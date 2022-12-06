HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar'dan zincirleme skandal! TBMM'de PKK'nın sözcülüğüne soyundular

BAŞKAN ERDOĞAN NET MESAJI VERMİŞTİ: KOBANİ BİTTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün ATO Congresium'da düzenlenen Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) 28. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan terör örgütü PKK'yı ve terör yandaşlarını üzecek net bir açıklama yaptı.

Erdoğan şunları söyledi;

"Türkiye ise terörle mücadelede şu anda bütün o engelleri aşmış ve terörü yerinde, yani bu terör eğer Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa, biz, onları içeri sokarak değil, Suriye'nin kuzeyinde bitiriyoruz. Mücadelemiz bu. Çıkmış birileri diyor ki 'Kobani'yi şöyle yapamazsınız, böyle yapamazsınız.' Kobani bitti, neyi yapamazsınız? İdlib'de, Kobani'de bütün buralarda gereken tedbirlerimiz neyse, bu tedbirlerimizi her an alıyoruz, aldık ve bundan sonra da alacağız. O terörist dostlarınıza söyleyin, Türkiye onlar için artık öyle bereketli bir yer değil. Buraya girmeye kalktıkları anda, burası onlar için boğulacakları bir yerdir."