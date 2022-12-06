AK Parti'den CHP'li Yavaş'ın Ankara'da beceriksizliğine sert tepki: "Ankara'da 60 milyarlık bütçe nasıl esere dönüştürülemedi?"

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse CHP'li ABB Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın gerçekleştiremediği icraatlerle ilgili Ankara'da açıklamalarda bulundu. Köse, "Ankara'da 60 milyarlık bütçe nasıl esere dönüştürülemedi?" dedi.
Köse'nin açıklamalarından satır başları;
Seçimde söz verdiği hizmet ve eserleri yapacak diye bekledi Ankaralılar. Ankara'nın köylüleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın seçimde verdiği sözü tutacağını evlerine ücretsiz güneş enerjisi panelleri takacağını ve su ücretlerini indireceğini bekledi, durdu. Aradan geçen yıllara rağmen sabırla bekledi tüm Ankaralılar ama olmadı.
58 KM SÖZ VERDİ 1 METRE BİLE YAPAMADI
ABB dokuz ayda projesini 4 yılda da inşaatını yapıp hizmete açmayı vaad ettiği 58 km metrodan 1 metre bile metro yapamadı, yapmadı. Her mahalleye yapacağına söz verdiği kütüphane ve kıreşleri de yapmadı. Sadece kendisine oy verenleri değil herkesi üzdü.
TEK BİR SPOR MERKEZİ TEK BİR HAVUZ YAPMADI
Bırakın 25 ilçeye birer ikişer tane sosyal tesis yapmayı tüm Ankara'da tek bir spor merkezi, tek bir havuz dahi yapmadı. Yeşile dair hemen hemen hiçbir şey yapmadı. Taş peyzajdan başka hiçbir şey yapmadı.
HAYVANLAR İÇİN REHABİLİTASYON MERKEZİ YAPMADI
İnsanların sokakta köpek korkusu olmadan gezebilmeleri aksiyonu olmadığı gibi Allah'ın sessiz kulları sokak hayvanlarının ihtiyacı olan rehabilitasyon merkezlerinden bir tane dahi yapmadı. Oy versin vermesin Ankaralıların hizmet beklentisini boşa çıkardı. Sayın Mansur Yavaş ABB Başkanı olarak bu işi yapamadı, bu işin altında kalkamadı, bu işi beceremedi.
ABB60 MİLYARDAN FAZLA BİR BÜTÇE NASIL ESERE VE HİZMETE DÖNÜŞTÜREMEZ
Bir yıllık bütçesi 7 bakanlık bütçesinden dahi büyük olan ABB 4 yılda kullandığı toplam "60 milyardan fazla bir bütçeyi nasıl esere ve hizmete dönüştüremez?" sorusu herkesin merak ettiği ve cevabını aradığı bir soru oldu. 2019-2020 yıllarında bu sorular belediye meclis toplantılarında kendisine soruldu ama maalesef bilanço tablolarından başka bir cevap vermedi Sayın Yavaş. Bununla birlikte belediye meclis toplantılarını takip edenler 2 tane Mansur Yavaş gördüler. Biri sosyal medyada kibar herkese saygılı ve demokrat bir kişiliği olan diğeri kameraların olmadığı ortamlarda kendi haricinde kimsenin konuşmasına imkan sağlamayan kaba, nobran ve antidemokratik uygulamaları olan bir başkan, hatta meclis üyeleri zabıtalarla dışarıya atmakla tehdit eden, bunun için zabıtaları toplantı salonuna alan, argo ifadelerle meclis üyelerine seslenen bu Mansur Yavaş, sosyal medyadaki diğer Mansur Yavaş'a hiç benzemiyordu.