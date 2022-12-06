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    • Güncel
    • 06.12.2022 20:08
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    • 06.12.2022 20:18
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    HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan zincirleme skandal! TBMM'de PKK'nın sözcülüğüne soyundular

    Son dakika haberleri... Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar TBMM'de skandala imza attı. Pervin Buldan terör örgütü PKK'ya yapılacak operasyona karşı çıkarken teröristbaşı Abdullah Öcalan'a da destek mesajı verdi. HDP'nin diğer Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise muhalefete seslenerek "Operasyonlara karşı çıkın" çağrısı yaptı.

    TBMM’de zincirleme skandal

    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terör sözcülüğüne soyundu.

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan terör örgütü PKK'ya yönelik sınır ötesinde yapılacak olan kara harekatına karşı çıktı. PKK'nın sözcülüğüne soyunan Buldan teröristbaşı Abdullah Öcalan için de destek mesajları verdi.

    HDP'NİN "KOBANİ" HAYALİ
    PKK'ya yönelik yapılması planlanan operasyonu hedef alan Buldan, "Kobani öyle kolay kolay düşmez. Münbiç tel Rıfat size iktidar çıkamaz." dedi.

    BULDAN ELEBAŞI ÖCALAN'I AKLAMA ÇABASINA GİRİŞTİ
    Buldan İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan'a destek mesajları verdi ve "Milyonlar tecrit sonlandırılmasını istemektedir." iddiasında bulundu.

    MİTHAT SANCAR MUHALEFETE SESLENDİ: OPERASYONA KARŞI ÇIKIN
    HDP'nin diğer Eş Genel Başkan Mithat Sancar da benzer skandala imza attı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya vurduğu darbeden rahatsız olan Sancar, "Bu bütçe savaş bütçesidir. Buna karşı net tutum sergilemek muhalefetin tarihsel görevi sorumluluğudur." şeklinde tahrik dolu ifadeler kullandı.

    Öte yandan Sancar, "HDP'nin yetki sahibi olacağı bütçeye çok kalmadı." ifadelerini kullanırken akıllara CHP'nin HDP'ye verdiği bakanlık vaadi geldi.

        BAŞKAN ERDOĞAN NET MESAJI VERMİŞTİ: KOBANİ BİTTİ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 28. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan terör örgütü PKK'yı ve terör yandaşlarını üzecek net bir açıklama yaptı.

        Erdoğan şunları söyledi;

        "Türkiye ise terörle mücadelede şu anda bütün o engelleri aşmış ve terörü yerinde, yani bu terör eğer Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa, biz, onları içeri sokarak değil, Suriye'nin kuzeyinde bitiriyoruz. Mücadelemiz bu. Çıkmış birileri diyor ki 'Kobani'yi şöyle yapamazsınız, böyle yapamazsınız.' Kobani bitti, neyi yapamazsınız? İdlib'de, Kobani'de bütün buralarda gereken tedbirlerimiz neyse, bu tedbirlerimizi her an alıyoruz, aldık ve bundan sonra da alacağız. O terörist dostlarınıza söyleyin, Türkiye onlar için artık öyle bereketli bir yer değil. Buraya girmeye kalktıkları anda, burası onlar için boğulacakları bir yerdir."

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        TBMM’de zincirleme skandal
        Haberler Güncel HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan zincirleme skandal! TBMM'de PKK'nın sözcülüğüne soyundular
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