Milli teknolojiler teröristlerin belini kırdı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) terörle mücadelede geliştirdiği yeni doktrinle alandaki dengeleri kökten değiştirdi.
KUVVET ÇARPANI AVANTAJI
Tehdidi yerinde etkisiz hale getirme stratejisi çerçevesinde, TSK envanterine giren yeni silah sistemleri, teknolojik ve akıllı mühimmatlarla operasyon alanında "kuvvet çarpanı" avantajı elde etti.
TSK kışın -39 derecede ve 8.5 metre karda, yazın 44 dereceyi bulan sıcakta, her türlü iklim şartında teknolojik gücünü ve yerli savunma sanayii birikimini kullanarak sonuç aldı.
Operasyon kabiliyetinde İHA/SİHA'ya dayalı harekât planlaması, yerli akıllı mühimmat kapasitesi ve elektronik harp imkânları sahada büyük üstünlük kazandırdı. Pençe serisi operasyonlarda kullanılan yenilikçi sistemler terör örgütünde çöküşü hızlandırdı.