Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Hacer Foggo'nun dosyasını açtık! Bu paylaşımlar CHP'yi karıştıracak cinsten

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İkinci Yüzyıla Çağrı' toplantısı kapsamında yanına topladığı isimlerle ilgili çarpıcı gerçekler ortaya çıkmaya devam ediyor.
O isimlerden biri de ABD'nin fonladığı dernekle 'insan hakları savunuculuğu' yapan Hacer Foggo.
Bu bağlamda takvim.com.tr, hendek operasyonları döneminde TSK'ya iftira atıp, FETÖ'ye destek veren paylaşımlarda bulunan Hacer Foggo'nun dosyasını açtı.
Terör örgütü PKK'ya yönelik 2015 yılında gerçekleştirilen hendek operasyonları sürecinde Mehmetçik'e "katliam" iftirası attı.
ÇOCUK KATLİAMI YAPILIYOR İFTİRASI
Terör örgütü PKK'ya karşı amasız mücadele veren Jandarma Özel Harekat'ın Hendek operasyonları sırasında bir sınıfta çekilen ve tahtada "Eğitim sırası bizde J.Ö.H" ifadelerinin yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Foggo'nun, attığı tweet'e ise "Siz eğitim yaparken 'Savaş İstemiyoruz! Çocukları Öldürmenizi İstemiyoruz! Girişimi'ne göre 44 çocuk öldürüldü." notunu düştüğü görüldü.
FETÖ'nün yayın organlarından Bugün'ün kapatılmasını 'Medyayadarbe' olarak yorumlayan Foggo, "Tarih bu kareyi yazacak, Bugün TV 'den son kareler canlı yayın kameranına müdahale ediliyor. Medyaya Darbe" dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomi alanındaki danışman kadrosunda yer alan, adı skandallarla gündeme gelen Hacer Foggo'nun CHP'yi yerden yer vuran paylaşımları ise dikkatlerden kaçmadı.