İstiklal’e hain saldırıda yeni bilgi! Bakan Soylu ilk kez açıkladı: Bombayı böyle yapmışlar

Çalıştayda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, meselelere 'kendi içine dönük, kapanıp şekilde analiz ederek ve gelecek nesillere eksik değerlendirmeyle eylem planı oluşturan nesil' olarak geçmekten korktuğunu belirtti. Terör meselesinin de aynı olduğunu vurgulayan Soylu, "Amerika son 3 yılda 2 milyar dolar PYD ve PKK'ya yardım etmiştir. Terörle bir adım yan yana gelen hangi ülke, hangi insan, hangi topluluk olursa olsun, onu yaftalayan ve onu infaz etmek için elinden gelen gayreti ortaya koyan Amerika, son 3 yılda 2 milyar dolar kendi senatosundan resmi para göndermiştir. İstediği kadar bastığı paradan ne kadar göndermiştir, bunu biliyor değiliz. Buradan bir şey daha söyleyeceğim. Bir siyasi partinin genel başkanı Macaristan seçimlerini izlediğini, takip ettiğini söylemiştir. Orada da 6'lı masa kuruldu. İşin siyasi boyutunu bir tarafa bırakıyorum. Size güvenlik sorununu anlatacağım. Bizatihi Amerika'nın o ülkenin seçimine yönelik milyon dolar paraların oradaki sivil toplum örgütüne Amerika'nın resmi kurumları tarafından seçimi etkilemek için gönderdiği ortadadır. İçişleri bakanının bana söylediği kendi tespiti ve değerlendirmeleridir" diye konuştu.