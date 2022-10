'Dezenformasyonla Mücadele Yasası' ne getiriyor? İşte tüm detaylar...

HABER İÇERİKLERİNE DÜZENLEME

Tüm haber siteleri, yayınladıkları içerikleri saklamak zorunda olacak. Böylelikle hukuka aykırı içeriklerin yok edilmesi ve keyfi olarak ortadan kaldırılmasının önüne geçilmiş olacak.



HER SİTE İÇİN AYRI KARAR GEREKMEYECEK

Bir içerik için verilen kaldırma kararı, içeriğin her site ve platformdan kaldırılması için yeterli olacak.



Kişilik hakkının zedelenmesi şikayeti ile mahkemeye başvuru yapıp içeriğin kaldırılması talebinde bulunan ve talebi mahkemece kabul edilen kişiler artık diğer siteler için başvuru yaptığında mevcut karar bu adresler için de uygulanacak. Her site için ayrı karar çıkarılması gerekmeyecek.



HABER SİTELERİNE RESMİ İLAN VE REKLAM VERİLEBİLECEK

Basın İlan Kurumu Kanununun 45. maddesinden sonra gelmek üzere 45/A maddesi eklenerek, resmi ilan ve reklamların internet haber sitelerinde belirli kurallar çerçevesinde yayınlatılması ve internet haber sitelerinin bu şekilde desteklenmesi öngörülüyor.



İNTERNET HABERCİLİĞİNDE KÜNYE ZORUNLU OLACAK

Yeni yasa ile künye belirtmeksizin internet haberciliği yapmak mümkün olmayacak.



Bir gazete için geçerli kurallar, haber üreten internet siteleri için de geçerli olacak.