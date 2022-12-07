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    • Güncel
    • 08.12.2022 00:39
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    • 08.12.2022 01:07
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    İmamoğlu'na ambargo uygulayan yandaş Sözcü, Kılıçdaroğlu'ndan yana pozisyon aldı: "Adaylığını ilan etti, geri dönme lüksü yok"

    Millet İttifakı'nda adaylık kaosu sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya" ifadelerini kullanarak ilan ettiği adaylığının etkileri sürerken İYİ Parti, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerini işaret ediyor. Bir yandan da CHP medyası ufaktan ufağa pozisyonunu almaya başladı. Ekrem İmamoğlu'na uyguladığı ambaro ile gündeme gelen Sözcü Gazetesi'nin yazarlarından olan Aytunç Erkin, "3 Aralık’ta Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti. Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu’nun geri dönme gibi bir durumu yok ve öyle de bir lüksü de yok" dedi. Öte yandan İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun sır bir görüşme gerçekleştirdiği kulislerde konuşuluyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Adaylığını ilan etti, geri dönme lüksü yok

    2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belli olmuş değil.

    Bir yandan da yazı fontu belirlemekten öteye gidemeyen, 9 kez bir araya gelmesine rağmen hala herhangi bir isim açıklamayan CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği yuvarlak masada sular durulmuyor.


    KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI İLAN ETTİ
    ABD ve Londra'da icazet yoklayan ve 3 Aralık'ta aleni bir şekilde adaylığına ilan eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya. Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Kılıçdaroğlu'nun organizasyon kapsamında partisinin amblemini taşıyan rozet yerine Türk bayrağının yer aldığı rozeti taşıması da dikkat çekti.

    Bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik attığı adımlardan rahatsız olan bir İYİ Parti var...

    AKŞENER, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I İŞARET EDİYOR: "KAZANACAK BİR ADAY OLMALI"
    Meral Akşener her seferinde 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ediyor. Akşener, geride bıraktığımız günlerde katıldığı TV programında iki belediye başkanının ismi masaya gelirse onaylayacaklarını söyledi.


    Fotoğrafta: Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin

    Tüm bu gelişmeler ışığında CHP, yalan, manipülasyon ve kara propaganda makinası Sözcü Gazetesi'nin yazarı Aytunç Erkin'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

    Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta adaylığını ilan ettiğini söyleyen Erkin, CHP liderinin bu noktadan sonra geri dönme gibi bir durumu olmadığını ifade etti.

    Sözcü yazarı şu ifadeleri kullandı;

    "3 Aralık'ta Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti. Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'nun geri dönme gibi bir durumu yok ve öyle de bir lüksü de yok"


        Bilindiği üzere Sözcü Gazetesi, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na bir dönem ambargo uygulamış, gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz da krizi doğrulamıştı.

        Yılmaz, "İmamoğlu ile yaklaşık 2 aydır bir problemimiz var. Bize ne yaptığını kendisine sorun" demişti.

        Bir yandan da 2023 emelleri doğrultusunda hareket eden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın eylemleri ve söylemleri ön plana çıkıyor.

        İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN ADAYLIK SİNYALLERİ
        CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geride bıraktığımız günlerde adaylığına ilişkin sorulan soruya 'Allah bilir' yanıtı verdi.

        Mansur Yavaş da Meral Akşener'e işaret fişeği göndererek, "Bizden başka bir görev istenirse bu 6'lı masanın görevi. Onlar ne derse ona uyacağız" dedi.



        Yaşanan bu tartışmaların ışığında dikkat çeken bir temas da gerçekleşti.

        SIR KAHVALTI
        3 Aralık'ta adaylığına ilan eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık için fırsat kollayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Aralık Salı günü, kahvaltıda bir araya geldi.

        Sır görüşmede nelerin konuşulduğu, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na 'yolumdan çekil' deyip demediği merak konusu oldu.



        İMAMOĞLU İLE BELEDİYECİLİK MASKELİ SIR GÖRÜŞME
        Öte yandan CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Ankara'da sürpriz bir şekilde bir araya geldi.

        Belediyecilik maskesine sığınarak 'ortak çalışma' vurgusu yapan ikilinin yaptığı görüşme tüm dikkatleri üzerine topladı.
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