CHP yandaşı Özlem Gürses terörist Ahlam Albashır'ın yalan ifadesiyle terör örgütü YPG/PKK'yı aklamaya çalıştı!

Terör örgütü YPG/PKK'nın İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da düzenlediği bombalı saldırıda 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişinin yaralanmıştı.
CHP YANDAŞLARI TERÖRÜ AKLAMA YARIŞINA GİRDİ
Saldırı sonrası PKK'yı aklama yarışına giren CHP yandaşı sözde gazeteciler terörist Ahlam Albashır'ın terör örgütü YPG/PYD üyesi olmadığını yalan ifadeler ve suçmalar üzerinden kanıtlama yarışına girdi.
TERÖRİSTİN YALAN İFADESİNDEN YPG/PKK'YI AKLAMAYA ÇALIŞTI
Son olarak CHP yandaşı Özlem Gürses, "Bombacı kadının kafası güzelmiş, cesaret tozu verilmiş, ne taşıdığından haberi yok. Bomba olduğunu bilmiyor. Whatsapp'tan talimat vermişler. Abim ÖSO'da savaşan biri diyor. Dolayısı ile nasıl PKK'lı?" diyerek hem terörist Albashır'ı hem de terör örgütü YPG/PKK'yı aklamaya çalıştı.
TERÖRİSTİN İFADESİNDEKİ YALANLAR DEŞİFRE OLMUŞTU
Gürses'in aklamaya çalıştığı teröristin ifadesindeki yalanlar geçtiğimiz günlerde deşifre olmuştu. Terörist, İstanbul'a gelmeden önce yaşadıklarını, patlamanın öncesini ve sonrasını anlattı. Albashır ifadesinde İstanbul'a geliş rotasını detaylıca anlatmıştı. Hacı kod adlı kişinin kendisini fotoğrafla takip ettiğini söylediği ifadesini de yalanladı. Savcılık ifadesinde keşif yaptığını itiraf eden terörist, "YPG Türkiye'ye gitmemi söyledi. Neden gittiğimi söylemediler. 3 defa Taksim'e gittim, dördüncüde patlama oldu" dedi. Albashır ifadesinde terör örgütüyle bağlantısını kabul etti ancak yalana da başvurdu.