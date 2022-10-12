Putin'in doğalgazda "Türkiye" çözümü muhalefette "gaz" yaptı! Nevşin Mengü ve Bahadır Erdem'den skandal paylaşımlar peş peşe geldi

PUTIN'DEN TÜRKİYE ÇÖZÜMÜ

Savaşın başından bu yana arabulucu pozisyonunda bulunan ve başta tahıl krizi olmak üzere birçok konunun çözümünde aktif rol oynayan Türkiye, enerji krizinin de kilit ülkesi oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, Kuzey Akım 2 üzerinden gaz vermeye hazır" açıklaması yaparak Avrupa'ya gaz satışına yeşil ışık yaktı. Rus lider "Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğal gaz merkezi kurulabilir" diyerek krizde çözüm olarak Türkiye'yi işaret etti.