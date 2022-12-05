Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tartışılan ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından sık sık dile getirdiği 'vizyon' projesini 3 Aralık'ta Türkiye'ye duyurdu. 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' adı altından gerçekleştirilen toplantı yaşanan iletişim kriziyle konuşuldu.
UZAKTAN 'VİYON'
Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak seçtiği Jeremy Rifkin, Daron Acemoğlu, Ufuk Akçiğit ABD'den videokonferans yöntemiyle katılarak sunum yaparken Refet Gürkaynak ve Hakan Kara gibi isimler de yine salona gelmeden videokonferans yöntemi ile konuşma yaptı.
Almanya eski şansölyesi Angela Merkel'in enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran eski danışmanı Jeremy Rifkin'in bir de Rockefeller tarafından fonlandığı öğrenilirken Kılıçdaroğlu'nun ekonomistlerine ilişkin de bombalar patladı.
EKİPTE ALİ BABACAN PARMAĞI: BU KİŞİLER CHP'Lİ DEĞİL Kİ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'vizyon' projesi fiyaskoya dönerken ekibe ilişkin 6'lı masadaki ortak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babancan'dan da bir açıklama geldi.
Fox TV'ye katılan Ali Babacan kendisine yöneltilen, "Kılıçdaroğlu ekibine 'Şampiyonlar Ligi' dedi Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.
Babacan söz konusu isimlerle bağlantısını açıklarken "Bunlar CHP'li olmuş isimlerden değil ki" ifadelerini kullandı.
Babacan şunları söyledi;
"Biz çok mutlu olduk bu isimlere…
Mesela Daron Acemoğlu biz DEVA Partisi olarak programımızı ilk yaptığımızda ben ona bir kopyasını gönderdim bizim parti programımızı 24 saatte okudu 8 sayfalık görüş yazdı gönderdi. Onun görüşlerinden de istifade ederek son şeklini verdik.
Hakan Kara… Ben ekonominin başındayken Merkez Bankasından araştırma biriminin başındaydı. Sonra onu uzaklaştırmak istediler. Biz Hakan Kara için özel bir pozisyon oluşturduk 'Baş Ekonomist' diyerek. Hakan beyle devam ettik.