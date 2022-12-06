FETÖ'den yargılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik haddini aştı! İşte Çelik'in kirli sicili

Hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) soruşturulan 54 kişiyle 'Olağanın ötesinde çok yoğun' irtibatları tespit edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dava açtıklarını açıkladı.
FETÖ SİCİLİ KABARAK OLAN ÇELİK HADDİNİ AŞTI
Bakan Soylu'ya karşı haddini aşan ifadeler kullanan Çelik, "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince; "Şerefsiz" hakaret sözünü yönelten Süleyman Soylu hakkında (ederi dikkate alınarak) 5 Kuruşluk manevi tazminat davası açtık! Bu müptezelden, alışkanlık haline getirdiği ahlaksızlığın hesabını soracağız!" ifadelerini kullandı.
KILIÇDAROĞLU ZAVALLI BİR ADAM
Çelik'in hakaretlerine karşı sosyal medyada hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun kaset kumpasıyla FETÖ'ye teslim olduğunu hatırlattı. Soylu, "Kılıçdaroğlu Zavallı bir adam. Belediye başkanlarının korkusundan, Akşener'in çalımlarından sıyrılmak gündem değiştirmek için avaneleriyle iftira/hakaret ediyor ettiriyor. Peki yeni tetikçisi FETÖ'cü avukata nasıl teslim oldu? Cevap: Kaset kumpası sonrası "Elektronik Kelepçe"" dedi.