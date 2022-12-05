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    • 06.12.2022 01:51
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    • 06.12.2022 02:08
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    Gazi Meclis'i kirleten ahlaksız provokasyon! 'Kınama' cezası alan CHP'li Atila Sertel'in AK Partililere ettiği galiz küfür tutanakta

    TBMM Genel Kurulu’nda AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşma yaptığı esnada, CHP çirkin bir provokasyona soyundu. CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Gazi Meclis'i kirleten bir üslupla AK Parti Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç'a küfür etti. Meclis İçtüzük gereği; 'kınama' cezası alan Sertel'in "Doğruyu söylemeyen o. çocuğu…" şeklinde ettiği galiz küfür tutanakla kayıtlara geçti. AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu da olay sırasında "Küfrediyor; temiz dil kullanması lazım" diyerek tepki gösterdi.

    takvim.com.tr
    CHP’nin ettiği rezil küfür tutanaklarda

    Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda gerçekleştirilen 2023 bütçe görüşmeleri sırasında kirli provokasyona soyundu.

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş konuşma yaptığı esnada AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci ile CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel arasında tartışma çıktı.

    Diğer milletvekilleri tartışmayı ayırmak üzere iki milletvekilinin yanına gitti.

    Bu sırada AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ile CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu arasında da tartışma çıktı. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle tartışma büyümeden yatıştırıldı.



    'KINAMA' CEZASI
    TBMM Genel Kurulu'nda, bütçe görüşmeleri sırasında; CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'e, AK Parti Samsun Milletvekili Çağatay Kılıç'a küfür ettiği gerekçesiyle, Meclis İçtüzük gereği; 'kınama' cezası verildi.

    Kınama cezası alan Sertel'in ettiği galiz küfür ise Meclis tutanaklarına geçti.




    CHP'Lİ SERTEL'DEN GALİZ KÜFÜR: "DOĞRUYU SÖYLEMEYEN..."
    Buna göre CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Gazi Meclis'i kirleten provokasyonunda "Doğruyu söylemeyen o. çocuğu…" şeklinde galiz, ahlaka aykırı bir ifade kullandı.

    Bu olay sonrası AK Parti ve CHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar, ayağa kalkmalar yaşandı.



        "KÜFREDİYOR, HERKESİN TEMİZ DİL KULLANMASI LAZIM"
        AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Atila Sertel'in küfrettiğini belirterek "Küfrediyor, küfrediyor; temiz dil kullanması lazım, temiz dil kullanması lazım. Herkesin temiz dil kullanması lazım" ifadelerini kullandı.

        Bunun üzerine oturuma ara verildi.




        İŞTE 7 SAYFALIK O TUTANAK
        AK Partili Numan Kurtulmuş'un konuşması sırasında CHP'lilerin laf atması sonucu yaşanan diyalog ve TBMM'de tutulan tutanak şöyle;

        Konu : CHP Mv. Atilla SERTEL Genel Kurul Konuşması …

        NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) – Nuri Killigil'i, Vecihi
        Hürkuş'u, Nuri Demirağ'ı hepimiz biliyoruz. Rahmetli
        Özdemir Bayraktar çok yakın dostumuz, ağabeyimizdi.

        ATİLA SERTEL (İzmir) – Kanun nerede kanun?

        TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Makam tatlı makam! Para
        tatlı para!

        NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) – Özdemir Bayraktar,
        BAYKAR'ın başlangıçta bürokratik oligarşinin hangi
        engelleriyle karşılaştığını çok açık bir şekilde anlatıyordu.

        TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Oligarşinin Allah'ı var şu
        anda(!)

        NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) – Değerli arkadaşlar,
        zihniyeti değiştiremezseniz bunları yapamazsınız.

        VELİ AĞBABA (Malatya) – Reza Zarrab'ı ne yaptın?

        NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) – Sizin için söylemiyorum,
        geçmiş için söylüyorum, sizin için söylemiyorum.

        VELİ AĞBABA (Malatya) – Reza Zarrab'ı ne yaptın Reza
        Zarrab'ı(!) Reza Zarrab'a plaket verdin ya onu ne yaptın
        onu?.

        NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) – Şimdi, sadece…

        VELİ AĞBABA (Malatya) – Reza Zarrab'a plaket veren siz
        değil misiniz? Bir namussuza, bir dolandırıcıya plaket veren
        sen değil misin?

        NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) – …Nuri Demirağ'ın başına
        ne geldiğini müsaade ederseniz iki cümleyle anlatayım.


