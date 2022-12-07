İstiklal Caddesi'ndeki saldırının faillerinden Bilal Hassan'ın kardeşinden PKK/YPG itirafı: 2016'dan beri faaliyetteydi!

Türkiye, 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde yaşanan bombalı saldırı ile sarsıldı. Sivillere yönelik yapılan terör saldırısında 6 vatandaşımız hayatını kaybederken, 81 kişi ise yaralandı. Saldırı sonrası başlatılan araştırma çalışmaları, emrin terör örgütü PKK/YPG tarafından verildiğini ortaya koydu. Terör örgütünü aklamak isteyen bazı etki ajanları ise ahlaksızca manipülasyon yaparak örgütü aklama yarışına girdi. Bombalı saldırının kilit isimlerinden olan Bilal Hassan isimli teröristin YPG kamplarında çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkarken, teröristin gözaltına alınan kardeşi de ağabeyinin örgütle olan ilişkisini itiraf etti. Hürriyet Gazetesi yazarlarından Nedim Şener, bu bağlantı ile ilgili bir yazı kaleme aldı.
İşte Nedim Şener'in İstiklal Caddesi'ndeki saldırı ile ilgili yazdığı o yazı
Bu aşamaya, PKK/YPG'nin Münbiç'ten verdiği talimatla, 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırı ile geldik.
Tüm deliller, ifadeler PKK/YPG terör örgütünü gösterirken, bazı eski generaller, gazeteciler, HDP'liler başta olmak üzere bazı siyasetçi "etki ajanları" ahlaksızca, utanmazca terör örgütünü aklama yarışına girdiler. Bir benzerini, yine Münbiç'ten verilen talimatla PKK/YPG'nin 26 Eylül'de Mersin Mezitli'de bir polisin şehit edildiği saldırıda yaşadık. O zaman da PKK/YPG'yi aklamaya çalışanlar çıkmıştı.
BOMBACI PKK/YPG İSTİHBARAT ELEMANI
Hatırlayacaksınız, İstiklal Caddesi'nde bomba dolu çantayı cadde üzerindeki bir banka bırakan ve kısa sürede yakalanan Ahlam Albashir'in sorgusunda, "PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini" söylemesi üzerine "Suriyeli Arap PKK/YPG'li olur mu?" diyen de çıktı, "PKK/PYD üstlenmedi, yaptığı eylemi neden üstlenmesin?" ya da "DEAŞ'lılar, cihatçılar yaptı" diye PKK/PYD'yi aklamaya girişen de...
*İstiklal Caddesi'ne bombalı çantayı bırakan Ahlam Albashir
Bombalı saldırı emrinin verildiği Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG hedeflerine yönelik Türkiye'nin gerçekleştirdiği Perçe-Kılıç Hava Harekâtı'ndan sonra planlanan kara operasyonunu engellemek isteyen HDP'liler, siyasetçi ve gazeteciler, bombalı çantayı koyan Albashir'in itiraflarına ve ortaya çıkan bağlantılarına rağmen "Seçim çalışmaları başladı" diye ahlaksızca konuşup yazdılar.
'MÜNBİÇ'TE YAŞIYORDUK'
Soruşturma devam ederken, bombayı temin eden ve çantayı İstiklal Caddesi'nde banka koyması için Albashir'e veren ve yurtdışına kaçan Bilal Hassan isimli kişinin önce kimliği sonra PKK/YPG üniformasıyla fotoğrafı ortaya çıktı. Bilal Hassan kod adını kullanan PKK/YPG'linin gerçek adının Bilal Hassan Elhac Maoas olduğu kardeşi Ahmed Elhac Maoas'ın da istanbul'da konfeksiyon atölyesinde çalıştığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan Ahmed Elhac Maoas, ağebeyi Bilal Elhac Maoas'ın PKK/YPG'li olduğunu anlatırken, PKK/YPG üniformalı fotoğraftaki kişinin ağabeyi olduğunu doğruladı.