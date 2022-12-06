FETÖ'den yargılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik haddini aştı! İşte Çelik'in kirli sicili

FETÖ YAYIN ORGANLARI KAPATILDI BİZ HUKUKSUZ BULDUK

Terör örgütünün yayın organları olmasına rağmen Digitürk üyeliğini iptal ettirmesinin FETÖ ile bağlantısı olmadığını savunan Çelik, "O dönem 17-25 Aralık soruşturmalarını yayınlayan bu kanalların mahkeme kararı olmadan platformdan çıkartılmasını hukuksuz bulduk. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da partililere platformdan çıkılması yönünde talimat vermiştir. Ben genel başkanın avukatıyım, tabii ki çıkacaktım." diye konuştu. Çelik, örgüt mensubu olan kişilerle görüştüğü yönündeki isnatları da kabul etmedi.

Avukatların beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, "celalcelik2" adlı Twitter hesabının gerçek kullanıcısının tespiti için emniyete müzekkere yazılmasına ve bazı kişilerin tanık olarak dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı 11 Ocak 2023'e erteledi.