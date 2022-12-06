Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e işaret fişeği! Adaylık için açık kapı bıraktı: İmamoğlu ile 'belediyecilik' maskeli sır görüşme

Seçimlere sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın adayı hala belli olmuş değil.
Yazı fontu belirlemekten öteye gidemeyen, 9 kez bir araya gelmesine rağmen hala herhangi bir isim açıklamayan CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği yuvarlak masada sular durulmuyor.
KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI İLAN ETTİ
ABD ve Londra'da icazet yoklayan ve 3 Aralık'ta aleni bir şekilde adaylığına ilan eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya" ifadelerini kullanmıştı.
Bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik attığı adımlardan rahatsız olan bir İYİ Parti var...
AKŞENER, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I İŞARET EDİYOR: "KAZANACAK BİR ADAY OLMALI"
Meral Akşener her seferinde 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ediyor. Akşener, geride bıraktığımız günlerde katıldığı TV programında iki belediye başkanının ismi masaya gelirse onaylayacaklarını söyledi.
Tüm bu gelişmeler ışığında CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan çok çarpıcı bir adım geldi.