Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı! Başkan Erdoğan: Dostlarınıza güç, düşmanlarınıza korku verdiniz

"Bu hassas süreçte, ülkelerimizin ve milletimizin güvenliğinin sağlanması, ancak ve ancak etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olunması ile mümkündür." diyen Akar, güçlü bir ordu için modern harp silah, araç ve gereçlerinin yanı sıra bu imkanları kullanabilecek iyi eğitimli personelin varlığının da ihtiyaç olduğunu vurguladı.

EN ÜST SEVİYEYE ÇIKARMAKTA

Tatbikatları, "Personelin harekat ortamının şartlarına göre eğitilmesinin en etkili yolu" olarak nitelendiren Akar, "Personel, savaş zamanında neyi, nerede, ne zaman ve nasıl yapacağını tatbikatlar sayesinde uygulama yoluyla öğrenir, pekiştirir ve deneyim kazanır. Özellikle müşterek ve birleşik olarak icra edilen tatbikatlar orduların birlikte çalışma, koordinasyon ve harbe hazırlık yeteneğini en üst seviyeye çıkarmaktadır." dedi.