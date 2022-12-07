HDP’den Meclis’te bir provokasyon daha! AK Partili vekili bıçaklamakla tehdit etti

Yenilik Partisi Genel Başkanı ve Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Ankara'daki ofisinde uğradığı bıçaklı saldırıyla kalçasından yaralandı. Yılmaz, hastanede tedavi altına alınırken, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada saldırganın Bolu Otobüs Terminali'nde yakalandı belirtildi.
Yılmaz'a yapılan saldırı, TBMM'deki bütçe görüşmelerine de konu oldu. Vekiller, Yılmaz'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
AK PARTİLİ VEKİLE TEHDİT: "DARISI BAŞINA"
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Yılmaz için geçmiş olsun mesajını iletirken HDP vekili Erdal Aydemir, "Darısı Salih Cora'nın başına" diye bağırdı.