        (CHP sıralarından "Zarrab'a plaket!" şeklinde slogan
        atmalar)

        NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) – Nuri Demirağ 1940'lı
        yıllarda Türkiye'nin uçağını yapmış olan kahraman bir
        sanayici ve çok iyi bir vatanseverdi.

        VELİ AĞBABA (Malatya) – Zarrab'a plaket verdin mi
        vermedin mi?

        TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Zafer Havalimanı'na
        verdiğiniz para zehir zıkkım olsun alana! Zehir zıkkım olsun!


        NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) – Maalesef, daha iki sene
        evvel Nuri Demirağ'ın yaptığı uçaklardan biri İngiltere'de
        emekliye ayrıldı ve üstünde "Nuri Demirağ Fabrikasında
        1940'lı yıllarda Türkiye'de üretilmiştir." diye bir tabelası
        vardı. Değerli arkadaşlar, Nuri Demirağ'ın fabrikası birkaç ay
        içerisinde kapatıldı.

        TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Zafer Havalimanı'na
        verdiğiniz para zehir zıkkım olsun! Bırak Nuri Demirağ'ı, ne
        alakanız var? Sizin yaptığınız yatırım orada, görün!


        NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) - Yeşilköy Havalimanı'nın
        mülkü Demirağ ailesinin malıydı ama gariban Nuri Demirağ
        o kadar zenginliğe rağmen hayatının sonunda
        farkruzaruretle öldü.

        ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Tabii, tabii, siz de öylesiniz!

        TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Nuri Demirağ'dan size ne!

        NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) - Bu memlekette vesayet
        odakları sadece şurayı bombalayan FETÖ'nün eli kanlı
        katilleri değildir, bu memleketteki vesayet odakları
        ekonomide, siyasette, ticarette, ülkenin kanını emen bir
        avuç azınlıktır, ona karşı mücadele ettiğimiz için bunlar
        yapılabilmiştir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

        VELİ AĞBABA (Malatya) – Senin ortakların, senin ortakların!

        TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Sahip çıksana Zafer
        Havalimanı'na haydi! Sahip çık!

        VELİ AĞBABA (Malatya) – FETÖ senin ortağın. Bomba
        atanları general yapan sensin! Bomba atanları general
        yapan sensin! Devleti FETÖ'ye teslim eden sensin!

        NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) - Bir tanesini daha
        söyleyeyim: Bu Gazi Meclisin bahçesinde 1961'de…
        Biliyorsunuz, 1961'de Devrim arabaları yapıldı, üretildi ve
        tam görücüye çıktığı bir zaman vesayet odaklarının ajanları
        şeytanın aklına gelmeyecek provokasyonlarla o Devrim
        arabalarının yapılmasını engellediler.

        ATİLA SERTEL (İzmir)- Atatürkçü subayları Ergenekoncu…

        VELİ AĞBABA ( Malatya) – Senin ortakların bombaladı!

        ATİLA SERTEL (İzmir) – Siz durdurdunuz, siz! Siz atadınız
        onları! Siz getirdiniz onları!

        VELİ AĞBABA (Malatya) – Ortağı sensin, ortağı! FETÖ'nün
        ortağı sensin!

        NUMAN KURTULMUŞ (İzmir) - Dün Devrim arabalarının
        yapılmasını engelleyen odaklar ile bugünün Türkiye'nin
        ileriye gitmesini istemeyen vesayet odaklarının temsilcileri
        arasında zerre miskal bir fark yoktur, zerre miskal bir fark
        yoktur. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

        VELİ AĞBABA (Malatya) – Peki, devleti FETÖ'ye teslim eden
        kim? Meclisi bombalayan albayları general yapan kim?
        Sensin!

        (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler)


        ATİLA SERTEL (İzmir) – Doğruyu söylemeyen... (KÜFÜR KISMI)

        (AK PARTİ ve CHP sıraları arasında karşılıklı laf atmalar,
        ayağa kalkmalar)

        BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen yerinize…

        İdare Amirleri… (AK PARTİ ve CHP sıralarından gürültüler,
        ayağa kalkmalar)

        MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU (Çankırı) – Küfrediyor,
        küfrediyor; temiz dil kullanması lazım, temiz dil kullanması
        lazım. Herkesin temiz dil kullanması lazım.

        BAŞKAN – Arkadaşlar… (AK PARTİ ve CHP sıralarından
        gürültüler, ayağa kalkmalar)
        Birleşime beş dakika ara veriyorum.…

        Makama arz.
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        Haberler Güncel Gazi Meclis'i kirleten ahlaksız provokasyon! 'Kınama' cezası alan CHP'li Atila Sertel'in AK Partililere ettiği galiz küfür tutanakta
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