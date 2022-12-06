Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası Narkotik'ten 'Bataklık Soruşturması' açıklaması: İtibar suikastı kabul edilemez... İşte gerçekler

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye iftira atak cari açığın 'uyuşturucu parasıyla' kapatıldığı iddiasını bir kez daha gündeme getirdi.
MECLİS'TE 'UYUŞTURUCU' PROVOKASYONU
Dün Meclis kürsüsünden söz konusu provokasyonunu tekrar eden CHP lideri Bataklık Soruştumasına ilişkin de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak, "Süleyman Soylu'nun 'Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu' dediği operasyonda nasıl oldu da herkes serbest kaldı? Ne oldu? İddianamede çıkarılan sanıklarla Soylu'nun oğlunun ne ilişkisi var?" dedi.
"İFTİRASINI İSPAT ETMEZSE KILIÇDAROĞLU ŞEREFSİZDİR"
Bakan Soylu, yaşananların ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu; Polise, Jandarmaya, Mehmetçiğe, devlete "Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor" iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca, Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında. İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir" diyerek tepki göstermişti.
NARKOTİK'TEN AÇIKLAMA
Kılıçdaroğlu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert bir yanıt verirken Emniyetten de bir açıklama geldi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bataklık soruşturması Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucuya bağlı suç gelirleri soruşturmasıdır. " ifadelerine yer verildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, "Daha önce sayfalarımızdan açıklama yapılmasına rağmen, son dönemde yaşanan tartışmalar nedeniyle Bataklık Soruşturması hakkında bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur." ifadeleriyle Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunlar denildi;