Son dakika: Öztürk Yılmaz Ankara'daki ofisinde bıçaklandı! Sağlık durumu nasıl? Saldırının detayları belli oldu

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'daki Atatürk Bulvarı'nda bulunan ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı. Partililer saldırgana müdahale ederken Yılmaz, hastaneye kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Yenilik Partisi'nden yapılan açıklamada, "13'üncü Cumhurbaşkanlığı adayı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı" denildi.
Fotoğrafta: Saldırıya uğrayan Öztürk Yılmaz'a sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale
SAĞLIK DURUMU NASIL?
Gelişmeleri aktaran A Haber Muhabiri Murat Sekban, "Yılmaz, çalışmalarına genel merkezde devam ediyordu. Sekreterinin yanında bir kişi vardı. O kişi Öztürk Yılmaz'ın yanına girdi, bir süre içeride kaldıktan sonra bağırışlar üzerine sekreter odaya girdi. Yılmaz, yerde bıçaklanmış şekilde bulundu. Saldırgan olay yerinden kaçtı. Sağ kalçasından aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Şimdilik sağlık durumunun iyi olduğunu biliyoruz." dedi.
ÖZTÜRK YILMAZ KİMDİR?
Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz 1970 tarihinde Ardahan'da dünyaya gelmiştir. Babasının adı Şerafettin, annesinin adı ise Hanımana'dır. Öztürk Yılmaz, Ardahan Lisesi ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra 1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığında sırasıyla Balkanlar, AGİT, Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkasya ( Daire Başkanı) Daireleri ile Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığında (Daire Başkanı) olarak görevler yapmıştır.
Öztürk Yılmaz Yurtdışında ise, Bişkek Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde müsteşar olarak çalışmıştır. 2013 yılında Musul Başkonsolosu, 2015 yılında Tacikistan Büyükelçisi olarak görev yapmıştır. Öztürk Yılmaz Büyükelçi olarak görevinden ayrılmış ve CHP Ardahan Milletvekili olarak TBMM 'ne girmiştir. Öztürk Yılmaz AB'nin kalkınma ve entegrasyonu konusunda (VUB-Brüksel) master yapmıştır.
Ardahan Bağımsız Milletvekili Öztürk Yılmaz, Evli ve üç çocuk babasıdır. Çok iyi İngilizce ve Rusça bilmektedir.