HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan zincirleme skandal! TBMM'de PKK'nın sözcülüğüne soyundular

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör sözcülüğüne soyundu.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan terör örgütü PKK'ya yönelik sınır ötesinde yapılacak olan kara harekatına karşı çıktı. PKK'nın sözcülüğüne soyunan Buldan teröristbaşı Abdullah Öcalan için de destek mesajları verdi.
HDP'NİN "KOBANİ" HAYALİ
PKK'ya yönelik yapılması planlanan operasyonu hedef alan Buldan, "Kobani öyle kolay kolay düşmez. Münbiç tel Rıfat size iktidar çıkamaz." dedi.
BULDAN ELEBAŞI ÖCALAN'I AKLAMA ÇABASINA GİRİŞTİ
Buldan İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan'a destek mesajları verdi ve "Milyonlar tecrit sonlandırılmasını istemektedir." iddiasında bulundu.
MİTHAT SANCAR MUHALEFETE SESLENDİ: OPERASYONA KARŞI ÇIKIN
HDP'nin diğer Eş Genel Başkan Mithat Sancar da benzer skandala imza attı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya vurduğu darbeden rahatsız olan Sancar, "Bu bütçe savaş bütçesidir. Buna karşı net tutum sergilemek muhalefetin tarihsel görevi sorumluluğudur." şeklinde tahrik dolu ifadeler kullandı.
Öte yandan Sancar, "HDP'nin yetki sahibi olacağı bütçeye çok kalmadı." ifadelerini kullanırken akıllara CHP'nin HDP'ye verdiği bakanlık vaadi geldi.