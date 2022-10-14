Dezenformasyonla Mücadele Yasası hakkında 9 soru 9 cevap! Sosyal medyada güvenli dönem başlıyor! Dezenformasyonla mücadele yasası ile neler değişecek?
Meclis'te görüşmeleri devam eden Dezenformasyonla Mücadele Yasası, özellikle internet yayıncılığına ve sosyal medyaya ilişkin düzenlemeler getiriyor. Trolleriyle sosyal medyada algı yapan muhalefetin söylediğinin aksine güvenli bir dönem başlıyor. İşte yasayla ilgili en çok merak edilen 9 soru ve cevapları
14.10.2022 07:37 - Son Güncelleme: 14.10.2022 07:37
1- Sosyal medya şirketleri kimlerin denetiminde?
- Sosyal medya şirketlerinin bir siber saldırıda teyit veya doğrulama mekanizması henüz yok.
2- Sosyal medya şirketlerinin temsilciliklerinin yurt dışında bulunmasının dezavantajları nelerdir?
- Denetlenemeyen sistem, güvenliğini yitiriyor.
6- Sosyal ağ sağlayıcılarına getirilecek yükümlülükler neler?
- Sosyal ağ sağlayıcı, reklamlara ilişkin içerik, reklam veren, reklam süresi, hedef kitlesi, ulaşılan kişi veya grup sayısı gibi bilgilerin yer aldığı bir reklam kütüphanesi oluşturacak.