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    • 24.11.2022 13:06
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    • 24.11.2022 13:22
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    CHP yandaşı Özlem Gürses terörist Ahlam Albashır'ın yalan ifadesiyle terör örgütü YPG/PKK'yı aklamaya çalıştı!

    Son dakika haberi! Terör örgütü YPG/PKK'nın İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da düzenlediği bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişinin yaralanmıştı. CHP yandaşı sözde gazeteci Özlem Gürses, terörist Ahlam Albashır'ın yalan ifadesiyle terör örgütü YPG/PKK'yı aklama çalıştı. Gürses'in aklamaya çalıştığı teröristin ifadesindeki yalanlar geçtiğimiz günlerde deşifre olmuştu.

    takvim.com.tr
    Gürses yalan ifadeyle YPG/PKK’yı aklamaya çalıştı!

    Terör örgütü YPG/PKK'nın İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da düzenlediği bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişinin yaralanmıştı.

    CHP YANDAŞLARI TERÖRÜ AKLAMA YARIŞINA GİRDİ
    Saldırı sonrası PKK'yı aklama yarışına giren CHP yandaşı sözde gazeteciler terörist Ahlam Albashır'ın terör örgütü YPG/PYD üyesi olmadığını yalan ifadeler ve suçmalar üzerinden kanıtlama yarışına girdi.

    TERÖRİSTİN YALAN İFADESİNDEN YPG/PKK'YI AKLAMAYA ÇALIŞTI
    Son olarak CHP yandaşı Özlem Gürses, "Bombacı kadının kafası güzelmiş, cesaret tozu verilmiş, ne taşıdığından haberi yok. Bomba olduğunu bilmiyor. Whatsapp'tan talimat vermişler. Abim ÖSO'da savaşan biri diyor. Dolayısı ile nasıl PKK'lı?" diyerek hem terörist Albashır'ı hem de terör örgütü YPG/PKK'yı aklamaya çalıştı.

    TERÖRİSTİN İFADESİNDEKİ YALANLAR DEŞİFRE OLMUŞTU
    Gürses'in aklamaya çalıştığı teröristin ifadesindeki yalanlar geçtiğimiz günlerde deşifre olmuştu. Terörist, İstanbul'a gelmeden önce yaşadıklarını, patlamanın öncesini ve sonrasını anlattı. Albashır ifadesinde İstanbul'a geliş rotasını detaylıca anlatmıştı. Hacı kod adlı kişinin kendisini fotoğrafla takip ettiğini söylediği ifadesini de yalanladı. Savcılık ifadesinde keşif yaptığını itiraf eden terörist, "YPG Türkiye'ye gitmemi söyledi. Neden gittiğimi söylemediler. 3 defa Taksim'e gittim, dördüncüde patlama oldu" dedi. Albashır ifadesinde terör örgütüyle bağlantısını kabul etti ancak yalana da başvurdu.

        İşte terörist Albashır'ın3 yalanı:

        - "Çantadaki bombadan haberim yoktu" dedi. Ancak haberi vardı. Kamera kayıtlarına göre arkasına bile bakmadan kaçmayı sürdürdü. Bu da çantanın patlayacağını bildiğini gösteriyor.

        - "Bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Bu işi tehditle yaptım" imasında bulundu. Yapılan araştırmalarda bunun da gerçek olmadığı tespit edildi.

        - "Banktan kalkarak abiye elbiselere baktım" dedi, kamera kayıtlarından 41 dakika boyunca oturduğu banktan hiç kalkmadığı ortaya çıktı.

        HALK TV'DE SKANDAL YAYIN
        Sınır hattındaki Karkamış'a gerçekleştirilen füzeli terör saldırısında 1'i çocuk 1'i öğretmen 3 vatandaşımız şehit düştü. Hain saldırıyı misilleme olarak nitelendiren CHP yandaşı Halk TV spikeri Ayşenur Arslan 21 Kasım'daki yayında saldırıya sebep aradı.

        HALK TV'DE TERÖRÜ AKLAMA YAYINI | VİDEO İZLE

        PKK/PYD ADINI KULLANMAKTAN KORKTU: "MUHTEMELEN DİYEBİLİRİZ"
        Terör örgütünün saldırısına sebep arayan Arslan YPG/PKK saldırısını misilleme olarak tanımlayarak, "Şimdi mesela buna harekata misilleme olarak PKK terörü diyebiliriz muhtemelen." dedi.



        "PKK DURDUK YERE SALDIRMAZ"
        Canlı yayında terör örgütünün saldırısına aklamaya girişen CHP yandaşı Arslan, "Yani yine muhtemelen kaydıyla söylüyoruz, şunu cinayet dedektifleri de siyasiler de bizler de hep bu kayıtla bakar söyleriz "katilin amacı ne?".

            Eğer o motivasyonu bulursanız katile ulaşırsınız, hem delilden ulaşırsınız, hem motivasyonu belirlersiniz. Şimdi durduk yerde böyle bir saldırı beklenmezdi ama şimdi diyebilirimki ben bu harekattan sonra bir misilleme amacıyla ve öldürmek niyetiyle yapılmış bir saldırı." ifadelerini kullandı.



