Putin'in doğalgazda "Türkiye" çözümü muhalefette "gaz" yaptı! Nevşin Mengü ve Bahadır Erdem'den skandal paylaşımlar peş peşe geldi

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş son sürat devam ederken, 4 bölgenin ilhak edilmesinin ardından savaşta yeniden tansiyon yükseldi. Bu gelişmelerle birlikte Rusya'nın vanayı kapatmasının ardından Avrupa'da adeta kriz çıktı. Enerji konusunda problem yaşayan Avrupa'da sanayi adeta durma noktasına gelirken, ısınma konusunda da alternatif arayışı başladı.
PUTIN'DEN TÜRKİYE ÇÖZÜMÜ
Savaşın başından bu yana arabulucu pozisyonunda bulunan ve başta tahıl krizi olmak üzere birçok konunun çözümünde aktif rol oynayan Türkiye, enerji krizinin de kilit ülkesi oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, Kuzey Akım 2 üzerinden gaz vermeye hazır" açıklaması yaparak Avrupa'ya gaz satışına yeşil ışık yaktı. Rus lider "Türkiye'de Avrupa için büyük bir doğal gaz merkezi kurulabilir" diyerek krizde çözüm olarak Türkiye'yi işaret etti.
MUHALEFETTE "GAZ" YAPTI
Başkan Erdoğan'ın izlediği denge politikası tüm dünyada takdirleri toplarken, Türkiye'deki muhalefeti ise rahatsız etti. Erdoğan'ın Rusya ile ilişki kurarak krizi ve savaşı bitirme çabalarından rahatsız olan muhalefet, Putin'in doğalgaz ile ilgili olarak yaptığı Türkiye önerisi hakkında da akılalmaz yorumlarda bulundu.