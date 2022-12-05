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    • 05.12.2022 13:20
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    • 05.12.2022 13:44
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    Kılıçdaroğlu'nun yanına topladıkları Ali Babacan'ın ekibi çıktı: Bu kişiler CHP'li değil ki

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İkinci Yüzyıl Vizyonu' adı altında etrafına topladığı danışmanlarla yaptığı konferans toplantısı fiyaskoyla sonuçlanırken söz konusu isimlere ilişkin yeni detaylar da gün yüzüne çıkıyor. Salona gelmeye bile tenezzül etmeden videokonferans yöntemi ile sunum yapan ekonomistlerin DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın ekibinden olduğu ortaya çıktı. Ali Babacan Daron Acemoğlu, Hakan Kara, Refet Gürkaynak'ın ismini sayarak bağlantılarını açıkladı ve "CHP’li olmuş isimlerden değil ki" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Ali Babanın çiftliğinden çıktılar

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tartışılan ABD ve İngiltere ziyaretlerinin ardından sık sık dile getirdiği 'vizyon' projesini 3 Aralık'ta Türkiye'ye duyurdu. 'İkinci Yüzyıla Çağrı Buluşması' adı altından gerçekleştirilen toplantı yaşanan iletişim kriziyle konuşuldu.

    UZAKTAN 'VİYON'
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışman olarak seçtiği Jeremy Rifkin, Daron Acemoğlu, Ufuk Akçiğit ABD'den videokonferans yöntemiyle katılarak sunum yaparken Refet Gürkaynak ve Hakan Kara gibi isimler de yine salona gelmeden videokonferans yöntemi ile konuşma yaptı.

    Almanya eski şansölyesi Angela Merkel'in enerji sektörünü "yeşil enerji" politikaları ile batıran eski danışmanı Jeremy Rifkin'in bir de Rockefeller tarafından fonlandığı öğrenilirken Kılıçdaroğlu'nun ekonomistlerine ilişkin de bombalar patladı.

    EKİPTE ALİ BABACAN PARMAĞI: BU KİŞİLER CHP'Lİ DEĞİL Kİ
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'vizyon' projesi fiyaskoya dönerken ekibe ilişkin 6'lı masadaki ortak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babancan'dan da bir açıklama geldi.

    Fox TV'ye katılan Ali Babacan kendisine yöneltilen, "Kılıçdaroğlu ekibine 'Şampiyonlar Ligi' dedi Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusunu yanıtladı.

    Babacan söz konusu isimlerle bağlantısını açıklarken "Bunlar CHP'li olmuş isimlerden değil ki" ifadelerini kullandı.

    Babacan şunları söyledi;

    "Biz çok mutlu olduk bu isimlere…

    Mesela Daron Acemoğlu biz DEVA Partisi olarak programımızı ilk yaptığımızda ben ona bir kopyasını gönderdim bizim parti programımızı 24 saatte okudu 8 sayfalık görüş yazdı gönderdi. Onun görüşlerinden de istifade ederek son şeklini verdik.

    Hakan Kara… Ben ekonominin başındayken Merkez Bankasından araştırma biriminin başındaydı. Sonra onu uzaklaştırmak istediler. Biz Hakan Kara için özel bir pozisyon oluşturduk 'Baş Ekonomist' diyerek. Hakan beyle devam ettik.

        Refet Gürkanyak… Bakanlığım dönemimde davet ettiğim ve para politikası konusunda görüş aldığım kıymetli akademisyen.

        Bunlar böyle CHP'li olmuş isimlerden değil…"

        BİZ KISACA AÇIKLAYALIM KİM BU İSİMLER
        Babacan'ın övgüyle bahsettiği bu isimlerin Türkiye karşıtı hamlelerinden bazılarını biz açıklayalım!

        DARON ACEMOĞLU FETÖ'YE DESTEK HÜKÜMETE PARMAK!
        Acemoğlu daha önce, FETÖ'nün Samanyolu TV ve Zaman gazetesine sahip çıkmıştı.


        Fotoğraf: Daron Acemoğlu

        FETÖ elebaşı Fetullah Gülen de Daron Acemoğlu'nun ismini vererek teşekkür mesajı yayınlamıştı.

