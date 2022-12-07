TBMM'de çirkin provokasyon! HDP Diyarbakır vekili Remziye Tosun bebek katili Öcalan için özgürlük isteyip tülbendini fırlattı





Tosun skandal açıklamalarında şunları söyledi:

"Geldiğimiz aşamada her baskı yöntemi uygulandı, devam ediyor. Çözümsüzlükte ısrar eden yöntemler direnişle karşılandı.Ülkenin birçok yerinde barış ve adalet nöbetleri devam ediyor. Şimdi barışa, hiç olmadığımız kadar ihtiyacımız var. Çatışmalardan en çok yara alan kadınlardır. Geleneklerimizde beyaz tülbendini yere atan kadınların bugün bu gücünü kullanması gerekiyor. Çatışmaların son bulması için, tecrit sisteminin kaldırılması için, bu coğrafyaya onurlu barış gelmesi için, tülbendimi savaş kararlarının verildiği buraya atıyorum. Operasyonlar durdurulsun, İmralı tecridi kaldırılsın, onurlu barışın yolu açılsın"