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    • Güncel
    • 06.12.2022 16:56
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    • 06.12.2022 16:56
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    FETÖ'den yargılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik haddini aştı! İşte Çelik'in kirli sicili

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyadan kendisi hakkında hakarete varan ifadelerle dava açtığını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ sicili kabarık olan avukatı Celal Çelik'e tokat gibi bir cevap verdi. Kılıçdaroğlu'nun kaset kumpası ile FETÖ'ye teslim olduğunu belirten Soylu, "Kılıçdaroğlu Zavallı bir adam. Belediye başkanlarının korkusundan, Akşener'in çalımlarından sıyrılmak gündem değiştirmek için avaneleriyle iftira/hakaret ediyor ettiriyor." dedi. Soylu'ya cevap vererek kendisinin FETÖ ile irtibatı olmadığını iddia eden Çelik'in FETÖ'cü YARSAV'a bağış yaptığı ve FETÖ üyeleriyle defalarca görüştüğü ortaya çıkmıştı. Çelik, "zincirleme şekilde hakaret", "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "silahlı terör örgütü propagandası" yapmaktan yargılanıyor.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    FETÖ’den yargılanan Bay Kemal’in avukatı haddini aştı!

    Hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) soruşturulan 54 kişiyle 'Olağanın ötesinde çok yoğun' irtibatları tespit edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dava açtıklarını açıkladı.

    FETÖ SİCİLİ KABARAK OLAN ÇELİK HADDİNİ AŞTI
    Bakan Soylu'ya karşı haddini aşan ifadeler kullanan Çelik, "Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu'nun talimatı gereğince; "Şerefsiz" hakaret sözünü yönelten Süleyman Soylu hakkında (ederi dikkate alınarak) 5 Kuruşluk manevi tazminat davası açtık! Bu müptezelden, alışkanlık haline getirdiği ahlaksızlığın hesabını soracağız!" ifadelerini kullandı.

    KILIÇDAROĞLU ZAVALLI BİR ADAM
    Çelik'in hakaretlerine karşı sosyal medyada hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun kaset kumpasıyla FETÖ'ye teslim olduğunu hatırlattı. Soylu, "Kılıçdaroğlu Zavallı bir adam. Belediye başkanlarının korkusundan, Akşener'in çalımlarından sıyrılmak gündem değiştirmek için avaneleriyle iftira/hakaret ediyor ettiriyor. Peki yeni tetikçisi FETÖ'cü avukata nasıl teslim oldu? Cevap: Kaset kumpası sonrası "Elektronik Kelepçe"" dedi.

        FETÖROMAN KILIÇDAROĞLU
        Soylu, paylaşımına daha önce Kılıçdaroğlu'nun açtığı hakaret davalarında nasıl bir yol izlediğini anlattığı tweetini de ekledi. Soylu'nun paylaşımında, "Tam bir FETÖROMAN Kılıçdaroğlu önce hakaret eder, sonra verdiğimiz cevaba hakaret davası açar. İşin garibi, FETÖ'cülük davası hâlâ devam eden avukatı c.ç. de müvekkili gibi hem hakaret eder hem de KK adına dava açar. Biz de KK'ya, hakaretleri için 1 Milyon liralık dava açtık." ifadelerini kullanmıştı.

        HAKARETLERE BAŞLADI
        Bakan Soylu'nun ifadeleri sonrası kuduran Çelik, hakaretlere başladı. Çelik, "Müfteri Süleyman Soylu, yine iftira ve hakarete başvurmuş! Yanına kar bırakacağımı sanma! Hesabını soracağım! Derhal dava açacağım.. Hodri Meydan! Tüm Emniyet birimleri elinde! ispatlamazsan namertsin!.. Ki herkes biliyor..." şeklinde konuştu.

        KILIÇDAROĞLU'NUN AVUKATI ÇELİK FETÖ'DEN YARGILANIYOR
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in, "Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmamakla birlikte yardım", "zincirleme şekilde hakaret", "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "silahlı terör örgütü propagandası" suçlarından 25 Ekim 2022'de yargılanmasına başlanmıştı.

        Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Çelik ve avukatları katıldı. Duruşmayı CHP'li bazı milletvekilleri de izledi.

