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    • 06.12.2022 19:53
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası Narkotik'ten 'Bataklık Soruşturması' açıklaması: İtibar suikastı kabul edilemez... İşte gerçekler

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye iftira atak cari açığın 'uyuşturucu parasıyla' kapatıldığı iddiasını bir kez daha gündeme getirdi ve 'Bataklık' soruşturması üzerinden asılsız iddialarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert bir yanıt verirken Emniyetten de bir açıklama geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bataklık soruşturması Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucuya bağlı suç gelirleri soruşturmasıdır. " denildi. Açıklamada sanıkların beraat etmediklerine dikkat çekilirken, "Türk polis teşkilatı olarak suç ve suçluya karşı milletimizin huzur güveni ülkemizin esenliği için birlikte hareket ettiğimiz kurumların ve devletin aşağılanması ve itibar suikastı yapılması tarafımızca bu mücadeleyi samimiyet sadakat ve bağlılıkla fedai can etme anlayışı ile verenler olarak kabul edilemezdir. " ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    İşte Bataklık soruşturma gerçekleri...

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye iftira atak cari açığın 'uyuşturucu parasıyla' kapatıldığı iddiasını bir kez daha gündeme getirdi.

    MECLİS'TE 'UYUŞTURUCU' PROVOKASYONU
    Dün Meclis kürsüsünden söz konusu provokasyonunu tekrar eden CHP lideri Bataklık Soruştumasına ilişkin de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak, "Süleyman Soylu'nun 'Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu' dediği operasyonda nasıl oldu da herkes serbest kaldı? Ne oldu? İddianamede çıkarılan sanıklarla Soylu'nun oğlunun ne ilişkisi var?" dedi.

    "İFTİRASINI İSPAT ETMEZSE KILIÇDAROĞLU ŞEREFSİZDİR"
    Bakan Soylu, yaşananların ardından Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kılıçdaroğlu; Polise, Jandarmaya, Mehmetçiğe, devlete "Cari açık uyuşturucuyla kapatılıyor" iftirasını ispat edemeyip lafın altında kalınca, Jeremy Rifkin de tutmayınca bayatlamış iftira/dedikodularla gündem değiştirme çabasında. İftirasını ispat etmezse Kılıçdaroğlu şerefsizdir" diyerek tepki göstermişti.

    NARKOTİK'TEN AÇIKLAMA
    Kılıçdaroğlu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sert bir yanıt verirken Emniyetten de bir açıklama geldi.

    Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, "Bataklık soruşturması Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucuya bağlı suç gelirleri soruşturmasıdır. " ifadelerine yer verildi.

    Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, "Daha önce sayfalarımızdan açıklama yapılmasına rağmen, son dönemde yaşanan tartışmalar nedeniyle Bataklık Soruşturması hakkında bilgilendirmeye ihtiyaç duyulmuştur." ifadeleriyle Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şunlar denildi;

        "Bataklık Soruşturmasına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 03 Aralık 2019 tarihinde başlanmıştır. Bataklık Soruşturması uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik bir soruşturmadır. Amacı suç gelirlerine ve suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerinin aklanması suçuna müdahale etmektir.

        Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucuya bağlı suç gelirleri soruşturmasıdır. Örgütlü olarak suç gelirini aklayan kişiler konu edilmiştir.

        Ülkemiz dışında Türk uyruklu kişiler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilen, Hollanda, Peru, Brezilya, Fransa, İtalya, Ekvador ve Belçika'da yakalanan 18 ton civarında kokain, İspanya ve Akdeniz'de yakalanan 30 tonun üzerinde esrar ve 5 tonun üzerinde baz morfin, Hollanda ve İspanya'da yakalanan 180 kilogram civarında eroin yakalanmasına yönelik operasyonlar soruşturmanın dayanağını oluşturmaktadır.

        Bataklık Soruşturması kapsamında MASAK uzmanları ile Gümrük, SGK ve Vergi Denetim Kurulu müfettişlerinin raporları alınarak soruşturma dosyasına eklenmiştir.

        6 ay boyunca yürütülen soruşturma 30 Haziran 2020 tarihinde operasyona çevrilmiştir. Operasyon kapsamında kamuoyunda baron olarak bilinen Nejat D., Çetin G. ve Halil A. isimli 3 suç örgütü liderinin de aralarında bulunduğu 79 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır.

        4 Temmuz 2020 tarihinde adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 34'ü tutuklanmıştır.

        Menkul ve gayrimenkul olmak üzere yaklaşık 2 Milyar TL değerinde mal varlığına el konulmuş, döviz, altın, turizm, inşaat gibi alanlarda faaliyet gösteren 17 şirkete kayyum atanmıştır.

        24 Haziran 2021 tarihinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlenmiş ve düzenlenen iddianame Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek 73 sanık hakkında yargılamaya başlanmıştır.

        Soruşturma ve kovuşturma kapsamında İngiltere, Fransa, Hollanda, Almanya, Belçika, Brezilya, İspanya, İtalya ve Sırbistan gibi ülkelerle iş birliğine gidilmiş ve 8 ülkeye 13 adli istinabe talebi gerçekleştirilmiştir. Bunlardan sadece 4'üne cevap alınabilmiştir.

        Yargılama yurt dışında Türk vatandaşlarının karıştığı narkotik madde ticaretine dayanmaktadır. Dolayısıyla adli yardımlaşma taleplerine verilecek cevaplar önem arz etmektedir. Birçok adli istinabe talebine cevap verilmemesi ve hukuk sistemimizde tutuklulukta geçen en fazla sürenin tamamlanmasından dolayı, tutuklu sanıklar ilgili mahkememiz tarafından 08 Eylül 2022 tarihinde adli kontrol şartıyla ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.

        BERAAT ETMEDİLER
        Sanıkların tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması beraat ettikleri anlamına gelmemektedir.

        Türkiye'nin suç ve suçluya karşı yaptığı operasyonları, özellikle uyuşturucu ticaretinden kaynaklanan suç gelirleri açısından en büyük operasyonunu, içeriği, kapsamı ve hedefleri bilinmeden kafa karışıklığı oluşturmaya çalışmak, günlük tartışma malzemesi haline getirmek üzüntü vericidir.

        İTİBAR SUİKASTI KABUL EDİLEMEZ
        Türk polis teşkilatı olarak suç ve suçluya karşı milletimizin huzur güveni ülkemizin esenliği için birlikte hareket ettiğimiz kurumların ve devletin aşağılanması ve itibar suikastı yapılması tarafımızca bu mücadeleyi samimiyet sadakat ve bağlılıkla fedai can etme anlayışı ile verenler olarak kabul edilemezdir. Devletin bu mücadelesine hakikatlerden uzak iftiralarla itibarsızlaştırnna değil, moral, güç ve destek verilmesi beklentimizdir."

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        İşte Bataklık soruşturma gerçekleri...
        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiaları sonrası Narkotik'ten 'Bataklık Soruşturması' açıklaması: İtibar suikastı kabul edilemez... İşte gerçekler
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