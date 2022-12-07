HDP’den Meclis’te bir provokasyon daha! AK Partili vekili bıçaklamakla tehdit etti





"TERÖRİST YARDAKÇISINININ TEHDİDİ…"

AK Parti Trabzon Milletvkeili Cora ise, "Aydemir açıkça tehdit barındıran bir ifade kullanmıştır. Biz siyasette çok tehditler gördük. İnandığımız davada mücadeleye devam edeceğiz. Demirden korkan trene binmez. Çok terörist, terörist yardakçısının tehdidine maruz kaldık ama bu tehdidi kınıyorum. Sizden korkan sizin gibi olsun." dedi.



ŞAKA YAPTIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Skandal açıklamaların sahibi Aydemir, yaptığının şaka olduğunu öne sürdü.

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