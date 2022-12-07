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    • 08.12.2022 00:24
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    Yeşil Hat üzerinde dikkat çeken temas: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anastasiadis ile bir araya geldi

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletlerin (BM) düzenlediği resepsiyon kapsamında Yeşil Hat üzerinde GKRY Lideri Anastasiadis ile görüştü. BM kaynaklarından alınan bilgilere göre de Tatar ve Anastasiadis resepsiyonda 10 dakikadan fazla süren bir görüşme gerçekleştirdi.

    takvim.com.tr
    Yeşil Hat, kritik temas! KKTC ve GKRY...

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletlerin (BM) düzenlediği resepsiyonda bir araya geldi.

    KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart'ın ev sahipliğinde Yeşil Hat üzerindeki ara bölgede bulunan Ledra Palace Otel'de verilen yıl sonu resepsiyonuna Tatar ve Anastasiadis katılarak sosyal içerikli bir görüşme yaptı.



    BM'DEN TEŞEKKÜR
    Resepsiyona ayrıca, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelaou ve kendilerine eşlik eden müzakere heyeti üyeleri, teknik komite eş başkanlarının yanı sıra diplomatlar, BM yetkilileri ve iki taraftan bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

    Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Stewart, katılımlarından dolayı iki lidere, liderlerin özel temsilcilerine, müzakerecilere ve teknik heyet üyelerine teşekkür etti.



    TATAR VE ANASTASİADİS RESEPSİYONDA GÖRÜŞTÜ
    BM kaynaklarından alınan bilgilere göre de Tatar ve Anastasiadis resepsiyonda 10 dakikadan fazla süren bir görüşme gerçekleştirdi.

    Tatar ve Anastasiadis, görüşme sonrası el sıkışarak Stewart ile gazetecilere poz verdi.

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