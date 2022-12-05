Kılıçdaroğlu’nun Meclis’teki ‘uyuşturucu’ iftirasına Bakan Soylu sert tepki gösterdi: İspatlamazsa şerefsizdir

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin cari açığını 'uyuşturucu parasıyla' kapattığı iddiasını bir kez daha gündeme taşıyarak emniyet güçlerini ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef aldı.

CHP lideri, geçtiğimiz aylarda, Türkiye'nin cari açığını uyuşturucudan gelen 'kara para' ile kapattığını öne sürmüş, jandarma ve polisler başta olmak üzere emniyet teşkilatını hedef almıştı.