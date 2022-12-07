Yeşil Hat üzerinde dikkat çeken temas: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anastasiadis ile bir araya geldi





BM'DEN TEŞEKKÜR

Resepsiyona ayrıca, Cumhurbaşkanı Tatar'ın Özel Temsilcisi Ergün Olgun ile Kıbrıs Rum tarafının müzakerecisi Menelaos Menelaou ve kendilerine eşlik eden müzakere heyeti üyeleri, teknik komite eş başkanlarının yanı sıra diplomatlar, BM yetkilileri ve iki taraftan bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri de katıldı.

Resepsiyonun açılış konuşmasını yapan Stewart, katılımlarından dolayı iki lidere, liderlerin özel temsilcilerine, müzakerecilere ve teknik heyet üyelerine teşekkür etti.