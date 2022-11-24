CHP yandaşı Özlem Gürses terörist Ahlam Albashır'ın yalan ifadesiyle terör örgütü YPG/PKK'yı aklamaya çalıştı!

İşte terörist Albashır'ın3 yalanı:

- "Çantadaki bombadan haberim yoktu" dedi. Ancak haberi vardı. Kamera kayıtlarına göre arkasına bile bakmadan kaçmayı sürdürdü. Bu da çantanın patlayacağını bildiğini gösteriyor.

- "Bir örgüt üyesi fotoğrafımı çekti. Bu işi tehditle yaptım" imasında bulundu. Yapılan araştırmalarda bunun da gerçek olmadığı tespit edildi.

- "Banktan kalkarak abiye elbiselere baktım" dedi, kamera kayıtlarından 41 dakika boyunca oturduğu banktan hiç kalkmadığı ortaya çıktı.