        TÜSİAD TOPLANTISINDA HÜKÜMETİ HEDEF ALDI
        Hükümetin ekonomi politikaları hedef alırken dozu artıran Acemoğlu, TÜSİAD toplantısında hükümete açıkca parmak sallamıştı. Acemaoğlu, "Diktatörlükler hiçbir zaman kendi başlarına gitmiyorlar. Ekonomik krizler içinde… Ekonomik krizler çoğu zaman demokrasiye yol açıyorlar. Ve buna rağmen, bu zorluklara rağmen demokrasiler bu katkılarda bulunuyorlar." açıklamasıyla tepkilerin hedefi olmuştu.

        Öte yandan Kılıçdaroğlu ABD ziyareti kapsamında Acemoğlu ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.


        ÇARPITILMIŞ VERİLERLE MANİPÜLATİF SUNUM
        Daron Acemoğlu 3 Aralık'taki sunumunda yer alan grafikte manipülatif verilerle gini katsayısını 2019 özelinde 0,42 seviyelerinde gösterdi. Söz konusu verilerin yanlış olduğu ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın resmi hesaplamalarıyla ortaya çıktı.



        Türkiye'nin 2019'daki gini katsayısı Acemoğlu'nun çarpıtılmış verilerinin aksine 0,395 olarak kayıtlara geçti.




        *Gini katsayısı, bir ülkenin milli gelirinin o ülkede yaşayan vatandaşlar arasında dağılımını ölçen istatistiksel bir hesaplamadır.



            Daron Acemoğlu, fiyaskoya dönen vizyon toplantısındaki sunumunda 2008 yıllarına kadar düşük yoğunluklu teknoloji ürünlerinin ihracatının azaldığını, orta düşük ve orta yüksek teknolojili ürünlerin ihracatının da arttığını grafikle ifade etti.

            Bir de üzerine teknolojinin ihracattaki katkısının azaldığını ve düşük kaliteli büyümeyle devam edildiğini iddia etti.



            TÜRKİYE'NİN 2008'DEN 2021'E 2.5 KAT BÜYÜYEN İHRACATINI GÖRMEZDEN GELDİ
            Gerçeklikten uzak bir yaklaşım sergileyen Acemoğlu, kullandığı grafiklerde Türkiye'nin ihracatının ne derece arttığını paylaşmayıp, 2008'den 2021'e Türkiye'nin ihracatının yaklaşık 2,5 katına ulaştığını görmezden geldi.



            TEMELSİZ VERİLER
            Daron Acemoğlu'nun Türkiye'de Kurumsal Değişim başlığıyla 2000-2020 yılları arasında kurumsal reformları değerlendirdiği grafiğin ise hiçbir istatistiksel çalışmaya ve hesaplamaya dayanmayan verilerle yapıldığı anlaşıldı.

            2000-2007 yılları arasında yolsuzluğun denetimi, hukukun üstünlüğü, sesini duyurabilme ve sorumluluk gibi kavramların kavramların başarıyla hayata geçirildiğini, ancak her ne hikmetse 2008 krizi sonrası bunların hiçbirinde kurumların başarılı olmadığını iddia eden Acemoğlu'nun gelişi güzel verilerle yaptığı sunum büyük tepki uyandırdı.



            ABDULLAH GÜL ÖDÜLLENDİRMİŞTİ
            Daron Acemoğlu, klasik büyüme ve kalkınma teori ve modellerine farklı bir perspektifle yaklaşımı nedeniyle Sosyal Bilimler dalında 2013 yılı T.C. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü kazanmış ve ödülünü dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün elinden almıştır.

                IMF HEYETİYLE OTELDE BASILAN REFET GÜRKAYNAK
                Kılıçdaroğlu'nun kadrosunda yer alan bir diğer iktisatçı da Prof. Refet Gürkaynak...

                Gürkaynak, Kemal Derviş'in Türkiye'ye hediyesi olarak görülen Faik Öztrak ve İYİ Parti ekibi ile birlikte IMF heyetiyle gizlice görüşmesiyle gündeme gelmişti.

                HAKAN KARA TÜRKİYE'YE GELEN YATIRIMDAN RAHATSIZ OLMUŞTU
                Bir diğer isim ise Merkez Bankası eski Başekonomisti Hakan Kara...


                Fotoğraf: Hakan Kara

                Kara da geçen yıl Borsa İstanbul'un rekor üstüne rekor kırdığı dönemlerde yaptığı skandal çıkışla hatırlanıyor...

                Borsa İstanbul'a yabancı yatırımcı ilgisinden rahatsız olan yabancı yatırımcıların 'gidişatın daha da kötüleşmesini' engellediğini ve bunun da iktidar değişimini sekteye uğratacağını savunarak skandala imza atmış ve tepkilerin hedefi olmuştu.

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