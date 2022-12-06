Azerbaycan'da 'Kardeş Yumruğu' tatbikatı! Başkan Erdoğan: Dostlarınıza güç, düşmanlarınıza korku verdiniz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve beraberindeki heyetin izlediği, "Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü" faaliyetlerini, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi de takip etti.
Tatbikatın sonunda Bakanlar Akar ve Hasanov, tatbikata katılan personelle bir araya geldi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Daha sonra Başkan Erdoğan, görüştüğü Milli Savunma Bakanı Akar'ın telefonundan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise görüştüğü Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov'un telefonu aracılığıyla tatbikata katılan personele hitap etti.
"Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın başarıyla tamamlanmasından dolayı personeli kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek millet iki devlet anlayışı ile bu tatbikatı başarılı şekilde gerçekleştirdiniz. Sizler dostlarınıza güç, düşmanlarınıza korku verdiniz." dedi.
CANDAN SEVİYORUZ
Erdoğan, zorlu arazi ve hava şartlarında düzenlenen tatbikatın iki ülke ordusunun daha da güçlenmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.
Erdoğan, şunları kaydetti:
Bundan sonraki harekatlarda da bu güç sizin en önemli dinamizminiz olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan bu tatbikatlarla dayanışmasını, birlikteliğini geleceğe yönelik çok daha güçlenerek devam ettirecektir. Türkiye olarak biz tüm Azerbaycanlı kardeşlerimizi candan seviyoruz. Candan sizi bağrımıza basıyoruz.