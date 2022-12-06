Milli teknolojiler teröristlerin belini kırdı

2015'ten bu yana ordunun envanterinde yer alan Bayraktar Taktik İHA'lar istihbarat, keşif ve gözetleme noktasında Türk askerinin en yakın destekçisi oldu. Teknik istihbarat ile alan ve adam istihbaratının da katkısıyla işaretlenen hedefler kara ateş destek vasıtalarıyla vuruldu.

ANKA VE AKINCI GÖZ DOLDURDU

TUSAŞ'ın geliştirdiği 24-32 saat havada kalabilen operatif İHA ANKA, havada kalma süresiyle TSK'nın caydırıcılığını artırıyor.5 bin 500 kilogramdan fazla azami kalkış ağırlığı sahip olan ve hava-hava muharebesi yapabildiği için, Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) olarak da adlandırılan AKINCI ise özellikle Pençe Kilit Operasyonu'ndaki performansıyla göz doldurdu.