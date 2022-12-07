İmamoğlu'na ambargo uygulayan yandaş Sözcü, Kılıçdaroğlu'ndan yana pozisyon aldı: "Adaylığını ilan etti, geri dönme lüksü yok"

2023 seçimlerine sayılı bir zaman kaldı. Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan olarak karşımıza çıkarken Millet İttifakı'nın adayı ise henüz belli olmuş değil.
Bir yandan da yazı fontu belirlemekten öteye gidemeyen, 9 kez bir araya gelmesine rağmen hala herhangi bir isim açıklamayan CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği yuvarlak masada sular durulmuyor.
KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI İLAN ETTİ
ABD ve Londra'da icazet yoklayan ve 3 Aralık'ta aleni bir şekilde adaylığına ilan eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya. Hayırlı uğurlu olsun diyorum, haydi arkadaşlar başlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu'nun organizasyon kapsamında partisinin amblemini taşıyan rozet yerine Türk bayrağının yer aldığı rozeti taşıması da dikkat çekti.
Bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik attığı adımlardan rahatsız olan bir İYİ Parti var...
AKŞENER, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I İŞARET EDİYOR: "KAZANACAK BİR ADAY OLMALI"
Meral Akşener her seferinde 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ediyor. Akşener, geride bıraktığımız günlerde katıldığı TV programında iki belediye başkanının ismi masaya gelirse onaylayacaklarını söyledi.
Fotoğrafta: Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin
Tüm bu gelişmeler ışığında CHP, yalan, manipülasyon ve kara propaganda makinası Sözcü Gazetesi'nin yazarı Aytunç Erkin'den dikkat çeken bir çıkış geldi.
Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık'ta adaylığını ilan ettiğini söyleyen Erkin, CHP liderinin bu noktadan sonra geri dönme gibi bir durumu olmadığını ifade etti.
Sözcü yazarı şu ifadeleri kullandı;
"3 Aralık'ta Kılıçdaroğlu adaylığını ilan etti. Bu saatten sonra Kılıçdaroğlu'nun geri dönme gibi bir durumu yok ve öyle de bir lüksü de yok"