        Duruşmada sanık hakkındaki iddianamenin özeti okundu. Savunma için söz verilen Çelik, iddianamenin hazırlanma sürecinde usulsüzlük yapıldığını öne sürdü.

            FETÖ İLE MÜCADELE EDİYOR YARGI İÇİNDEKİ YAPIYI BİLMİYOR
            Uzun yıllar hakim olarak görev yaptığını, "Cumhuriyet değerlerine bağlı, sosyal demokrat" dünya görüşüne sahip hakim ve savcılarla YARSAV'ı kurduklarını ve 2011'de Yargıtay tetkik hakimiyken görevinden istifa ettiğini anlatan Çelik, "Bir süre sonra Kılıçdaroğlu'nun avukatlığını üstlendim." dedi. FETÖ'nün her kuruma olduğu gibi YARSAV'a da sızmış olabileceğini iddia eden Çelik, "O dönemki YARSAV'a bağış yaptım, yapmaktan da utanmıyorum, tekrar yaparım." dedi. Hakim ve savcılarla YARSAV'ı kurduklarını belirten Çelik, FETÖ ile mücadele ettiğini söylemesine rağmen yargı içinde kümelenmiş FETÖ yapısını bilmediğini iddia etti.

            FETÖ YAYIN ORGANLARI KAPATILDI BİZ HUKUKSUZ BULDUK
            Terör örgütünün yayın organları olmasına rağmen Digitürk üyeliğini iptal ettirmesinin FETÖ ile bağlantısı olmadığını savunan Çelik, "O dönem 17-25 Aralık soruşturmalarını yayınlayan bu kanalların mahkeme kararı olmadan platformdan çıkartılmasını hukuksuz bulduk. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu da partililere platformdan çıkılması yönünde talimat vermiştir. Ben genel başkanın avukatıyım, tabii ki çıkacaktım." diye konuştu. Çelik, örgüt mensubu olan kişilerle görüştüğü yönündeki isnatları da kabul etmedi.

            Avukatların beyanının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, "celalcelik2" adlı Twitter hesabının gerçek kullanıcısının tespiti için emniyete müzekkere yazılmasına ve bazı kişilerin tanık olarak dinlenilmesine karar vererek, duruşmayı 11 Ocak 2023'e erteledi.

            SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ
            İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün avukatlık yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 15 Eylül 2017'de gözaltına alınan, 28 Eylül 2017'de adli kontrol kararıyla serbest bırakılan ve dosyası yetkisizlik kararıyla Ankara'ya gönderilen Çelik, "terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım", "zincirleme şekilde hakaret", "kamu görevlisine alenen hakaret" ve "silahlı terör örgütü propagandası" suçlarından 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor.

                İddianamede, Çelik'in kullandığı belirtilen "celalcelik2" adlı Twitter hesabından Mart 2014'te, o dönem başbakan olan Başkan Erdoğan'a yönelik hakaret içeren, FETÖ üyelerinin kullandığı terimleri kullanarak yaptığı paylaşımlarla "kamu görevlisine hakaret" suçunu işlediği kaydediliyor.

                FETÖ'YE AİT KANALLARIN KAPATILMASINI PROTESTO EDEREK DİGİTÜRK HESABINI KAPATTI
                Çelik'in FETÖ'ye ait bazı kanalların kapatılmasının ardından 2015'te Digitürk üyeliğini iptal ettirdiği belirtilen iddianamede, Çelik'in FETÖ'nün kontrolüne geçmesi nedeniyle KHK ile kapatılan YARSAV'a da 2014'te 17 bin lira bağış yaptığı ifade ediliyor.

                Çelik'in "FETÖ üyeliği"nden haklarında soruşturma yürütülen çok sayıda kişiyle irtibatı olduğu öne sürülen iddianamede, Çelik'in MİT tırları durdurulmadan, 19 Ekim 2013'te Twitter'dan, örgütün amacı doğrultusunda ve "MİT'in terör örgütlerine silah gönderdiği" algısını oluşturacak şekilde paylaşımda bulunduğu ve "FETÖ'nün propagandası yapma" suçunu işlediği savunuluyor.

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                FETÖ’den yargılanan Bay Kemal’in avukatı haddini aştı!
                Haberler Güncel FETÖ'den yargılanan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik haddini aştı! İşte Çelik'in kirli sicili
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