Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Moskova Merkez Camisi’nde cuma namazı kıldırdı





Erbaş, Rusya'nın başkenti Moskova'daki temasları esnasında cuma namazı için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in birlikte açılışını yapmış olduğu Moskova Merkez Camisi'ne geldi.

Cuma namazı vakti girince ezan okuyan Erbaş, cuma hutbesini irat etti.

Kazan, Grozni, Sibirya, Mahaçkale, Bakü, Buhara, Bişkek, Duşanbe ve birçok şehirden Müslümanlarla Moskova'daki camide bir araya geldiklerini söyleyen Erbaş, Türkiye'den Moskova'da yaşayan Müslümanlara sevgi ve muhabbet yüklü selam getirdiğini ifade etti.

İdil Bulgar Devleti Hükümdarı Almış Han'ın 1100 yıl önce Abbasi Halifesi Muktedir Billah'a elçi gönderip, kendilerine İslam'ı öğretecek hocalar ve cami yapacak mimarlar talep ettiğini hatırlatan Erbaş, heyetin Bulgar'a ulaşmasıyla bugün Rusya'nın bulunduğu coğrafyanın İslam ile kucaklaştığını anlattı. Erbaş, İdil Bulgar Devleti'nin İslam'ı devlet dini olarak kabul eden ilk Türk devleti olduğunu ve böylece sahabelerin medfun olduğu Derbent'te tutuşan İslam meşalesinin tüm kıtayı aydınlattığını ifade etti.

Erbaş, o tarihten bugüne kadar bu coğrafyanın İslam medeniyetinin her alanında en güzel örneklere ev sahipliği yaptığını anlatarak, "Bugün de bu coğrafyanın, sayıları 25 milyonu aşan mümin yürekleri, samimiyeti, asaleti, iyilik mücadelesi, sabrı ve fedakarlığı ile insanlığa örnek olmakta, İslam ümmeti için önemini korumaktadır." dedi.