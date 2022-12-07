İstiklal Caddesi'ndeki saldırının faillerinden Bilal Hassan'ın kardeşinden PKK/YPG itirafı: 2016'dan beri faaliyetteydi!

İşte Nedim Şener'in İstiklal Caddesi'ndeki saldırı ile ilgili yazdığı o yazı

Bu aşamaya, PKK/YPG'nin Münbiç'ten verdiği talimatla, 13 Kasım'da İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırı ile geldik.

Tüm deliller, ifadeler PKK/YPG terör örgütünü gösterirken, bazı eski generaller, gazeteciler, HDP'liler başta olmak üzere bazı siyasetçi "etki ajanları" ahlaksızca, utanmazca terör örgütünü aklama yarışına girdiler. Bir benzerini, yine Münbiç'ten verilen talimatla PKK/YPG'nin 26 Eylül'de Mersin Mezitli'de bir polisin şehit edildiği saldırıda yaşadık. O zaman da PKK/YPG'yi aklamaya çalışanlar çıkmıştı.

BOMBACI PKK/YPG İSTİHBARAT ELEMANI

Hatırlayacaksınız, İstiklal Caddesi'nde bomba dolu çantayı cadde üzerindeki bir banka bırakan ve kısa sürede yakalanan Ahlam Albashir'in sorgusunda, "PKK/PYD/YPG terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini" söylemesi üzerine "Suriyeli Arap PKK/YPG'li olur mu?" diyen de çıktı, "PKK/PYD üstlenmedi, yaptığı eylemi neden üstlenmesin?" ya da "DEAŞ'lılar, cihatçılar yaptı" diye PKK/PYD'yi aklamaya girişen de...