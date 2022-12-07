HDP'den bir skandal daha! PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın paçavralarını bastırıp özgürlük istediler

MİTHAT SANCAR MUHALEFETE SESLENDİ: OPERASYONA KARŞI ÇIKIN

HDP'nin diğer Eş Genel Başkan Mithat Sancar da benzer skandala imza attı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya vurduğu darbeden rahatsız olan Sancar, "Bu bütçe savaş bütçesidir. Buna karşı net tutum sergilemek muhalefetin tarihsel görevi sorumluluğudur." şeklinde tahrik dolu ifadeler kullandı.

Öte yandan Sancar, "HDP'nin yetki sahibi olacağı bütçeye çok kalmadı." ifadelerini kullanırken akıllara CHP'nin HDP'ye verdiği bakanlık vaadi geldi.

HDP İLE CHP'NİN FLÖRTLEŞMESİ

CHP ve HDP araasında 2023 planları doğrultusunda sıcak mesajlar veriliyor! Gürsel Tekin'in "HDP'ye Bakanlık verebiliriz" çıkışı sonrası CHP Parti Meclisi Üyesi Nevaf Bilek, "Türkiye Kürdistan'ı" ifadesini kullanıp HDPKK'ya selam çakarak aleni bir şekilde bölücülük yapmıştı. CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım da HDP'nin bir değil birden fazla Bakanlık alabileceğini söylemişti.

HDP'NİN ADAYI KEMAL KILIÇDAROĞLU

HDP'nin Cumhurbaşkanı adayının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olduğu CHP yandaşı İsmail Saymaz'ın geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla kanıtlanmıştı.