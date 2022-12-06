Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası Narkotik'ten 'Bataklık Soruşturması' açıklaması: İtibar suikastı kabul edilemez... İşte gerçekler

6 ay boyunca yürütülen soruşturma 30 Haziran 2020 tarihinde operasyona çevrilmiştir. Operasyon kapsamında kamuoyunda baron olarak bilinen Nejat D., Çetin G. ve Halil A. isimli 3 suç örgütü liderinin de aralarında bulunduğu 79 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır.

4 Temmuz 2020 tarihinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 34'ü tutuklanmıştır.

Menkul ve gayrimenkul olmak üzere yaklaşık 2 Milyar TL değerinde mal varlığına el konulmuş, döviz, altın, turizm, inşaat gibi alanlarda faaliyet gösteren 17 şirkete kayyum atanmıştır.

24 Haziran 2021 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlenmiş ve düzenlenen iddianame Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 73 sanık hakkında yargılamaya başlanmıştır.

Soruşturma ve kovuşturma kapsamında İngiltere, Fransa, Hollanda, Almanya, Belçika, Brezilya, İspanya, İtalya ve Sırbistan gibi ülkelerle iş birliğine gidilmiş ve 8 ülkeye 13 adli istinabe talebi gerçekleştirilmiştir. Bunlardan sadece 4'üne cevap alınabilmiştir.

Yargılama yurt dışında Türk vatandaşlarının karıştığı narkotik madde ticaretine dayanmaktadır. Dolayısıyla adli yardımlaşma taleplerine verilecek cevaplar önem arz etmektedir. Birçok adli istinabe talebine cevap verilmemesi ve hukuk sistemimizde tutuklulukta geçen en fazla sürenin tamamlanmasından dolayı, tutuklu sanıklar ilgili mahkememiz tarafından 08 Eylül 2022 tarihinde adli kontrol şartıyla ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.

BERAAT ETMEDİLER

Sanıkların tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması beraat ettikleri anlamına gelmemektedir.

Türkiye'nin suç ve suçluya karşı yaptığı operasyonları, özellikle uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan suç gelirleri açısından en büyük operasyonunu, içeriği, kapsamı ve hedefleri bilinmeden kafa karışıklığı oluşturmaya çalışmak, günlük tartışma malzemesi haline getirmek üzüntü vericidir.