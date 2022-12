Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Moskova Merkez Camisi’nde cuma namazı kıldırdı

Muhterem Müslümanlar!

Bundan 1100 yıl önceydi. İdil Bulgar Devleti hükümdarı Almış Han, Abbasi Halifesi Muktedir-Billah'a elçi gönderip, kendilerine İslam'ı öğretecek hocalar ve cami yapacak mimarlar talep etmişti. Heyetin Bulgar'a ulaşmasıyla bu coğrafya İslam'la kucaklaştı. İdil Bulgar Devleti, kendi hür iradesi ile İslam'ı devlet dini olarak kabul eden ilk Türk devleti oldu. Sahabe Efendilerimizin medfun olduğu Derbent'te tutuşan İslam meşalesi tüm kıtayı aydınlattı.



O tarihten günümüze bu coğrafya, ilimden sanata, İslam medeniyetinin her alanda en güzel örneklerine ev sahipliği yapmıştır elhamdülillah. Bu topraklarda nice âlimler, nice arifler, gönül erleri yetişmiş, nice eserler yazılmış, insanlığın ufkunu aydınlatan ilmi çalışmalar yapılmıştır.

Bugün de bu coğrafyanın, sayıları 25 milyonu aşan mümin yürekleri, samimiyeti, asaleti, iyilik mücadelesi, sabrı ve fedakarlığı ile insanlığa örnek olmakta, İslam ümmeti için önemini korumaktadır. Rabbimiz her daim yardımcınız olsun ve sizlere nice hayırlar lütfeylesin.





Aziz Müslümanlar!

Yüce dinimiz İslam; gittiği her yeri güzelleştiren bir dindir. Hak ve hakikat, fıtrat ve hayat dinidir. Adalet ve rahmet, şefkat ve merhamet dinidir. İslam; esenlik ve selamet, huzur ve güven dinidir. İlim ve hikmet, irfan ve medeniyet dinidir.

İslam, insanları karanlıklardan aydınlığa çıkaran, onlara iyilik yollarını gösteren dosdoğru yoldur, sırat-ı müstakimdir. Ayet-i kerimede Rabbimiz; "Allah'a çağıran, salih amel işleyen yani dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve 'Ben Müslümanlardanım' diyenden daha güzel sözlü kim vardır?" buyurmaktadır.

Müslümanlar, en güzel sözün, en güzel ahlakın, güven ve huzurun temsilcileridir. Nitekim Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz; "Mü'min, insanların can ve mal hususunda güvendiği kişidir. Müslüman; elinden ve dilinden insanlara zarar gelmeyendir," beyanıyla mümin ve Müslümanın en temel özelliğini tanıtmaktadır.