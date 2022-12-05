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    • 05.12.2022 22:57
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    • 05.12.2022 23:17
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    Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Hacer Foggo'nun dosyasını açtık! Bu paylaşımlar CHP'yi karıştıracak cinsten

    Takvim.com.tr, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi alanındaki danışman kadrosunda yer alan, adı skandallarla gündeme gelen Hacer Foggo'nun dosyasını açtı. CHP'yi yerden yere vuran paylaşımlara imza atan Foggo'nun Battal İlgezdi ve Aylin Nazlıaka'yı hedef alan tweetleri ise dikkatlerden kaçmadı. Foggo'nun tepki çeken bir diğer paylaşımı ise oyuncu Tarık Akan'ı vefat etmesi sonrası attığı tweet. Takvim.com.tr, Hacer Foggo imzalı CHP'yi karıştıracak tweetleri sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Foggo dosyasını açtık! Bu paylaşımlar CHP’yi karıştırır

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısı kapsamında yanına topladığı isimlerle ilgili çarpıcı gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor.

    O isimlerden biri de ABD'nin fonladığı dernekle 'insan hakları savunuculuğu' yapan Hacer Foggo.



    Bu bağlamda takvim.com.tr, hendek operasyonları döneminde TSK'ya iftira atıp, FETÖ'ye destek veren paylaşımlarda bulunan Hacer Foggo'nun dosyasını açtı.

    Terör örgütü PKK'ya yönelik 2015 yılında gerçekleştirilen hendek operasyonları sürecinde Mehmetçik'e "katliam" iftirası attı.

    ÇOCUK KATLİAMI YAPILIYOR İFTİRASI
    Terör örgütü PKK'ya karşı amasız mücadele veren Jandarma Özel Harekat'ın Hendek operasyonları sırasında bir sınıfta çekilen ve tahtada "Eğitim sırası bizde J.Ö.H" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Foggo'nun, attığı tweet'e ise "Siz eğitim yaparken 'Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi'ne göre 44 çocuk öldürüldü." notunu düştüğü görüldü.

    FETÖ'nün yayın organlarından Bugün'ün kapatılmasını 'Medyayadarbe' olarak yorumlayan Foggo, "Tarih bu kareyi yazacak, Bugün TV 'den son kareler canlı yayın kameranına müdahale ediliyor. Medyaya Darbe" dedi.

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi alanındaki danışman kadrosunda yer alan, adı skandallarla gündeme gelen Hacer Foggo'nun CHP'yi yerden yer vuran paylaşımları ise dikkatlerden kaçmadı.





        Foggo 7 Kasım 2019 tarihli paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

        "CHP küçük bir çocukken anne-babası o ne der bu ne der diye çok "sert" baskı yapmış"




        "EY CHP SANA NE..."
        Takvim yaprakları 14 Aralık 2013'ü gösterdiğinde ise Foggo, "Eyy CHP sana ne insanların başörtüsünden..." tweetini attı.




        BATTAL İLGEZDİ'YE SALVO: "CHP AĞLAMA..."
        Ataşehir Belediyesi ve CHP'li Battal İlgezdi yönetimi de hedef alan Hacer Foggo, CHP'yi 'ağlak' olarak tanımladı. Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanı, "CHP ağlama. Gökdelen cenneti Ataşehiri'nde sınır değişti diye... Hayata oksullardan bakmayan belediyelerine ağla" dedi.

        Söz konusu paylaşımın tarihi 9 Eylül 2014.




            18 Ocak 2015'te İzmir'de Kentsel Dönüşüm ve Romanlar Sempozyomu'nda sunum yapan Hacer Foggo'nun hedefinde yine CHP'li belediyeler vardı.



            AYLİN NAZLIAKA'YA SALLADI: "HAYAT CHP'YE GÜZEL"
            CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni ekonomi danışmanı Hacer Foggo, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'ya da sallamış.

            9 Şubat 2016 tarihinde Foggo, Nazlıaka ile ilgili bir haberi alıntılayarak "Hayat CHP'ye güzel" paylaşımını yaptı.



            VEFATI SONRASI TARIK AKAN'LA DALGA GEÇTİ
            Foggo'nun tepki çeken bir diğer paylaşımı ise oyuncu Tarık Akan'ı vefat etmesi sonrası attığı tweet. İlgili paylaşımında Hacer Foggo, alenen Akan ile dalga geçti.

            Paylaşımın tarihi 17 Eylül 2016.
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            Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Hacer Foggo'nun dosyasını açtık! Bu paylaşımlar CHP'yi karıştıracak cinsten
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