Dezenformasyonla Mücadele Yasası hakkında 9 soru 9 cevap! Sosyal medyada güvenli dönem başlıyor! Dezenformasyonla mücadele yasası ile neler değişecek?

4- Yabancı algı operasyonları tarihe mi karışacak?

- Yasal düzenleme ile daha etkin ve hukuka uygun mücadele mümkün olabilecek.

5- Önceden sosyal medyada oluşan suçlar için nasıl bir yol izleniyordu?

- İsteyen istediğini dile getiriyordu, ancak bir denetim veya tespiti bulunmuyordu.