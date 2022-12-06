Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.12.2022 19:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.12.2022 19:40
    ABONE OL

    Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e işaret fişeği! Adaylık için açık kapı bıraktı: İmamoğlu ile 'belediyecilik' maskeli sır görüşme

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği, HDP ve FETÖ'nün de gölge ortak olarak iştirak ettiği masadaki adaylık kaosu sürüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya" ifadelerini kullanarak ilan ettiği adaylığının etkileri sürerken Mansur Yavaş'tan çarpıcı bir çıkış geldi. Adaylığa açık kapı bırakan Yavaş, 6'lı masa ne derse ona uyacağız" ifadelerini kullandı. Bu sözler "Mansur Yavaş, Meral Akşener'e işaret fişeğini gönderdi" yorumlarını da beraberinde getirdi. Öte yandan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, Ankara'da belediyecilik maskeli sır bir görüşme gerçekleştirdi. İşte takvim.com.tr farkıyla tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Yavaş’tan Akşener’e işaret fişeği! Adaylığa açık kapı

    Seçimlere sayılı bir zaman kala Millet İttifakı'nın adayı hala belli olmuş değil.

    Yazı fontu belirlemekten öteye gidemeyen, 9 kez bir araya gelmesine rağmen hala herhangi bir isim açıklamayan CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği yuvarlak masada sular durulmuyor.



    KILIÇDAROĞLU ADAYLIĞINI İLAN ETTİ
    ABD ve Londra'da icazet yoklayan ve 3 Aralık'ta aleni bir şekilde adaylığına ilan eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sana rakip olmaya geliyorum ey dünya" ifadelerini kullanmıştı.

    Bir yandan da Kılıçdaroğlu'nun adaylığına yönelik attığı adımlardan rahatsız olan bir İYİ Parti var...



    AKŞENER, İMAMOĞLU VE YAVAŞ'I İŞARET EDİYOR: "KAZANACAK BİR ADAY OLMALI"
    Meral Akşener her seferinde 'kazanacak bir aday olmalı' söylemine sığınarak Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret ediyor. Akşener, geride bıraktığımız günlerde katıldığı TV programında iki belediye başkanının ismi masaya gelirse onaylayacaklarını söyledi.

    Mansur Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı'' için açık kapı



    Tüm bu gelişmeler ışığında CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan çok çarpıcı bir adım geldi.


        Fotoğrafta: Mansur Yavaş'a soruyu soran genç

        YAVAŞ'TAN ADAYLIĞA AÇIK KAPI: "6'LI MASA NE DERSE UYACAĞIZ"
        Yavaş, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Aday olacak mısınız?" sorusuna "Sağ olun, sizlerin teveccühü. Bizden başka bir görev istenirse bu 6'lı masanın görevi. Onlar ne derse ona uyacağız" şeklinde yanıt verdi.



        Mansur Yavaş'ın bu sözleri adaylığa açık kapı bıraktığını gözler önüne sererken "Meral Akşener'e işaret fişeğini gönderdi" yorumlarını da beraberinde getirdi.



        İMAMOĞLU İLE BELEDİYECİLİK MASKELİ SIR GÖRÜŞME
        Öte yandan CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'da sürpriz bir şekilde bir araya geldi.

        Belediyecilik maskesine sığınarak 'ortak çalışma' vurgusu yapan ikilinin yaptığı sır görüşmede nelerin konuşulduğu, hangi pazarlıkların masaya yatırıldığı ise merak konusu.


        BABACAN'DAN 'BEYAZ DUMAN'LI ADAY BELİRLEME FORMÜLÜ
        Tüm bu tartışmalarla eş güdümlü olarak masanın küçük ortağı Ali Babacan, aday belirleme sürecinin 'beyaz duman' ile sonuçlanacağını söyledi.

        Babacan, "En sonunda o 6'lı masada bir beyaz duman tütecek. Beyaz duman tüttüğünde de diyeceğiz ki hayırlı olsun" dedi.

        DEVA Partisi Genel Başkanı'nın yaptığı 'beyaz duman' tanımı tüm dikkatleri üzerine topladı. Bilindiği üzere Beyaz Duman, Vatikan'daki Papa seçimlerinde belirleyici bir unsur.

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        FETÖ’den yargılanan Bay Kemal’in avukatı haddini aştı!
        Haberler Güncel Mansur Yavaş'tan Meral Akşener'e işaret fişeği! Adaylık için açık kapı bıraktı: İmamoğlu ile 'belediyecilik' maskeli sır görüşme
            SON DAKİKA