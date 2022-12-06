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    • Güncel
    • 06.12.2022 14:15
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    • 06.12.2022 14:49
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    Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı! Başkan Erdoğan: Dostlarınıza güç, düşmanlarınıza korku verdiniz

    "Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın başarıyla tamamlanmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki ülkenin ordu personelini tebrik etti. Başkan Erdoğan, "Tek millet iki devlet anlayışı ile bu tatbikatı başarılı şekilde gerçekleştirdiniz. Sizler dostlarınıza güç, düşmanlarınıza korku verdiniz." dedi.

    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan: Düşmanlarınıza korku verdiniz

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyetin izlediği, "Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi de takip etti.

    Tatbikatın sonunda Bakanlar Akar ve Hasanov, tatbikata katılan personelle bir araya geldi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
    Daha sonra Başkan Erdoğan, görüştüğü Milli Savunma Bakanı Akar'ın telefonundan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise görüştüğü Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'un telefonu aracılığıyla tatbikata katılan personele hitap etti.

    "Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın başarıyla tamamlanmasından dolayı personeli kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek millet iki devlet anlayışı ile bu tatbikatı başarılı şekilde gerçekleştirdiniz. Sizler dostlarınıza güç, düşmanlarınıza korku verdiniz." dedi.

    CANDAN SEVİYORUZ
    Erdoğan, zorlu arazi ve hava şartlarında düzenlenen tatbikatın iki ülke ordusunun daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

    Erdoğan, şunları kaydetti:
    Bundan sonraki harekatlarda da bu güç sizin en önemli dinamizminiz olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan bu tatbikatlarla dayanışmasını, birlikteliğini geleceğe yönelik çok daha güçlenerek devam ettirecektir. Türkiye olarak biz tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi candan seviyoruz. Candan sizi bağrımıza basıyoruz.

        ET VE KEMİK GİBİYİZ
        Bu tatbikat da göstermiştir ki biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz. Kimse bizi birbirimizden ayıramaz, Allah'ın izniyle de ayıramayacaktır. İlham Aliyev kardeşimi gösterdiği kardeşlik, sevgi dolayısıyla gönülden tebrik ediyor, sizleri gözlerinizden öpüyorum. Sağ olun, var olun."

        BİRLİĞİMİZ SARSILMAZDIR
        Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev de "Azerbaycan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortak tatbikatının başarıyla sona ermesi dolayısıyla kutluyorum. Bu tatbikatın ismi 'Kardeş Yumruğu'dur. Bu, Türkiye-Azerbaycan birliğinin tezahürüdür. Birliğimiz sarsılmazdır, ebedidir. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği." ifadelerini kullandı.

        Faaliyetin ardından iki ordu personeline hitap eden Bakan Hulusi Akar, dünyada ve bölgede belirsizlik, risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı kritik bir dönemden geçildiğine dikkati çekti.

        "Bu hassas süreçte, ülkelerimizin ve milletimizin güvenliğinin sağlanması, ancak ve ancak etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olunması ile mümkündür." diyen Akar, güçlü bir ordu için modern harp silah, araç ve gereçlerinin yanı sıra bu imkanları kullanabilecek iyi eğitimli personelin varlığının da ihtiyaç olduğunu vurguladı.

        EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAKTA
        Tatbikatları, "Personelin harekat ortamının şartlarına göre eğitilmesinin en etkili yolu" olarak nitelendiren Akar, "Personel, savaş zamanında neyi, nerede, ne zaman ve nasıl yapacağını tatbikatlar sayesinde uygulama yoluyla öğrenir, pekiştirir ve deneyim kazanır. Özellikle müşterek ve birleşik olarak icra edilen tatbikatlar orduların birlikte çalışma, koordinasyon ve harbe hazırlık yeteneğini en üst seviyeye çıkarmaktadır." dedi.

            Akar, TSK ile dost ve kardeş Azerbaycan ordusunun müşterek tatbikatını son derece anlamlı ve faydalı gördüklerini belirtti, iki ülke silahlı kuvvetlerinin, ülkelerin hak ve menfaatlerini korumadaki gücü ve kararlılığını en açık şekilde gösterdiğini kaydetti.

            Akar, bu tür faaliyetlerin ortak kültüre ve derin tarihi bağlara sahip iki kardeş ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirdiğini dile getirdi.

