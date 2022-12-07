Son dakika: Öztürk Yılmaz Ankara'daki ofisinde bıçaklandı! Sağlık durumu nasıl? Saldırının detayları belli oldu





Öztürk Yılmaz Yurtdışında ise, Bişkek Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde müsteşar olarak çalışmıştır. 2013 yılında Musul Başkonsolosu, 2015 yılında Tacikistan Büyükelçisi olarak görev yapmıştır. Öztürk Yılmaz Büyükelçi olarak görevinden ayrılmış ve CHP Ardahan Milletvekili olarak TBMM 'ne girmiştir. Öztürk Yılmaz AB'nin kalkınma ve entegrasyonu konusunda (VUB-Brüksel) master yapmıştır.

Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, Evli ve üç çocuk babasıdır. Çok iyi İngilizce ve Rusça bilmektedir.