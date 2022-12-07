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    • 08.12.2022 00:39
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    • 08.12.2022 01:05
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    HDP’den Meclis’te bir provokasyon daha! AK Partili vekili bıçaklamakla tehdit etti

    TBMM’de makamında bıçaklı saldırıya uğrayan Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'a geçmiş olsun mesajları iletildiği sırada, HDP'li Erdal Aydemir, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'yı hedef alarak "Darısı Salih Cora'nın başına" dedi. Cora, HDP'li vekilin skandal sözlerine karşılık, "Çok terörist, terörist yardakçısının tehdidine maruz kaldık ama bu tehdidini kınıyorum. Sizden korkan sizin gibi olsun." ifadesini kullandı.

    HDP’den AK Partili vekile bıçaklama tehdidi

    Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Ankara'daki ofisinde uğradığı bıçaklı saldırıyla kalçasından yaralandı. Yılmaz, hastanede tedavi altına alınırken, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada saldırganın Bolu Otobüs Terminali'nde yakalandı belirtildi.



    Yılmaz'a yapılan saldırı, TBMM'deki bütçe görüşmelerine de konu oldu. Vekiller, Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti.



    AK PARTİLİ VEKİLE TEHDİT: "DARISI BAŞINA"
    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Yılmaz için geçmiş olsun mesajını iletirken HDP vekili Erdal Aydemir, "Darısı Salih Cora'nın başına" diye bağırdı.



        "TERÖRİST YARDAKÇISINININ TEHDİDİ…"
        AK Parti Trabzon Milletvkeili Cora ise, "Aydemir açıkça tehdit barındıran bir ifade kullanmıştır. Biz siyasette çok tehditler gördük. İnandığımız davada mücadeleye devam edeceğiz. Demirden korkan trene binmez. Çok terörist, terörist yardakçısının tehdidine maruz kaldık ama bu tehdidi kınıyorum. Sizden korkan sizin gibi olsun." dedi.

        ŞAKA YAPTIĞINI ÖNE SÜRDÜ
        Skandal açıklamaların sahibi Aydemir, yaptığının şaka olduğunu öne sürdü.

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        HDP’den AK Partili vekile bıçaklama tehdidi
        Haberler Güncel HDP’den Meclis’te bir provokasyon daha! AK Partili vekili bıçaklamakla tehdit etti
            SON DAKİKA