            "PKK NASIL HAKLI ÇIKARILIR ADLI ÇALIŞMA!"
            Arslan'ın skandal yorumuna sosyal medyadan tepki yağdı. Bir vatandaş, "Olaya sosyal medyadan tepki gösteren bir Sivilleri öldüren Pkk,nasıl haklı çıkarılır adlı çalışma! Halk Tv'den Ayşenur Arslan'a göre bugün Pkk,Pençe-Kılıç Harekatına misilleme yapmış! Terörist sadece dağda değildir, teröre destek verenlerde teröristtir. Ve TV'lerden evlerimizin içine kadar girdiler maalesef..." dedi.



            GAZETECİLİK DEĞİL AÇIKÇA PKK PROPAGANDASI
            Başka bir kullancısı ise, "Bu gazetecilik değil açıkça PKK propagandası yapıyor" ifadelerini kullandı.

            CHP'ye yakınlığıyla bilinen Şaban Sevinç ise TSK'ya "kimyasal silah" iftirası atıp PKK/YPG'nin saldırısında terör örgütünün adını geçirmeyenlere tepki göstererek, "Ecrin ve Hasan. Terör kurbanı çocuklarımız. Hala TSK'ya laf söyleyen şerefsizler var" dedi.




                SİLAHLA MÜCADELE ETMELİYİZ
                Arslan daha önce de terör örgütü PKK'yı örnek göstererek "AK Parti'ye karşı silahlı ya da silahsız mücadele etmeliyiz." şeklinde skanda sözler sarf etmişti.

                Terör örgütü PKK/PYD/YPG Türkiye'ye yönelik alçak saldırılarına devam ediyor.

                PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG tarafından verilen talimatla Taksim İstiklal'de gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrası 6 vatandaşımız hayatını kaybetti 81 vatandaşımız da şehit oldu.


                PENÇE KILIÇLA KARŞILIK VERİLDİ
                Türkiye alçak saldırıya karşı Pençe Kılıç Harekatıyla büyük bir karşılık verdi. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik de Pençe-Kılıç Harekatı icra edildi.

                Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya adresinden "Hesap zamanı" ifadesiyle duyurulan harekat kapsamında Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler eş zamanlı olarak ateş altına alındı. Vurulan hedeflerin arasında ilk defa Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı'nın da yer alması dikkati çekti.

                Alçak örgüt harekat sonrası yine saldırdı. Dün Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine, Suriye'nin kuzeyinden teröristlerce roket atılması sonucu 1 asker ve 7 polis yaralanırken kalleşler bugün ise sivilleri hedef aldı.

                OKULA SALDIRDILAR
                Gaziantep'in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'nin kuzeyinden roketler atıldı. Nigar Tiryakioğlu Anadolu Lisesi ile Kocatepe İlkokulu'nda da hasar oluşurken Ayşenur Alkan isimli bir öğretmenimiz ile 1 çocuk ve 1 vatandaşımız şehit oldu.

                MUHALEFETİN AÇIKLAMALARI AKILLARA GELDİ!
                Bu alçak saldırı sonrası akıllara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere muhalefetin eli kanlı bu örgütü "Terör örgütü olarak görmüyoruz" açıklamaları geldi.

                KEMAL KILIÇDAROĞLU: YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR
                CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 21 Ekim 2014 tarihinde "Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi halkını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" ifadelerini kullanarak bir skandala imza atmıştı.

                Kemal Kılıçdaroğlu bugün ise terör örgütünün yaptığı saldırıyı kınadı ancak ne PKK ne de YPG ifadesini mesajında geçirmedi.

                MUHARREM ERKEK: SINIRIMIZDA PYD OLSUN
                CHP Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise, "Sınırımızda başkası olacağına PYD olsun" ifadeleriyle alçak örgütü meşrulaştırmaya çalışmıştı

                    SELİN SAYEK BÖKE: YPG'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ OLDUĞUNA DAİR İSTİHBARİ BİLGİMİZ YOK

                    CHP'li Selin Sayek Böke ise terör örgütü YPG için "Ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olup olmadığına dair bir değerlendirme yapacak istihbari bilgiye ve kurumsal yapıya sahip değiliz" ifadelerini kullanmıştı.

                    SEZGİN TANRIKULU: KENDİ TOPRAKLARINI KORUYAN BİR YAPILANMA
                    PKK'nın CHP'deki baş savunucularından Sezgin Tanrıkulu ise "PYD, kendi topraklarını küresel bir vahşet örgütüne karşı korumaya çalışan bir yapılanmadır." ifadeleriyle rezilliği bir üst kademeye taşımıştı.

                    CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÜNAL ÇEVİKÖZ: SİYASİ OLUŞUM VE ASKERİ YAPILANMA

                    CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz "PYD bir siyasi oluşum, YPG ise onun askeri boyutudur." ifadeleriyle yine terör örgütünü meşrulaştırmaya çalışmıştı.

                        ERDAL AKSÜNGER: BENİM GÖZÜMDE TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR

                        CHP'li Erdal Aksünger ise Türkiye'nin yıllardır mücadele ettiği PKK'nın siyasi uzantısı YPG-PYD'yi terör örgütü olarak görmediğini söylemişti. Sünger katıldığı bir programda"Terör örgütü mü?" sorusuna "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye skandal bir cevap vermişti.

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                        Haberler Güncel CHP yandaşı Özlem Gürses terörist Ahlam Albashır'ın yalan ifadesiyle terör örgütü YPG/PKK'yı aklamaya çalıştı!
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