            Akar, şöyle devam etti:
            "Türkiye ve Azerbaycan özbeöz kardeş iki ülkedir. Her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kederde ve kıvançta, bir ve beraberdir. Tüm dünya, aramızdaki kardeşliğin en güzel örneğini, 30 yıl boyunca Ermenistan işgali altında bulunan öz topraklarınızı kurtardığınız 'Tek Vatan Harekatı' sırasında bir kez daha görmüş, idrak etmiştir.

            Sizler, 44 günlük bu şanlı mücadele sonucunda, sadece Ermenistan'a değil yıllarca bu topraklarda haksızlığa, hukuksuzluğa ve çözümsüzlüğe göz yumanlara, sessiz kalanlara karşı da büyük bir zafer kazandınız, Türk'ün gücünü cümle aleme gösterdiniz. 30 yıllık bir ısrarın, inancın ve azmin sonucunda elde edilen bu zafer sayesinde, bölgede uzun yıllar sonra ilk kez barış ve istikrar umutları yeşermiştir."

            TÜRKİYE DAİMA CAN AZERBAYCAN'IN YANINDA
            Akar, Karabağ'ın özgürleştirilmesinde en büyük paya sahip şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini iletti.

            Akar, şöyle konuştu:
            Yıllardır katliamlara dahi pasif ve sessiz kalarak sorunları çözümsüzlüğe mahkum eden başta AB olmak üzere muhtelif kişi ve uluslararası örgütler, Azerbaycan'ın zaferinden hemen sonra Ermenistan'ı koruma güdüsüyle bölgeye alelacele çeşitli unsurlar, heyetler göndermeye başlamışlardır. Ancak Türkiye'nin daima can Azerbaycan'ın yanında olduğunu hiç kimse asla unutmasın. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki 'İki devlet, tek millet' anlayışında olduğumuz Azerbaycan'la gerektiğinde tek ordu, tek güç, tek yumruk olmayı biliriz.

            Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik tehdit veya provokasyonun, nereden ve kimden gelirse gelsin her iki ülkeye yönelik olduğunu kabul ederiz. Dostumuzu birlikte dost görür, düşmanımızı da yine birlikte düşman biliriz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Herkes bilmelidir ki bölgenin artık çatışmaya, kin ve nefret üzerine inşa edilen bir geleceğe değil hep birlikte kalkınmaya, uluslararası hukuka saygılı ve dostluk ilişkileri ile örülü bir geleceğe ihtiyacı vardır."

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, dirayetli liderlikleriyle bölgede barış, huzur ve istikrar için büyük gayret sarf ettiklerini belirten Akar, "Kalıcı barış ve huzur için liderlerimizin bu çabalarının herkes tarafından desteklenmesi gerekmektedir. Samimi temennimiz, Ermenistan'ın Türkiye ve Azerbaycan tarafından uzatılan barış elini tutmasıdır. Dolayısıyla Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik samimi çabaları destekliyoruz." dedi.

            ZENGEZUR BAĞLANTISI
            Akar, Azerbaycan ile Nahçıvan arasındaki Zengezur bağlantısına da değindi.

            Akar, şunları kaydetti:
            "Zengezur bağlantısının açılması başta olmak üzere, bölgedeki demir ve kara yolu bağlantılarının yeniden tesisi, ekonomik faaliyetlerin başlaması ve bölge genelinde, Azerbaycan-Ermenistan ve Türkiye-Ermenistan ilişkilerini de içerecek şekilde kapsamlı bir normalleşme sağlanması en samimi temennimizdir. Böylelikle Kafkasya bölgesinin barış içinde, geleceğe emin adımlarla yürüyeceğine inanıyoruz. Bu maksatla bölgedeki diğer aktörlerin de, ülkeler arası iş birliği ve dayanışmanın sağlandığı müreffeh bir geleceğin oluşmasına katkı sağlamalarını bekliyoruz. Sonuç olarak Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da can Azerbaycan'ın yanındadır, yanında olmaya devam edecektir. Kardeşliğimiz ezeli ve ebedidir."

                Karada, denizde ve havada, zorlu arazi ve iklim şartlarında kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan iki ordunun kahraman mensuplarına başarı dileklerini ileten Akar, sözlerini "Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği. Hamınız salamat ve yahşı galın." ifadeleriyle tamamladı.

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                Haberler Güncel Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı! Başkan Erdoğan: Dostlarınıza güç, düşmanlarınıza korku verdiniz
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