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    • Güncel
    • 07.12.2022 16:02
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    • 07.12.2022 16:32
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    HDP'den bir skandal daha! PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın paçavralarını bastırıp özgürlük istediler

    CHP'nin 2023 seçimleri için 'bakanlık' bile vadettiği HDP terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olduğunu her fırsatta kanıtlıyor. HDP İstanbul Gençlik Meclisi bebek katili terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük istedi. Elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının yer aldığı paçavraları sokaklara asan HDP sosyal medya üzerinden de 'özgürlük' talebinde bulundu.

    takvim.com.tr
    HDP’den bir skandal daha!

    HDP terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olduğunu bir kez daha kanıtladı.

    CHP'nin ve 6'lı muhalefetin masa altındaki ortağı HDP terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için açıkça özgürlük istedi.

    HDP İstanbul Gençlik Meclisi tarafından sosyal medya üzerinden skandal bir paylaşım yapıldı.

    BEBEK KATİLİ ABDULLAH ÖCALAN İÇİN HALKLARIN ÖNDERİ DEDİLER
    Paylaşımda sokaklara asılan bebek katili Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları paylaşılırken şu skandal ifadelere yer verildi;

    "Halklar önderi Sayın Abdullah Öcalan'a uygulanan mutlak tecride karşı ve devam eden savaş politikalarına karşı tek çözüm imralıdır!

    ÖZGÜRLÜK İSTEDİLER
    Sayın Öcalan'ın özgürlüğü tüm Türkiye ve Ortadoğu halklarına özgürlüğü ve barışı sağlayacaktır."


    *Söz konusu paylaşım

    BULDAN DA ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ
    Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de terör sözcülüğüne soyunmuştu.

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan terör örgütü PKK'ya yönelik sınır ötesinde yapılacak olan kara harekatına karşı çıktı. PKK'nın sözcülüğüne soyunan Buldan teröristbaşı Abdullah Öcalan için de destek mesajları verdi.

    HDP'NİN "KOBANİ" HAYALİ
    PKK'ya yönelik yapılması planlanan operasyonu hedef alan Buldan, "Kobani öyle kolay kolay düşmez. Münbiç tel Rıfat size iktidar çıkamaz." dedi.

        BULDAN ELEBAŞI ÖCALAN'I AKLAMA ÇABASINA GİRİŞTİ
        Buldan İmralı'daki teröristbaşı Abdullah Öcalan'a destek mesajları verdi ve "Milyonlar tecrit sonlandırılmasını istemektedir." iddiasında bulundu.

        MİTHAT SANCAR MUHALEFETE SESLENDİ: OPERASYONA KARŞI ÇIKIN
        HDP'nin diğer Eş Genel Başkan Mithat Sancar da benzer skandala imza attı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya vurduğu darbeden rahatsız olan Sancar, "Bu bütçe savaş bütçesidir. Buna karşı net tutum sergilemek muhalefetin tarihsel görevi sorumluluğudur." şeklinde tahrik dolu ifadeler kullandı.

        Öte yandan Sancar, "HDP'nin yetki sahibi olacağı bütçeye çok kalmadı." ifadelerini kullanırken akıllara CHP'nin HDP'ye verdiği bakanlık vaadi geldi.

        HDP İLE CHP'NİN FLÖRTLEŞMESİ
        CHP ve HDP araasında 2023 planları doğrultusunda sıcak mesajlar veriliyor! Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" çıkışı sonrası CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, "Türkiye Kürdistan'ı" ifadesini kullanıp HDPKK'ya selam çakarak aleni bir şekilde bölücülük yapmıştı. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da HDP'nin bir değil birden fazla Bakanlık alabileceğini söylemişti.

        HDP'NİN ADAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU
        HDP'nin Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla kanıtlanmıştı.

        İSMAİL SAYMAZ AÇIKLADI: AHMET TÜRK ADAYIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU DEDİ
        İsmail Saymaz CHP'nin kanalı Halk TV'de yaptığı açıklamada, "Amerika'ya gittiğimiz gün havalimanında Ahmet Türk'le karşılaştık. Cumhurbaşkanı adayı sohbeti açıldı. Bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu'ndan yana dedi." ifadelerini kullandı.

        Saymaz şunları söyledi;

            "Amerika'ya gittiğimiz gün havalimanında Ahmet Türk'le karşılaştık. Cumhurbaşkanı adayı sohbeti açıldı. Bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu'ndan yana dedi. Tereddütsüz dedi bunu. O olursa ona vermeyi düşünüyoruz dedi."


            Ahmet Türk, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Adalet' yürüyüşüne de destek vermişti

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            Haberler Güncel HDP'den bir skandal daha! PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın paçavralarını bastırıp özgürlük istediler
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