    Doğalgazda Türkiye çözümü muhalefette gaz yaptı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş son sürat devam ederken, 4 bölgenin ilhak edilmesinin ardından savaşta yeniden tansiyon yükseldi. Bu gelişmelerle birlikte Rusya'nın vanayı kapatmasının ardından Avrupa'da adeta kriz çıktı. Enerji konusunda problem yaşayan Avrupa'da sanayi adeta durma noktasına gelirken, ısınma konusunda da alternatif arayışı başladı.

    PUTIN'DEN TÜRKİYE ÇÖZÜMÜ
    Savaşın başından bu yana arabulucu pozisyonunda bulunan ve başta tahıl krizi olmak üzere birçok konunun çözümünde aktif rol oynayan Türkiye, enerji krizinin de kilit ülkesi oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, Kuzey Akım 2 üzerinden gaz vermeye hazır" açıklaması yaparak Avrupa'ya gaz satışına yeşil ışık yaktı. Rus lider "Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğal gaz merkezi kurulabilir" diyerek krizde çözüm olarak Türkiye'yi işaret etti.

    MUHALEFETTE "GAZ" YAPTI
    Başkan Erdoğan'ın izlediği denge politikası tüm dünyada takdirleri toplarken, Türkiye'deki muhalefeti ise rahatsız etti. Erdoğan'ın Rusya ile ilişki kurarak krizi ve savaşı bitirme çabalarından rahatsız olan muhalefet, Putin'in doğalgaz ile ilgili olarak yaptığı Türkiye önerisi hakkında da akılalmaz yorumlarda bulundu.

        Muhalif medyanın en önemli isimlerinden olan Nevşin Mengü, Putin'in yaptığı açıklamadan duyduğu rahatsızlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözler önüne serdi. Mengü paylaşımında "Putin Erdoğan'ın yeniden seçilmesi için maşallah AKP il başkanı gibi çalışıyor" yorumunda bulundu.

        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem ise konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda "Putin belli ki Cumhur İttifakına katılmış..." ifadelerini kullandı.
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        Doğalgazda Türkiye çözümü muhalefette gaz yaptı
        Haberler Güncel Putin'in doğalgazda "Türkiye" çözümü muhalefette "gaz" yaptı! Nevşin Mengü ve Bahadır Erdem'den skandal paylaşımlar peş peşe geldi
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