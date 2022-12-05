





İŞTE 7 SAYFALIK O TUTANAK

AK Partili Numan Kurtulmuş'un konuşması sırasında CHP'lilerin laf atması sonucu yaşanan diyalog ve TBMM'de tutulan tutanak şöyle;

Konu : CHP Mv. Atilla SERTEL Genel Kurul Konuşması …



NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) – Nuri Killigil'i, Vecihi

Hürkuş'u, Nuri Demirağ'ı hepimiz biliyoruz. Rahmetli

Özdemir Bayraktar çok yakın dostumuz, ağabeyimizdi.



ATİLA SERTEL (İzmir) – Kanun nerede kanun?



TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Makam tatlı makam! Para

tatlı para!



NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) – Özdemir Bayraktar,

BAYKAR'ın başlangıçta bürokratik oligarşinin hangi

engelleriyle karşılaştığını çok açık bir şekilde anlatıyordu.



TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Oligarşinin Allah'ı var şu

anda(!)



NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) – Değerli arkadaşlar,

zihniyeti değiştiremezseniz bunları yapamazsınız.



VELİ AĞBABA (Malatya) – Reza Zarrab'ı ne yaptın?



NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) – Sizin için söylemiyorum,

geçmiş için söylüyorum, sizin için söylemiyorum.



VELİ AĞBABA (Malatya) – Reza Zarrab'ı ne yaptın Reza

Zarrab'ı(!) Reza Zarrab'a plaket verdin ya onu ne yaptın

onu?.



NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) – Şimdi, sadece…



VELİ AĞBABA (Malatya) – Reza Zarrab'a plaket veren siz

değil misiniz? Bir namussuza, bir dolandırıcıya plaket veren

sen değil misin?



NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) – …Nuri Demirağ'ın başına

ne geldiğini müsaade ederseniz iki cümleyle anlatayım.



(CHP sıralarından "Zarrab'a plaket!" şeklinde slogan

atmalar)



NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) – Nuri Demirağ 1940'lı

yıllarda Türkiye'nin uçağını yapmış olan kahraman bir

sanayici ve çok iyi bir vatanseverdi.



VELİ AĞBABA (Malatya) – Zarrab'a plaket verdin mi

vermedin mi?



TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Zafer Havalimanı'na

verdiğiniz para zehir zıkkım olsun alana! Zehir zıkkım olsun!





NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) – Maalesef, daha iki sene

evvel Nuri Demirağ'ın yaptığı uçaklardan biri İngiltere'de

emekliye ayrıldı ve üstünde "Nuri Demirağ Fabrikasında

1940'lı yıllarda Türkiye'de üretilmiştir." diye bir tabelası

vardı. Değerli arkadaşlar, Nuri Demirağ'ın fabrikası birkaç ay

içerisinde kapatıldı.

TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Zafer Havalimanı'na

verdiğiniz para zehir zıkkım olsun! Bırak Nuri Demirağ'ı, ne

alakanız var? Sizin yaptığınız yatırım orada, görün!



NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) - Yeşilköy Havalimanı'nın

mülkü Demirağ ailesinin malıydı ama gariban Nuri Demirağ

o kadar zenginliğe rağmen hayatının sonunda

farkruzaruretle öldü.



ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Tabii, tabii, siz de öylesiniz!



TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Nuri Demirağ'dan size ne!



NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) - Bu memlekette vesayet

odakları sadece şurayı bombalayan FETÖ'nün eli kanlı

katilleri değildir, bu memleketteki vesayet odakları

ekonomide, siyasette, ticarette, ülkenin kanını emen bir

avuç azınlıktır, ona karşı mücadele ettiğimiz için bunlar

yapılabilmiştir. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

VELİ AĞBABA (Malatya) – Senin ortakların, senin ortakların!



TURAN AYDOĞAN (İstanbul) – Sahip çıksana Zafer

Havalimanı'na haydi! Sahip çık!



VELİ AĞBABA (Malatya) – FETÖ senin ortağın. Bomba

atanları general yapan sensin! Bomba atanları general

yapan sensin! Devleti FETÖ'ye teslim eden sensin!



NUMAN KURTULMUŞ (Devamla) - Bir tanesini daha

söyleyeyim: Bu Gazi Meclisin bahçesinde 1961'de…

Biliyorsunuz, 1961'de Devrim arabaları yapıldı, üretildi ve

tam görücüye çıktığı bir zaman vesayet odaklarının ajanları

şeytanın aklına gelmeyecek provokasyonlarla o Devrim

arabalarının yapılmasını engellediler.



ATİLA SERTEL (İzmir)- Atatürkçü subayları Ergenekoncu…



VELİ AĞBABA ( Malatya) – Senin ortakların bombaladı!



ATİLA SERTEL (İzmir) – Siz durdurdunuz, siz! Siz atadınız

onları! Siz getirdiniz onları!



VELİ AĞBABA (Malatya) – Ortağı sensin, ortağı! FETÖ'nün

ortağı sensin!



NUMAN KURTULMUŞ (İzmir) - Dün Devrim arabalarının

yapılmasını engelleyen odaklar ile bugünün Türkiye'nin

ileriye gitmesini istemeyen vesayet odaklarının temsilcileri

arasında zerre miskal bir fark yoktur, zerre miskal bir fark

yoktur. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)



VELİ AĞBABA (Malatya) – Peki, devleti FETÖ'ye teslim eden

kim? Meclisi bombalayan albayları general yapan kim?

Sensin!