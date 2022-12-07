HDP'den bir skandal daha! PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın paçavralarını bastırıp özgürlük istediler

HDP terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olduğunu bir kez daha kanıtladı.
CHP'nin ve 6'lı muhalefetin masa altındaki ortağı HDP terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için açıkça özgürlük istedi.
HDP İstanbul Gençlik Meclisi tarafından sosyal medya üzerinden skandal bir paylaşım yapıldı.
BEBEK KATİLİ ABDULLAH ÖCALAN İÇİN HALKLARIN ÖNDERİ DEDİLER
Paylaşımda sokaklara asılan bebek katili Abdullah Öcalan'ın fotoğrafları paylaşılırken şu skandal ifadelere yer verildi;
"Halklar önderi Sayın Abdullah Öcalan'a uygulanan mutlak tecride karşı ve devam eden savaş politikalarına karşı tek çözüm imralıdır!
ÖZGÜRLÜK İSTEDİLER
Sayın Öcalan'ın özgürlüğü tüm Türkiye ve Ortadoğu halklarına özgürlüğü ve barışı sağlayacaktır."
*Söz konusu paylaşım
BULDAN DA ÖZGÜRLÜK İSTEMİŞTİ
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de terör sözcülüğüne soyunmuştu.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan terör örgütü PKK'ya yönelik sınır ötesinde yapılacak olan kara harekatına karşı çıktı. PKK'nın sözcülüğüne soyunan Buldan teröristbaşı Abdullah Öcalan için de destek mesajları verdi.
HDP'NİN "KOBANİ" HAYALİ
PKK'ya yönelik yapılması planlanan operasyonu hedef alan Buldan, "Kobani öyle kolay kolay düşmez. Münbiç tel Rıfat size iktidar çıkamaz." dedi.