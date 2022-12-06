Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e işaret fişeği! Adaylık için açık kapı bıraktı: İmamoğlu ile 'belediyecilik' maskeli sır görüşme



BABACAN'DAN 'BEYAZ DUMAN'LI ADAY BELİRLEME FORMÜLÜ

Tüm bu tartışmalarla eş güdümlü olarak masanın küçük ortağı Ali Babacan, aday belirleme sürecinin 'beyaz duman' ile sonuçlanacağını söyledi.

Babacan, "En sonunda o 6'lı masada bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun" dedi.DEVA Partisi Genel Başkanı'nın yaptığı 'beyaz duman' tanımı tüm dikkatleri üzerine topladı. Bilindiği üzere Beyaz Duman, Vatikan'daki Papa seçimlerinde belirleyici bir unsur.