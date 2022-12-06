AK Parti'den CHP'li Yavaş'ın Ankara'da beceriksizliğine sert tepki: "Ankara'da 60 milyarlık bütçe nasıl esere dönüştürülemedi?"







HAYVANLAR İÇİN REHABİLİTASYON MERKEZİ YAPMADI

İnsanların sokakta köpek korkusu olmadan gezebilmeleri aksiyonu olmadığı gibi Allah'ın sessiz kulları sokak hayvanlarının ihtiyacı olan rehabilitasyon merkezlerinden bir tane dahi yapmadı. Oy versin vermesin Ankaralıların hizmet beklentisini boşa çıkardı. Sayın Mansur Yavaş ABB Başkanı olarak bu işi yapamadı, bu işin altında kalkamadı, bu işi beceremedi.

ABB60 MİLYARDAN FAZLA BİR BÜTÇE NASIL ESERE VE HİZMETE DÖNÜŞTÜREMEZ

Bir yıllık bütçesi 7 bakanlık bütçesinden dahi büyük olan ABB 4 yılda kullandığı toplam "60 milyardan fazla bir bütçeyi nasıl esere ve hizmete dönüştüremez?" sorusu herkesin merak ettiği ve cevabını aradığı bir soru oldu. 2019-2020 yıllarında bu sorular belediye meclis toplantılarında kendisine soruldu ama maalesef bilanço tablolarından başka bir cevap vermedi Sayın Yavaş. Bununla birlikte belediye meclis toplantılarını takip edenler 2 tane Mansur Yavaş gördüler. Biri sosyal medyada kibar herkese saygılı ve demokrat bir kişiliği olan diğeri kameraların olmadığı ortamlarda kendi haricinde kimsenin konuşmasına imkan sağlamayan kaba, nobran ve antidemokratik uygulamaları olan bir başkan, hatta meclis üyeleri zabıtalarla dışarıya atmakla tehdit eden, bunun için zabıtaları toplantı salonuna alan, argo ifadelerle meclis üyelerine seslenen bu Mansur Yavaş, sosyal medyadaki diğer Mansur Yavaş'a hiç benzemiyordu.