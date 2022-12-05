İŞTE 7 SAYFALIK O TUTANAK
AK Partili Numan Kurtulmuş'un konuşması sırasında CHP'lilerin laf atması sonucu yaşanan diyalog ve TBMM'de tutulan tutanak şöyle;
Konu : CHP Mv. Atilla SERTEL Genel Kurul Konuşması …
NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) – Nuri Killigil'i, Vecihi
Hürkuş'u, Nuri Demirağ'ı hepimiz biliyoruz. Rahmetli
Özdemir Bayraktar çok yakın dostumuz, ağabeyimizdi.
ATİLA SERTEL (İzmir) – Kanun nerede kanun?
TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Makam tatlı makam! Para
tatlı para!
NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) – Özdemir Bayraktar,
BAYKAR'ın başlangıçta bürokratik oligarşinin hangi
engelleriyle karşılaştığını çok açık bir şekilde anlatıyordu.
TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Oligarşinin Allah'ı var şu
anda(!)
NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) – Değerli arkadaşlar,
zihniyeti değiştiremezseniz bunları yapamazsınız.
VELİ AĞBABA (Malatya) – Reza Zarrab'ı ne yaptın?
NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) – Sizin için söylemiyorum,
geçmiş için söylüyorum, sizin için söylemiyorum.
VELİ AĞBABA (Malatya) – Reza Zarrab'ı ne yaptın Reza
Zarrab'ı(!) Reza Zarrab'a plaket verdin ya onu ne yaptın
onu?.
NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) – Şimdi, sadece…
VELİ AĞBABA (Malatya) – Reza Zarrab'a plaket veren siz
değil misiniz? Bir namussuza, bir dolandırıcıya plaket veren
sen değil misin?
NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) – …Nuri Demirağ'ın başına
ne geldiğini müsaade ederseniz iki cümleyle anlatayım.
(CHP sıralarından "Zarrab'a plaket!" şeklinde slogan
atmalar)
NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) – Nuri Demirağ 1940'lı
yıllarda Türkiye'nin uçağını yapmış olan kahraman bir
sanayici ve çok iyi bir vatanseverdi.
VELİ AĞBABA (Malatya) – Zarrab'a plaket verdin mi
vermedin mi?
TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Zafer Havalimanı'na
verdiğiniz para zehir zıkkım olsun alana! Zehir zıkkım olsun!
NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) – Maalesef, daha iki sene
evvel Nuri Demirağ'ın yaptığı uçaklardan biri İngiltere'de
emekliye ayrıldı ve üstünde "Nuri Demirağ Fabrikasında
1940'lı yıllarda Türkiye'de üretilmiştir." diye bir tabelası
vardı. Değerli arkadaşlar, Nuri Demirağ'ın fabrikası birkaç ay
içerisinde kapatıldı.
TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Zafer Havalimanı'na
verdiğiniz para zehir zıkkım olsun! Bırak Nuri Demirağ'ı, ne
alakanız var? Sizin yaptığınız yatırım orada, görün!
NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) - Yeşilköy Havalimanı'nın
mülkü Demirağ ailesinin malıydı ama gariban Nuri Demirağ
o kadar zenginliğe rağmen hayatının sonunda
farkruzaruretle öldü.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Tabii, tabii, siz de öylesiniz!
TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Nuri Demirağ'dan size ne!
NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) - Bu memlekette vesayet
odakları sadece şurayı bombalayan FETÖ'nün eli kanlı
katilleri değildir, bu memleketteki vesayet odakları
ekonomide, siyasette, ticarette, ülkenin kanını emen bir
avuç azınlıktır, ona karşı mücadele ettiğimiz için bunlar
yapılabilmiştir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
VELİ AĞBABA (Malatya) – Senin ortakların, senin ortakların!
TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Sahip çıksana Zafer
Havalimanı'na haydi! Sahip çık!
VELİ AĞBABA (Malatya) – FETÖ senin ortağın. Bomba
atanları general yapan sensin! Bomba atanları general
yapan sensin! Devleti FETÖ'ye teslim eden sensin!
NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) - Bir tanesini daha
söyleyeyim: Bu Gazi Meclisin bahçesinde 1961'de…
Biliyorsunuz, 1961'de Devrim arabaları yapıldı, üretildi ve
tam görücüye çıktığı bir zaman vesayet odaklarının ajanları
şeytanın aklına gelmeyecek provokasyonlarla o Devrim
arabalarının yapılmasını engellediler.
ATİLA SERTEL (İzmir)- Atatürkçü subayları Ergenekoncu…
VELİ AĞBABA ( Malatya) – Senin ortakların bombaladı!
ATİLA SERTEL (İzmir) – Siz durdurdunuz, siz! Siz atadınız
onları! Siz getirdiniz onları!
VELİ AĞBABA (Malatya) – Ortağı sensin, ortağı! FETÖ'nün
ortağı sensin!
NUMAN KURTULMUŞ (İzmir) - Dün Devrim arabalarının
yapılmasını engelleyen odaklar ile bugünün Türkiye'nin
ileriye gitmesini istemeyen vesayet odaklarının temsilcileri
arasında zerre miskal bir fark yoktur, zerre miskal bir fark
yoktur. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)
VELİ AĞBABA (Malatya) – Peki, devleti FETÖ'ye teslim eden
kim? Meclisi bombalayan albayları general yapan kim?
Sensin!