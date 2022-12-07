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    • Güncel
    • 07.12.2022 21:50
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    • 07.12.2022 21:54
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    TBMM'de çirkin provokasyon! HDP Diyarbakır vekili Remziye Tosun bebek katili Öcalan için özgürlük isteyip tülbendini fırlattı

    HDP Diyarbakır vekili Remziye Tosun, TBMM'de süren bütçe görüşmeleri sırasında skandal bir provokasyona imza attı.Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarına karşı çıkarak, 'savaş politikası' diyen Tosun, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi ve protesto için tülbedini fırtlattı.HDP'li vekillerin söz konusu provokasyonlarına, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri tarafından tepki gösterildi.

    HDPKK’nın vitrin mankeni!

    HDP Diyarbakır vekili Remziye Tosun, TBMM'de süren bütçe görüşmeleri sırasında söz alarak kürsüye geldi.



    Burada Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarına karşı çıkarak, 'savaş politikası' diyen Tosun, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi ve protesto için tülbendini kürsüden fırlattı.



    HDP'li İmam Taşçıer de geride kalan gün kürsüden Kürtçe konuşmuş ve mikrofonu kapatılmıştı. HDP'li vekillerin söz konusu provokasyonlarına, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri tarafından tepki gösterildi.



        Tosun skandal açıklamalarında şunları söyledi:
        "Geldiğimiz aşamada her baskı yöntemi uygulandı, devam ediyor. Çözümsüzlükte ısrar eden yöntemler direnişle karşılandı.Ülkenin birçok yerinde barış ve adalet nöbetleri devam ediyor. Şimdi barışa, hiç olmadığımız kadar ihtiyacımız var. Çatışmalardan en çok yara alan kadınlardır. Geleneklerimizde beyaz tülbendini yere atan kadınların bugün bu gücünü kullanması gerekiyor. Çatışmaların son bulması için, tecrit sisteminin kaldırılması için, bu coğrafyaya onurlu barış gelmesi için, tülbendimi savaş kararlarının verildiği buraya atıyorum. Operasyonlar durdurulsun, İmralı tecridi kaldırılsın, onurlu barışın yolu açılsın"

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        DÜN DE 'KÜRTÇE' PROVOKASYONUNA GİRİŞİLMİŞTİ
        HDP'li İmam Taşçıer de geride kalan gün kürsüden Kürtçe konuşmuş ve mikrofonu kapatılmıştı. Meclis Başkanvekili CHP'li Haydar Akan'ın uyarılarına rağmen konuşmasını Kürtçe sürdüren Taşçıer'in mikrofonu kapatılınca; hem Taşçıer hem de HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş 'mikrofon kapatmaya' tepki gösterdi.



        Akan tepkilerin ardından ''Herkesin bir ana dili var. Kürsüde ana dilimle konuştuğumda kimse beni anlayamaz. Hepimizin anlayabilmesi lazım. İki cümle söyleyebilir ama konuşmanın tümü yapamaz. Böyle bir dünya yok. Yok efendim. Kesmem için resmi dilde konuşursa memnun olurum'' açıklamasında bulundu.
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            Haberler Güncel TBMM'de çirkin provokasyon! HDP Diyarbakır vekili Remziye Tosun bebek katili Öcalan için özgürlük isteyip tülbendini fırlattı
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