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Dezenformasyonla Mücadele Yasası hakkında 9 soru 9 cevap! Sosyal medyada güvenli dönem başlıyor! Dezenformasyonla mücadele yasası ile neler değişecek?

Meclis'te görüşmeleri devam eden Dezenformasyonla Mücadele Yasası, özellikle internet yayıncılığına ve sosyal medyaya ilişkin düzenlemeler getiriyor. Trolleriyle sosyal medyada algı yapan muhalefetin söylediğinin aksine güvenli bir dönem başlıyor. İşte yasayla ilgili en çok merak edilen 9 soru ve cevapları

14.10.2022 07:37 - Son Güncelleme: 14.10.2022 07:37
Dezenformasyonla Mücadele Yasası hakkında 9 soru 9 cevap! Sosyal medyada güvenli dönem başlıyor

1- Sosyal medya şirketleri kimlerin denetiminde?

- Sosyal medya şirketlerinin bir siber saldırıda teyit veya doğrulama mekanizması henüz yok.

2- Sosyal medya şirketlerinin temsilciliklerinin yurt dışında bulunmasının dezavantajları nelerdir?

- Denetlenemeyen sistem, güvenliğini yitiriyor.

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Dezenformasyonla Mücadele Yasası hakkında 9 soru 9 cevap! Sosyal medyada güvenli dönem başlıyor

3- Yeni yasa milli güvenlik açısından nasıl bir avantaj oluşturacak?

- Toplumsal barışı tehdit eden içeriklerin derhal kaldırılması, toplumu manipüle eden içeriklerin tespiti ve hızlı biçimde engellenmesi için Türkiye'de yerleşik bir muhatabın olması önemlidir.

Dezenformasyonla Mücadele Yasası hakkında 9 soru 9 cevap! Sosyal medyada güvenli dönem başlıyor

4- Yabancı algı operasyonları tarihe mi karışacak?

- Yasal düzenleme ile daha etkin ve hukuka uygun mücadele mümkün olabilecek.

5- Önceden sosyal medyada oluşan suçlar için nasıl bir yol izleniyordu?

- İsteyen istediğini dile getiriyordu, ancak bir denetim veya tespiti bulunmuyordu.

Dezenformasyonla Mücadele Yasası hakkında 9 soru 9 cevap! Sosyal medyada güvenli dönem başlıyor

6- Sosyal ağ sağlayıcılarına getirilecek yükümlülükler neler?

- Sosyal ağ sağlayıcı, reklamlara ilişkin içerik, reklam veren, reklam süresi, hedef kitlesi, ulaşılan kişi veya grup sayısı gibi bilgilerin yer aldığı bir reklam kütüphanesi oluşturacak.

Dezenformasyonla Mücadele Yasası hakkında 9 soru 9 cevap! Sosyal medyada güvenli dönem başlıyor

7- Diğer ülkelerle kıyaslandığında izlenen yol özelinde nasıl bir noktadayız?

- Türkiye, henüz yolun başında.

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