Fox TV'ye katılan Ali Babacan kendisine yöneltilen, "Kılıçdaroğlu ekibine 'Şampiyonlar Ligi' dedi Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.

Babacan söz konusu isimlerle bağlantısını açıklarken "Bunlar CHP'li olmuş isimlerden değil ki" ifadelerini kullandı.

Babacan şunları söyledi;

"Biz çok mutlu olduk bu isimlere…

Mesela Daron Acemoğlu biz DEVA Partisi olarak programımızı ilk yaptığımızda ben ona bir kopyasını gönderdim bizim parti programımızı 24 saatte okudu 8 sayfalık görüş yazdı gönderdi. Onun görüşlerinden de istifade ederek son şeklini verdik.

Hakan Kara… Ben ekonominin başındayken Merkez Bankasından araştırma biriminin başındaydı. Sonra onu uzaklaştırmak istediler. Biz Hakan Kara için özel bir pozisyon oluşturduk 'Baş Ekonomist' diyerek. Hakan beyle devam ettik.